10 idées de fêtes pour le Super Bowl

Ah, le Super Bowl. Alias le seul match de l’année où tous les supporters (*lève la main*) montent soudainement à bord et font semblant de s’intéresser au football. Que l’on soit fan de sport ou non, tout le monde a le droit de s’asseoir sur le canapé pendant quatre heures et de manger son poids en nachos, même si ce n’est pas le cas. est techniquement leur premier match de la saison.

Et pendant que tu y es, tu pourrais aussi inviter des gens à venir pour partager votre canapé et des nachos. Sinon, en quoi ce serait différent de ce que vous faites chaque dimanche ? C’est vrai, nous parlons d’une vraie fête du Super Bowl. Mais soyons clairs : vous pouvez faire mieux que d’inviter vos amis, d’allumer la télé et de faire circuler des snacks tristes.

Pour rendre cette fête totalement géniale (et digne d’Insta Story), vous allez avoir besoin de halp. C’est là que j’interviens. Commençons par les bases pour tous les lecteurs qui ne connaissent pas le football : Pour 2022 (le 50e Super Bowl !), le match aura lieu le dimanche 13 février. Et même si nous ne savons pas encore officiellement qui jouera, nous… savent ce que le spectacle de la mi-temps va apporter. Préparez-vous pour Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, et Snoop Dogg. Oui, tous les cinq seront sur vos écrans en février.

Maintenant qu’on a compris ça, il est temps de parler des détails de la fête. Avant d’envoyer un SMS à votre mère pour lui demander des idées de nourriture pour la fête du Super Bowl ou de chercher des « décorations pour la fête du Super Bowl » sur Amazon, laissez-moi faire ma magie. J’ai fait une plongée totale sur Internet (croyez-moi) pour trouver la meilleure inspiration pour une fête du Super Bowl. Voici 10 idées de fêtes du Super Bowl qui pourraient même convaincre Bill Belichick

à sourire. (Si vous ne savez pas de quoi je parle, vérifiez).

1. Jouez au bingo (et mettez-y de l’alcool).

Jouez à un jeu de bingo inspiré du football. ou bingo commercial (vous les regardez tous de toute façon, alors autant en faire un jeu) – et ajoutez un peu d’alcool si vous voulez. Chaque fois qu’une personne obtient un bingo, elle doit finir sa boisson ou prendre un shot.

2. Mélangez un peu de touchdown punch

Si vous n’êtes pas un adepte de la bière ou des boissons alcoolisées, laissez-moi vous présenter ce délicieux punch. Vous allez le siroter toute la journée.

1 L de Sprite

4 c. Seltzer

1 bouteille de Prosecco

1 c. de vodka

¼ c. de Curaçao bleu

1 citron, coupé en fines tranches

3 c. de glace

Mélangez tous les ingrédients dans un bol à punch et remuez. Puis servir dans des verres.

Recette de Delish.

3. Demandez à tout le monde de s’habiller sur le thème

Que vous soyez en fait un fan des équipes qui jouent ou tout simplement une excuse pour une fête à thème, demandez à vos invités de s’habiller de manière sportive. Vous êtes l’hôte, après tout ! Et ce que vous dites est valable.

4. Allumez une bougie à la bière ( !)

Tout bon fan de football sait qu’il faut regarder le match avec une Bud Light à la main (c’est un sponsor officiel de la NFL, après tout), mais vous pouvez aller plus loin. extra mile en allumant une Bud Light bougie pendant la fête.

5. Servez les snacks dans un emballage de marque

6. Faites-vous plaisir avec un mojito d’inspiration miamienne.

Si vous ne comprenez pas le thème, il est évident que l’alcool est à la mode pour le dimanche du Super Bowl. Et cela peut valoir la peine d’impressionner vos invités avec un mojito de luxe pour compenser le fait que vous devez regarder le football (je plaisante !). kinda).

2 parts de rhum supérieur Bacardí

4 quartiers de citron vert

12 feuilles de menthe fraîche

2 cuillères à café de sucre extra-fin

1 part d’eau gazeuse/club soda

Brin de menthe fraîche

Ajoutez les quartiers de citron vert, le sucre, les feuilles de menthe et mélangez doucement jusqu’à ce que les citrons verts libèrent leur jus. Ajoutez le Bacardí Superior et mélangez les ingrédients avec une cuillère de bar. Remplissez de glace pilée et mélangez à nouveau. Ajoutez le club soda et décorez de menthe.

Recette du rhum Bacardí.

7. Ajoutez une décoration festive

Ajoutez quelques ballons, des serviettes de table festives et une bannière pour pimenter un peu le tout. Conseil de pro : évitez les noms d’équipe dans le décor, pour pouvoir les réutiliser l’année prochaine.

8. Préparez des tranches de porc au barbecue

L’événement principal de toute bonne fête du Super Bowl est évidemment la nourriture. Et les sliders sont incontournables. Voici une recette de sliders au porc BBQ qui va vous mettre l’eau à la bouche.

Recette de Half Baked Harvest.

9. Placement de paris Over/Under

C’est du jargon sportif sophistiqué pour parier si le score total du match sera supérieur ou inférieur à un certain nombre. Mais vous pouvez aussi le faire pour des choses comme le nombre de fois où nous verrons Snoop Dogg s’échapper pour fumer pendant le spectacle de la mi-temps. Je parie sur plus de 10. Celui qui aura le plus de bons pronostics gagnera un trophée – une bouteille d’alcool.

10. Chantez un karaoké à la mi-temps

Si le spectacle de la mi-temps devient ennuyeux, sortez un micro karaoké et laissez vos amis canaliser la Gaga qui est en eux jusqu’à ce que le match reprenne.

