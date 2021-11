11 facteurs à prendre en compte si vous souhaitez offrir des appareils auditifs en cadeau

Il y a de fortes chances que sur votre liste de proches à qui vous allez faire des cadeaux en cette fin d’année figure un candidat à une nouvelle paire d’appareils auditifs. Vous êtes confronté à une décision qui n’est peut-être pas si évidente ou rapide, car il existe de nombreuses alternatives sur le marché. Pour vous aider, nous avons inclus dans ce guide un certain nombre de suggestions qui vous aideront à trouver la bonne paire d’appareils auditifs. le casque parfait pour quelqu’un d’autre.

Vous cherchez l’inspiration ? Consultez nos listes des meilleurs écouteurs et des meilleurs écouteurs sans fil.

C’est plus que de la musique

Lorsque vous cherchez des écouteurs à offrir en cadeau, n’oubliez pas que les utilisations de ces appareils ont dépassé la simple écoute de la musique. Avec des fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit (ANC), le mode transparence, l’accès aux assistants vocaux, des sons personnalisés, une qualité d’appel améliorée, la résistance à l’eau et à la poussière, le chargement sans fil et bien d’autres choses encore, les aides auditives d’aujourd’hui sont des accessoires multifonctionnels pour le travail, le jeu et l’exercice.

Si votre proche vous a dit quelles fonctions sont les plus importantes pour lui, félicitations ! Votre travail sera beaucoup plus facile. Mais si vous n’en avez aucune idée, vous devrez faire quelques suppositions en tenant compte d’éléments tels que l’identité de la personne, ce qu’elle fait pendant la journée, et même le type de lieux ou de conditions dans lesquels elle se déplace.

Vous serez intéressé par :

Avec ou sans fil ?

À l’époque où tous les smartphones étaient équipés d’une prise casque, c’était une question de préférence personnelle ; les audiophiles invétérés avaient tendance à opter pour des options filaires pour leur son supérieur. Aujourd’hui, cependant, pratiquement tous les téléphones ont éliminé cette entrée, ce qui rend une paire sans fil non seulement plus pratique, mais aussi plus compatible avec la plupart des appareils.

Bien que cela ne soit pas courant dans le domaine du sans fil, de nombreux casques non intra-auriculaires incluent un câble en option, ce qui nous donne le meilleur des deux mondes.

Android ou iPhone ?

Votre téléphone va-t-il affecter le type d’appareils auditifs que vous devez utiliser ? La réponse est oui – bien que ce soit un « oui » subtil.

De nombreux propriétaires d’iPhone aiment utiliser Siri, leur assistant vocal, pour effectuer toutes sortes de tâches, des appels aux rappels. Et si la plupart des appareils auditifs offrent un moyen d’activer Siri via un bouton ou une commande tactile, peu de modèles vous permettent de le faire en mains libres. Actuellement, seules deux marques proposent cette fonctionnalité : la famille AirPods d’Apple et certains modèles de Beats by Dre (également propriété d’Apple).

De l’autre côté du spectre, ceux qui ont un Android pourraient vouloir quelque chose qui leur permette de faire la même chose avec Google Assistant. Il y a plus d’options ici, notamment les Pixel Buds et Pixel Buds A-Series de Google, ainsi que certains modèles de JBL et Sony.

Enfin (et cela ne concerne que les personnes obsédées par la meilleure qualité audio possible), les téléphones Apple ne prennent en charge que les codecs Bluetooth SBC et AAC. Si vous n’y connaissez rien en codecs, il suffit de dire que l’AAC offre un très bon son et que presque tous les casques sans fil sont compatibles. Mais il existe d’autres codecs Bluetooth, tels que aptX, aptX HD et LDAC, qui, dans de bonnes conditions, peuvent générer un son de bien meilleure qualité. Pour l’instant, ces codecs ne sont pris en charge que par les appareils Android. Si vous achetez un casque prenant en charge le LDAC, comme l’excellent WH-1000XM4 de Sony, il fonctionnera avec un iPhone, mais il n’obtiendra pas ce niveau de détail supplémentaire qu’offre le LDAC.

Qu’en est-il de la résistance à l’eau ?

Actuellement, certains sans-fil et la plupart des vrais sans-fil offrent une protection contre l’eau. Cependant, le niveau de protection peut varier ; certains peuvent résister à quelques gouttes mais pas plus, tandis que d’autres peuvent être immergés dans de l’eau peu profonde pendant 30 minutes.

Ces niveaux de protection sont classés IPX, de IPX2 à IPX8. Pour une protection supplémentaire, certains produits sont résistants à la poussière et à la saleté, auquel cas le « X » est remplacé par un autre chiffre. Par exemple, l’étonnant Elite 7 Pro de Jabra est classé IP57.

Le niveau et le type de protection nécessaires dépendent de la façon dont le casque est destiné à être utilisé. Un triathlète qui ne veut pas les enlever pour aller nager voudra probablement une protection IPX7 ou supérieure, tandis que ceux qui veulent juste quelque chose pour courir seront plus qu’heureux avec IPX2 ou IPX4.

Casques spécialisés

En parlant de résistance à l’eau, il convient de noter que certains casques ont été spécialement conçus pour fonctionner dans l’eau, même lorsqu’ils sont immergés, ce que même les vrais casques étanches sans fil ne peuvent pas toujours faire. Il s’agit notamment d’une famille d’appareils connus sous le nom de casques à conduction osseuse. Ils utilisent des haut-parleurs qui envoient des ondes sonores à travers votre crâne, atteignant votre oreille interne sans passer par votre tympan.

Ça semble un peu fou, mais ça marche. Ces appareils offrent deux grands avantages : ils peuvent être 100 % étanches et vous pouvez toujours entendre le reste du monde tout en les portant. Cela les rend idéales pour des activités comme le cyclisme ou le ski, où il est important de pouvoir entendre ce qui vous entoure.

Une autre catégorie spéciale est celle des appareils auditifs pour enfants. Ils sont généralement moins chers, mais vous pouvez également les obtenir avec des fonctions haut de gamme telles que l’annulation du bruit. Vous pouvez également limiter le volume de ces écouteurs, afin d’éviter une perte auditive due au bruit.

Quelle quantité de batterie est suffisante ?

Cette question n’est pas si simple, car nous utilisons tous des appareils auditifs pendant des périodes différentes, à des jours différents et dans des situations différentes. En outre, les choses seront différentes si l’on parle d’appareils auditifs non intra-auriculaires ou de véritables écouteurs sans fil.

Une façon d’aborder cette question est de réfléchir à la durée la plus longue qu’une personne peut passer sans pouvoir se brancher sur une prise de courant ou une banque d’énergie pour la recharger. S’ils volent fréquemment, ils peuvent être éloignés d’une prise pendant 24 heures ou plus. Dans ce cas, des appareils auditifs d’une durée de 15 heures ne seront pas suffisants.

Pour ce qui est du véritable sans fil, la question est double : combien de temps allez-vous les utiliser en continu (sans possibilité de les mettre dans leur étui de recharge) ? Combien de temps vous faut-il avant de devoir recourir à une prise ? Tous les vrais écouteurs sans fil ont une durée « par charge » (la plus longue période pendant laquelle vous pouvez les utiliser avant de les mettre dans l’étui de recharge) et une durée totale (la plus longue période pendant laquelle vous pouvez les utiliser en tenant compte de la capacité de la batterie de l’étui de recharge).

Le prix n’est pas toujours un bon moyen d’évaluer cela. Les AirPods de deuxième génération, par exemple, coûtent 129 dollars et offrent cinq heures de charge, tandis que le WF-C500 de Sony coûte 100 dollars et offre 10 heures de charge.

Forme et confort

Plus que la qualité du son, les caractéristiques ou le prix, cet aspect des aides auditives (et surtout lorsqu’on parle d’intra-auriculaires) est le plus personnel et donc le plus difficile à évaluer si vous achetez pour quelqu’un d’autre. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider.

En général, les casques supra-aural (ceux qui couvrent complètement l’oreille) sont les plus universels en termes de confort et d’ajustement, mais ils ont aussi tendance à être les plus lourds.

D’un autre côté, parfois le poids n’a pas d’importance. S’ils sont bien conçus, même les modèles relativement lourds, comme les AirPods Max à 549 $, peuvent être confortables pendant de longues périodes. La taille minimale du bandeau est une préoccupation plus importante. Certaines sont tout simplement trop grandes pour les personnes ayant une petite tête (ou pour les enfants). Étant donné que ces mesures sont rarement mentionnées dans les spécifications du fabricant, vous devrez chercher des critiques qui offrent une sorte d’évaluation de l’ajustement.

Les casques supra-auraux qui, comme leur nom l’indique, se placent au-dessus de l’oreille plutôt que de la recouvrir, ont tendance à être plus légers et donc plus confortables pour certaines personnes. Vous renoncez à une certaine qualité sonore et, si le casque offre une fonction d’annulation du bruit, il peut ne pas être en mesure d’annuler autant de sons externes que les modèles circumauraux. Si la personne porte des lunettes, elle peut préférer le système supra-aural, car les coussinets n’appuieront pas sur les côtés de sa tête.

Il existe deux principaux styles de sans-fil : ceux qui utilisent un embout en silicone souple pour créer un joint contre le conduit auditif, comme les AirPods Pro (le modèle le plus courant), et ceux qui se placent juste à l’intérieur de l’oreille et ne scellent pas le conduit auditif, comme les AirPods.

La conception du canal scellé offre un ajustement plus sûr, une meilleure qualité sonore et permet aux écouteurs d’offrir une suppression active du bruit (ANC) si le fabricant l’inclut. Cependant, ils ont tendance à créer la sensation que l’oreille est « pleine » et tout le monde n’est pas à l’aise avec eux, surtout si les écouteurs n’offrent pas un bon mode de transparence (nous y reviendrons plus tard). Les modèles intra-auriculaires sont plus confortables (ils ne nécessitent pratiquement aucun réglage ni aucune torsion) et vous permettent d’entendre davantage le monde extérieur. Cependant, ils sont faciles à enlever, notamment lors d’une activité physique intense, et ne peuvent pas rivaliser en termes de qualité sonore. Presque aucun de ces modèles ne propose l’ANC.

Certains modèles sans fil sont équipés de crochets d’oreille pour un maintien encore plus sûr. C’est idéal pour les sportifs, bien que ces crochets d’oreille puissent interférer avec les lunettes, car ils utilisent le même espace.

Une alternative aux crochets d’oreille est un article connu sous le nom de wingtips : de petites pièces en caoutchouc flexible conçues pour s’ancrer dans les plis de l’oreille externe. Pour la plupart des gens, ils offrent beaucoup de sécurité, mais dans une taille et une forme beaucoup plus petites.

Malheureusement, les véritables appareils sans fil (qu’ils scellent ou non le conduit auditif) ne conviennent pas à tout le monde. La forme, la taille, la profondeur, les mesures de l’extrémité de l’aile et le poids influencent tous l’ajustement. Si la personne n’a jamais utilisé ce type de casque ou n’a pas demandé un modèle spécifique, assurez-vous d’acheter dans un magasin qui a une bonne politique d’annulation.

Qualité du son

Nous parlons ici d’appareils utilisés pour écouter de la musique. Une bonne qualité sonore est donc évidemment essentielle. Cependant, cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. Un audiophile qui dépense des milliers de dollars pour sa chaîne stéréo aura des exigences bien plus élevées que quelqu’un qui se contente d’utiliser les écouteurs filaires qu’il a reçus gratuitement avec son smartphone.

Et si la qualité audio tend à s’améliorer à mesure que vous dépensez plus d’argent, considérez qui est vraiment le destinataire. S’ils ne peuvent pas faire la différence entre un casque à 100 dollars et un casque à 300 dollars, pourquoi dépenser l’argent supplémentaire ? Heureusement, le son « terrible » est désormais l’exception, même dans les casques et les écouteurs les moins chers.

Il est intéressant de lire les critiques pour savoir comment le fabricant a réglé les enceintes. Certains mettent l’accent sur les basses, ce qui est idéal si vous appréciez les rythmes puissants pour vos séances de hip-hop. Mais il peut s’agir d’une solution à éviter si les goûts musicaux du destinataire penchent vers les genres classique, jazz, acoustique ou auteur-compositeur-interprète, car une réponse trop marquée des basses peut brouiller les autres éléments.

Transparence et suppression active du bruit

De toutes les fonctions qui ont été ajoutées aux casques au fil des ans, la suppression active du bruit est sans doute la plus demandée. C’est logique : une bonne suppression active du bruit peut réduire considérablement les bruits extérieurs sans affecter la qualité sonore de la musique que nous écoutons. Le marché – comme on pouvait s’y attendre – a réagi en ajoutant cette fonction à des centaines de modèles (et à une grande variété de prix). Mais veillez à lire les critiques avant d’acheter des écouteurs ou des casques sans fil qui promettent cette fonctionnalité.

L’ANC est une fonction qui peut fonctionner brillamment… ou n’offrir pratiquement aucune réduction du bruit. Au pire, son activation peut provoquer un sifflement, effet secondaire d’un ANC mal conçu. La seule façon de savoir où se situe un modèle particulier dans ce spectre est d’écouter ceux qui l’ont essayé.

Il en va de même pour le mode transparence, une fonction qui fait l’inverse de l’ANC en permettant d’entendre de nombreux sons extérieurs, de tenir des conversations ou simplement d’avoir une conscience générale de l’environnement dans lequel on se trouve. La transparence est presque toujours associée à l’ANC, mais il existe également des modèles qui offrent la transparence seule, comme le Jabra Elite 3. C’est une caractéristique très souhaitable en raison de la quantité de sons externes qu’ils peuvent bloquer » passivement « . En fait, certains de ces casques sont si efficaces pour bloquer le son que vous ne ressentirez peut-être même pas le besoin de la fonction ANC. Une fois de plus, la lecture des critiques sera votre meilleur guide pour savoir si cette fonction fonctionne bien.

Extra, extra !

Nous avons couvert les éléments les plus importants à prendre en compte si vous achetez un casque pour quelqu’un d’autre, mais ce guide ne serait pas complet si nous ne mentionnions pas les nombreuses fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez trouver. Veuillez noter que nous considérons que ces caractéristiques sont souhaitables, mais pas essentielles. Là encore, tout dépend du mode de vie du destinataire.

Chargement sans fil (uniquement pour les vrais écouteurs sans fil) : cette fonction est très pratique, car elle vous permet de recharger l’étui à l’aide d’un tapis de recharge sans fil compatible Qi. Tous les écouteurs qui proposent la recharge sans fil peuvent également être rechargés avec un câble MicroUSB, Lightning ou USB-C standard.

Egaliseur réglable : généralement proposée dans une application complémentaire. Ce réglage vous permet d’obtenir un équilibre des fréquences plus personnalisé.

Trouver mon : popularisée par Apple, cette fonction apparaît sur de nombreux casques et oreillettes d’autres sociétés. Le plus souvent, il s’appuie sur une application compagnon qui utilise les services de localisation du téléphone pour suivre le dernier emplacement connu de l’oreillette. Certaines applications vont plus loin et émettent un carillon sonore à partir de l’oreillette pour aider à le retrouver.

Commandes réglables : Il s’agit là d’une autre fonctionnalité qui fait appel à une application permettant de choisir les fonctions qui doivent être associées à des pressions sur les boutons ou à des gestes tactiles, plutôt que d’utiliser simplement les paramètres d’usine.

Capteurs d’utilisation : Cette fonction permet de mettre automatiquement en pause ou de reprendre la musique lorsqu’un casque est retiré ou réinséré.

Charge rapide : Certains produits sont conçus pour offrir une charge lorsque la batterie est presque vide. Les durées peuvent varier d’une charge de 15 minutes – qui donne une heure d’utilisation supplémentaire – à une charge de 10 minutes qui peut donner jusqu’à trois heures ou plus.

Multipoints Bluetooth : Une rareté dans le vrai sans fil, bien que ce soit assez commun dans les casques plus grands. Il vous permet de vous connecter à deux appareils Bluetooth simultanément, comme un téléphone et un ordinateur. Il est très utile pour ceux qui ont besoin de basculer régulièrement entre les appels Zoom, les appels téléphoniques et l’écoute de leur musique.

Audio haute résolution : Nous l’avons mentionné précédemment lorsque nous avons parlé du codec Bluetooth LDAC de Sony. Certains casques et écouteurs sans fil vous permettent d’obtenir une qualité audio bien supérieure à partir d’un téléphone Android. Mais gardez à l’esprit que le fait de disposer du LDAC (ou de l’aptX HD) est une chose, même si cela ne signifie pas nécessairement que le casque sera en mesure d’offrir une expérience audio – réellement – haute-fidélité. De plus, et c’est encore plus important, vous devrez avoir accès à du contenu audio haute résolution pour entendre une différence notable.

Combien devez-vous dépenser ?

Bonne nouvelle : s’il est vrai que les meilleurs casques et écouteurs peuvent coûter plus de 200 dollars, il existe de nombreux produits nettement moins chers et très performants. Vous devrez peut-être choisir certaines caractéristiques au détriment d’autres, mais vous n’aurez aucun mal à trouver des options intéressantes pour aussi peu que 50 $.

La plupart d’entre eux seront issus de marques qui ne bénéficient pas de la même reconnaissance que Sony, Bose, Apple et autres. Si le destinataire est un obsédé de la marque, cela peut être un problème ; mais nous n’avons aucun scrupule à recommander des sociétés comme Anker Soundcore, 1More, Wyze, Tronsmart, Skullcandy, Marshall, EarFun, Edifier et Back Bay, qui proposent toutes d’excellents produits à des prix très abordables.