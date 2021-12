Lovehoney Silky Black Bondage Restraints (4 Pack)

Cet ensemble de liens noirs soyeux est parfait pour les débutants. Non intimidant, doux, et long en longueur pour de multiples types d’utilisation (pensez : poignets, bras, chevilles), vous obtenez quatre liens avec des boucles déjà intégrées. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas de menottes à proprement parler, elles remplissent la même fonction (et plus encore !).