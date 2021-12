17 positions sexuelles avec corde

Le bondage – le B du BDSM – est un fantasme très répandu. Si vous êtes un partenaire dominant, attacher votre soumis et avoir le contrôle est super sexy, et si vous êtes le soumis, renoncer à ce contrôle en laissant votre partenaire vous attacher peut légitimement conduire au meilleur sexe, par exemple, de tous les temps. Comme pour tous les types de sexe ou d’actes sexuels, le consentement, la sécurité et le suivi sont essentiels. Une fois que vous avez mis en place votre routine, ces positions sexuelles de bondage de corde vous amèneront au bord du précipice.

« Lorsqu’il est pratiqué en toute sécurité, le bondage à la corde peut être incroyablement plaisant et gratifiant pour les deux parties. Il vous permet d’expérimenter le BDSM, le jeu de pouvoir et d’explorer de nouvelles zones de plaisir que vous n’auriez peut-être jamais envisagées », explique Ruby Payne, dominatrice et experte en sexe chez le détaillant de jouets pour adultes UberKinky. L’accent sur le mot sûr. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit avant d’aller acheter un tas de cordes.

Parlez de ce que vous voulez (et soyez honnête !)

Votre partenaire ne saura pas ce qui vous met à l’aise ou non si vous ne lui dites pas, et quand quelqu’un se fait attacher, la clarté est essentielle. « Avoir une conversation en dehors de la chambre à coucher est vraiment utile pour que vous ayez une idée des choses que vous voulez et ne voulez pas faire. C’est aussi l’occasion de parler de ce que vous voulez faire. en fait afin que l’expérience soit agréable pour tout le monde « , explique Jimanekia Eborn, spécialiste des traumatismes et animatrice de l’émission Trauma Queen podcast.

Commencez simplement

« Ne vous laissez pas intimider par des photos de liens compliqués ou des instructions qui vous embrouillent le cerveau. C’est tout à fait normal de rester simple, après tout, amusant et torride sont les objectifs », déclare Midori, sexologue, éducatrice et auteur de L’art séduisant du bondage japonais. Vous ne savez pas par où commencer ? « Quelle est ta position sexuelle préférée ? Commencez par ça et utilisez les cordes pour attacher le partenaire dans cette forme ! ».

Soyez prudent

Une fois que vous avez obtenu un consentement enthousiaste et communiqué sur ce que vous voulez, mettez en place un système de mots sûrs. » Optez pour des mots simples que vous ne dites pas habituellement pendant les rapports sexuels. Vous n’arrivez pas à en trouver ? Utilisez le système des feux de signalisation. Le vert signifie que tout va bien, continuez ; l’orange signifie que vous êtes au plus bas ; le rouge signifie que vous devez vous arrêter immédiatement », explique Aliyah Moore, PhD, sexothérapeute résidente certifiée de SexualAlpha.

Vous devriez également utiliser la règle des deux doigts pour vous assurer que personne ne se blesse. « Il est incroyablement important que vous n’attachiez pas les cordes trop serrées. Il faut laisser de la place pour deux doigts entre la peau de l’enfant et la corde. En effet, les mouvements et la pression peuvent resserrer les nœuds, et cet espace supplémentaire est donc essentiel », explique M. Payne.

Ayez un plan d’évasion

Lorsque vous jouez avec la corde et le bondage, il est incroyablement important d’avoir un plan de sécurité de secours. « N’oubliez pas d’avoir une paire de ciseaux de sécurité à portée de main, au cas où un nœud resterait coincé ou si l’un des partenaires voulait se débarrasser rapidement de la corde », explique Midori. Si vous utilisez des menottes, assurez-vous qu’elles ont un levier de dégagement rapide et que vous avez les clés à proximité.

N’oubliez pas le suivi

Le BDSM est amusant, mais il peut aussi être un peu déstabilisant pour les débutants, et il ne se termine pas par un orgasme. « Donner son pouvoir et s’abandonner à son partenaire peut être incroyable. En même temps, le bondage peut être assez intense. Même si vous êtes à fond pendant que vous le faites, vous pouvez éprouver des sentiments bizarres une fois que c’est terminé », explique Mme Moore. C’est pourquoi il est si important de pratiquer le suivi. « Il est essentiel de créer un environnement agréable et sûr une fois le jeu de bondage terminé. Prenez soin de vos poignets et de vos chevilles s’ils ont été brûlés par les attaches. Faites des câlins à votre partenaire après le jeu et prenez le temps d’être doux l’un envers l’autre. » C’est une excellente pratique à mettre en jeu après tout type de sexe, bondage ou pas.

Faites des recherches pour savoir quelle corde convient le mieux à vos besoins.

Toutes les cordes ne sont pas créées égales. « Si vous débutez, optez pour les cordes en coton, douces et plus épaisses. Le coton est plus facile à laver après le bon désordre du plaisir pervers « , explique Midori. Le chanvre est également une bonne option. Si vous êtes un débutant, essayez le ruban adhésif pour bondage. « C’est une excellente alternative, surtout pour ceux qui n’ont pas été scouts dans leur jeunesse et qui n’ont pas d’affinité particulière pour faire des nœuds », explique Rachel Worthington, écrivain et chercheuse à Bedbible.com. « Bien qu’il puisse ressembler à du ruban adhésif en toile, il diffère en ce qu’il ne colle qu’à lui-même, et non à la peau ou aux meubles. Cela signifie que, dans la plupart des cas, il peut être utilisé comme une corde de bondage, mais qu’il est plus facile à fixer et à retirer avec des ciseaux de bondage. »

Une fois que vous aurez tout réglé, essayez l’une (ou toutes) de ces positions sexuelles pour le bondage à la corde. N’oubliez pas votre mot de sécurité !