4G vs. LTE : nous expliquons les principales différences

Si vous craignez que votre appareil ne prenne pas en charge la 5G et que vous pensez qu’il deviendra obsolète à court terme, détrompez-vous. Avant d’acheter un nouveau téléphone et de vous endetter, sachez ce que signifient tous les acronymes qui ont trait à la téléphonie mobile. Nous allons expliquer la différence entre 4G vs. LTE et toutes ses variantes.

L’explication la plus élémentaire : « G » signifie « Génération ». La 4G est donc la quatrième génération d’une technologie de données mobiles, telle que définie par le secteur des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT-R).

LTE est l’acronyme de « Long Term Evolution » et s’applique plus généralement à l’idée d’améliorer les vitesses du haut débit sans fil pour répondre à la demande croissante.

Qu’est-ce que la 3G ?

Lorsque les réseaux 3G ont commencé à être déployés, ils ont remplacé le système 2G, un protocole de réseau qui ne permettait que les fonctionnalités les plus élémentaires de ce que nous appellerions aujourd’hui les smartphones.

La plupart des réseaux 2G traitaient les appels téléphoniques, les messages texte de base et les petites quantités de données par le biais d’un protocole appelé MMS. Avec l’introduction de la connectivité 3G, les grands formats de données sont devenus beaucoup plus accessibles, notamment les pages HTML standard, les vidéos et la musique.

Mais les vitesses étaient encore assez lentes, et il fallait surtout des pages et des données spécialement formatées pour ces connexions sans fil toujours aussi lentes. Selon les normes 2G, le nouveau protocole était rapide, mais il n’était pas encore à la hauteur d’une connexion domestique à large bande.

Qu’est-ce que la 4G ?

L’UIT-R a établi des normes pour la connectivité 4G en mars 2008, exigeant que tous les services décrits comme 4G respectent un ensemble de normes de vitesse et de connexion.

Pour les utilisations mobiles, y compris les téléphones cellulaires et les tablettes, les vitesses de connexion doivent avoir un maximum d’au moins 100 MBps, et pour les utilisations plus stationnaires, comme les hot-spots, au moins 1 GBps seconde.

Lorsque ces normes ont été annoncées, ces vitesses étaient inconnues dans le monde pratique, car elles devaient constituer une cible pour les développeurs de technologies, un point dans le futur qui marquait un saut significatif par rapport à la technologie actuelle.

Au fil du temps, les systèmes qui alimentent ces réseaux ont rattrapé leur retard, non seulement parce que de nouvelles méthodes de transmission ont fait leur apparition dans les produits, mais aussi parce que les réseaux 3G déjà établis ont été améliorés au point de pouvoir être classés en 4G.

Qu’est-ce que le LTE ?

LTE est l’abréviation de « Long Term Evolution » (évolution à long terme). Il ne s’agit pas tant d’une technologie en soi que du chemin emprunté pour atteindre les vitesses 4G. Pendant longtemps, lorsque votre téléphone mobile affichait le symbole « 4G » dans le coin supérieur droit, il n’était pas vraiment 4G.

Lorsque l’UIT-R a fixé les vitesses minimales pour la 4G, elles étaient relativement inatteignables, malgré les sommes investies par les fabricants de technologies pour les atteindre.

En conséquence, l’organisme de réglementation a décidé que le LTE, nom donné à la technologie utilisée pour appliquer ces normes, pouvait être qualifié de 4G s’il apportait une amélioration substantielle par rapport à la 3G.

Qu’est-ce que la 4G LTE ?

Immédiatement, les opérateurs ont commencé à faire la publicité de leurs connexions sous le nom de 4G LTE, une technique de marketing qui leur permettait de revendiquer une connectivité de nouvelle génération sans avoir à atteindre le nombre réel requis au préalable (un peu comme si l’on affirmait que la NASA avait atterri sur la lune parce qu’elle s’en est approchée et que le vaisseau spatial qui vous y a conduit était bien meilleur que les précédents).

Cependant, il n’est pas entièrement trompeur, malgré les vitesses incohérentes selon le lieu et le réseau et le fait que la différence entre la 3G et la 4G soit immédiatement perceptible.

Pour rendre les choses encore plus confuses, vous êtes également susceptible de rencontrer le LTE-A à un moment donné. Cet acronyme signifie « Long Term Advanced Evolution » et nous rapproche un peu plus de la 4G.

Il offre des vitesses plus rapides et une plus grande stabilité que le LTE ordinaire, est rétrocompatible et fonctionne par agrégation de canaux. Ainsi, au lieu de se connecter au signal le plus puissant de votre quartier, il peut télécharger des données de plusieurs sources en même temps.

La normalisation du LTE a désormais progressé au point que les changements de spécification se limitent à la correction de bogues et à des corrections.

Vitesse

La question est donc la suivante : pouvez-vous faire une réelle différence entre les réseaux 4G et LTE, et la vitesse de chargement d’une page ou de téléchargement d’une application sur votre appareil portable est-elle beaucoup plus rapide si la technologie LTE y est intégrée ?

Probablement pas, sauf si vous vivez dans la bonne région. Si la différence entre les réseaux 3G, plus lents, et les nouveaux réseaux 4G ou LTE est certainement très perceptible, de nombreux réseaux 4G et « vraie 4G » ont des vitesses de chargement et de déchargement presque identiques. Le lancement du LTE-A a fait la différence pour certains, mais les performances peuvent varier.

LTE-A a été la connexion la plus rapide disponible pour les réseaux sans fil pendant un certain temps, mais les réseaux 5G deviennent de plus en plus populaires dans un plus grand nombre d’endroits. De plus, les téléphones mobiles les plus récents sur le marché sont désormais équipés de la 5G. La 4G est donc de moins en moins pertinente.

Ressources nécessaires

La connectivité 4G nécessite deux éléments : un réseau prenant en charge les débits nécessaires et un appareil capable de se connecter à ce réseau et de télécharger des informations à une vitesse suffisamment élevée.

Ce n’est pas parce qu’un téléphone dispose d’une connectivité 4G LTE qu’il peut atteindre les vitesses que vous souhaitez, pas plus que l’achat d’une super voiture de sport ne signifie que vous pouvez dépasser les limites de vitesse sur l’autoroute.

Avant que les opérateurs ne puissent réellement offrir des vitesses LTE dans les grandes zones, ils vendaient déjà des téléphones dotés des capacités nécessaires pour atteindre les vitesses souhaitées, puis ils ont commencé à déployer le service à une échelle limitée. Maintenant que le service LTE est assez répandu, ce n’est plus un problème.

La commutation de paquets et la commutation de circuits.

Quelle que soit la nature des données ou la vitesse à laquelle elles sont transférées, elles doivent être conditionnées et envoyées pour que d’autres points du réseau puissent les interpréter. Les réseaux plus anciens utilisent la technologie de commutation de circuits, un terme qui fait référence à la méthode de communication.

Dans un système à commutation de circuits, une connexion est établie directement avec la cible sur le réseau, et l’ensemble de la connexion, qu’il s’agisse d’un appel téléphonique ou d’un transfert de fichiers, se fait sur cette connexion.

Les avantages d’un réseau à commutation de circuits comprennent un temps de connexion plus rapide et moins de risques de coupure de la connexion. Les réseaux plus récents tirent parti de la technologie de commutation par paquets, un protocole moderne qui permet de tirer parti d’un nombre beaucoup plus important de points connectés dans le monde.

Dans un réseau à commutation de paquets, vos informations sont décomposées en petits morceaux qui sont ensuite envoyés à leur destination via la route la plus efficace du moment.

Si un nœud se déconnecte de sa connexion dans les réseaux à commutation de circuits, vous devrez vous reconnecter, mais dans un réseau à commutation de paquets, le prochain paquet cherchera simplement un itinéraire différent.

Une grande partie de la technologie utilisée pour créer des vitesses 4G n’a rien à voir avec la communication vocale. Comme les réseaux vocaux utilisent toujours la technologie de commutation de circuits, il est devenu nécessaire de concilier la différence entre les anciennes et les nouvelles structures de réseau.

Les réseaux vocaux ont mis en œuvre quelques méthodes différentes pour résoudre le problème, et la plupart des opérateurs ont choisi de mettre en œuvre l’une des deux options qui préservaient leur contrôle sur les minutes utilisées.

Pour ce faire, les opérateurs autorisent le cellulaire à revenir aux normes de commutation de circuits lorsqu’il est utilisé pour passer ou recevoir un appel ou en utilisant simultanément la communication par paquets pour les données et la commutation de circuits pour la voix.

La troisième option consiste à simplement faire passer l’audio vocal en tant que données sur les nouveaux réseaux LTE, une méthode que la plupart des opérateurs ont évitée pendant un certain temps, probablement parce qu’elle empêche de facturer facilement les minutes de voix.

La voix sur LTE (VoLTE) est essentiellement ce qui se passe lorsque vous effectuez un appel vidéo ou une connexion avec quelqu’un d’autre en utilisant un son haute résolution ainsi que des vitesses de connexion plus rapides.

Les appels VoLTE et wifi sont tous deux de plus en plus populaires aujourd’hui et ne feront probablement que continuer à se développer et à s’intégrer dans notre vie quotidienne.

Quand la 5G dominera-t-elle ?

Julian Chokkattu/Digital Trends

Après des années d’attente, la 5G devient enfin la norme, disponible dans les nouveaux téléphones phares comme l’iPhone 13 et le Pixel 6. De nombreux fabricants ont lancé des combinés compatibles avec la 5G, et les principaux opérateurs comme Verizon, T-Mobile et AT&T développent et améliorent continuellement leurs réseaux 5G.

Pourtant, à ce stade, l’écart entre la 5G et la LTE n’est pas aussi important qu’il n’y paraît. Comme pour les autres protocoles, la 4G et la 5G coexisteront pendant un certain temps.