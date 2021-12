50 meilleures chansons TikTok de tous les temps

Bonjour, si vous êtes comme nous et que vous aimez faire défiler TikTok jusqu’à ce que vos yeux saignent, alors il y a de fortes chances que vous soyez déjà au courant de tous les défis viraux, des danses et, surtout, des recettes.

Cependant ! Vous ne pouvez tout simplement pas vous considérer comme un véritable adepte de TikTok tant que vous ne connaissez pas les hits les plus viraux de l’application. Les meilleures chansons TikTok de tous les temps vont des retours en arrière redécouverts aux nouveaux hits, et bien qu’elles n’aient pas toutes inspiré des tendances spécifiques, elles sont toutes à 100 % destinées à rester dans votre tête pour le reste de la journée. Désolé !

Il est indéniable que TikTok s’est avéré très lucratif pour certains de ses créateurs (nous n’avons pas besoin de les nommer – vous les connaissez), et en plus de créer des carrières, TikTok a fait des succès viraux de chansons qui auraient pu autrement passer sous le radar. Nous ne disons pas que la chanson « Savage » de Megan Thee Stallion ne serait pas devenue la chanson de la quarantaine à elle seule – il est presque certain que ce ver d’oreille était destiné à la gloire – mais il est indéniable que la chorégraphie super populaire (créée par une danseuse de 19 ans, Keara Wilson) a donné à ce bop un pouvoir durable.

Que vous soyez un expert de TikTok ou que vous ne naviguiez que de temps en temps sur le Tok (quel admirable contrôle de soi vous avez !), voici toutes les chansons les plus populaires de TikTok que vous devez connaître.

1. « Blinding Lights », par The Weeknd

Vous vous souvenez de la danse « Blinding Lights » ? Oui, bien sûr. On y va.

2. « Nonstop », par Drake

Et vous vous souvenez certainement aussi du défi « Inverser la tendance », n’est-ce pas ? TBT !

3. « Mad at Disney », par salem ilese

Grâce au pouvoir de TikTok, ce single de Salem Ilese, 22 ans, est devenu MEGA viral, et vous ne pouviez pas vous connecter à l’application sans l’entendre tout l’été 2020.

4. « Adderall (Corvette Corvette), » par Popp Hunna

Presque tout le monde qui est quelqu’un sur TikTok a posté une vidéo de celle-ci, FYI.

5. « Dreams », par Fleetwood Mac

Cela nous brise toujours le coeur que certains n’aient jamais entendu parler de cette chanson avant que Nathan Apodaca ne décide de la faire vibrer en faisant du longboard et en buvant du jus de canneberge…

6. « Kiss Me More, » par Doja Cat feat. SZA

Pas nous qui essayons encore d’apprendre cette danse.

7. « Please Don’t Go », par Mike Posner

Une tendance dédiée à faire fuir l’apparence de la FA supplémentaire ? Inscrivez-nous.

8. « Do It to It, » par ACRAZE

Cette tendance de danse est assez facile à maîtriser… à moins que vous n’ayez de mauvais genoux, auquel cas vous ne vous relèverez peut-être jamais.

9. « Iko Iko (My Bestie), » par Justin Wellington feat. Small Jam

Si pure ! Si doux ! Si facile à recréer soi-même !

10. « TWINNEM, » par Coi Leray

Une autre chanson dédiée aux meilleures amies qui restent meilleures amies – nous aimons le voir.

11. « Dance With Me Tonight », par Olly Murs

Ce bop 2011 d’Olly Murs, inspiré par le doo-wop, apporte *toutes* les bonnes vibrations.

12. « Potential Breakup Song, » par Aly & ; AJ

BÉNÉFICIEZ vraiment TikTok d’avoir ramené ce tube emblématique de 2007 dans nos vies au moment où nous en avions le plus besoin (bien que nous pourrions probablement nous passer de toutes les terribles synchronisations labiales)

13. « So Pretty, » par Reyanna Maria

Voici : la chanson parfaite pour toutes vos « révélations beauté ».

14. « permis de conduire », par Olivia Rodrigo

Mais bien sûr, le tube d’Olivia a été repris sur TikTok, avec des utilisateurs qui se sont laissés emporter par leurs sentiments.

15. « Tap In », par Saweetie

Toute tendance qui rassemble les anciens de Dance Moms est une tendance que nous pouvons soutenir.

16. « Fancy Like », par Walker Hayes

Même Walker Hayes lui-même s’est amusé avec celui-ci.

17. « Stay », par The Kid LAROI et Justin Bieber

Si vous avez un drone et une paire de hanches, alors vous avez un succès viral dans les mains.

18. « Mama Said », par Lukas Graham

Pour quand vous cherchez à faire ce qu’il faut. Aucun jugement ici !

19. « Meet Me at Our Spot », par THE ANXIETY

Le bop 2020 de Willow Smith et Tyler Cole n’est pas seulement un ver d’oreille majeur – il a aussi inspiré des m-i-l-l-i-o-n-s de vidéos TikTok.

20. « Banana (DJ FLe Minisiren Remix), » par Conkarah feat. Shaggy

J’adore les danses TikTok que même les personnes les moins coordonnées peuvent exécuter.

21. « Stunnin’, » par Curtis Waters feat. Harm Franklin

Dans le cadre de ce défi, les utilisateurs devaient montrer ce qu’ils porteraient dans diverses situations ou s’ils étaient divers personnages de fiction.

22. « Castaways, » par The Backyardigans

Qui aurait cru que l’un des plus grands succès de 2021 viendrait d’une émission pour enfants ? (Et nous serions négligents de ne pas mentionner la folle popularité de « Into the Thick of It » et « International Super Spy » également).

23. « oops ! », par Yung Gravy

« Vous parlez de Tracy ? Tracy avec la Honda ? » (IYKYK.)

24. « WAP, » par Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Oui, vous connaissez cette chanson (même si vous n’avez pas quitté votre maison en 2020), mais connaissez-vous la danse ? Attention : Vous voudrez vous étirer avant d’essayer.

25. « Up », par Cardi B

Le titre « Up » de Cardi a également explosé sur l’application, principalement grâce à la danse créée par Mya Nicole.

26. « Sunday Best », par Surfaces

Pour ces moments où vous vous sentez #BLESSED.

27. « Coño, » par Puri feat. Jhorrmountain x Adje

K, c’est peut-être la tendance de danse virale la plus facile à atteindre sur TikTok, mais pouvons-nous admettre que Jason Derulo a réussi ?

28. « Church Bells », par Carrie Underwood

Attendez nvm C’est la tendance de danse TikTok la plus facile.

29. « Buss It, » par Erika Banks

Si vous cherchez à montrer vos compétences en matière de montage et de twerk (ainsi qu’une apparence sexy), le défi « Bust It » est fait pour vous.

30. « Astronaute dans l’océan », par Loup masqué

Même si vous ne pensez pas connaître cette chanson, nous vous promettons que vous l’avez déjà entendue si vous passez suffisamment de temps sur le Tok.

31. « Walk, » par Saucy Santana

Comment pouvez-vous écouter cette chanson et *ne pas* avoir envie de vous pavaner sur une piste imaginaire ?

32. « Beggin’, » par Måneskin

Bien que cette chanson ait été lancée par les Four Seasons dans les années 60, elle a connu une nouvelle vie grâce à la reprise absolument incendiaire du groupe italien Måneskin, qui est devenue virale pendant l’été 2021 et a inspiré toute une série de vidéos aléatoires.

33. « Laxed (Siren Beat), » par Jawsh 685

Vous avez certainement déjà entendu « Laxed (Siren Beat) ». Ou si ce n’est pas le cas, vous devez être super nouveau sur l’application – bienvenue ! Des millions de vidéos ont été réalisées sur cette chanson, probablement parce que la chorégraphie est si agréable et lente que même votre père, qui ne connaît pas les réseaux sociaux, pourrait apprendre les mouvements.

34. « Roses (Imanbek Remix), » par Saint Jhn et Imanbek

Charli D’Amelio adore cette chanson, ce qui, TBH, est toute l’information que vous avez vraiment besoin de savoir, mais nous allons partager un autre fait juste pour être gentil : Nous devons remercier Imanbek, un Kazakhstanais de 19 ans qui ne pouvait se vanter que de quelques remixes amateurs avant ce tube, pour ce remix.

35. « Say So », par Doja Cat

TikToker Haley Sharpe a créé la chorégraphie qui a rendu cette chanson super virale – si virale, en fait, qu’elle est passée de l’application au clip de Doja Cat pour le single.

36. « Savage », par Megan Thee Stallion

Oui, oui, nous savons que vous la connaissez, mais « Savage » est toujours une danse virale appréciée des fans. C’est la chanson hype parfaite. Megan Thee Stallion ne peut pas se tromper. Ne nous contredisez pas sur ce coup-là !

37. « Supalonely, » par Benee feat. Gus Dapperton

Cette chanson, de la chanteuse néo-zélandaise Benee et du chanteur américain Gus Dapperton, a vraiment décollé en mars 2020, juste au moment où l’Amérique commençait à fermer ses portes à cause de la pandémie de coronavirus. Nous ne sommes pas des experts, mais peut-être que les vibrations de « I’ve been lonely » étaient… particulièrement… résonnantes ?

38. « Dance Monkey, » par Tones and I

Cette chanson convient à de nombreux types de vidéos : tutoriels d’eye-liner, tentatives de parkour ou, tout simplement, Will Smith qui se tape la tête contre un mur pour le plaisir des yeux.

39. « Vibe (If I Back It Up), » par Cookiee Kawaii

Rencontrez l’hymne parfait du twerk, bien que nous ne tolérons pas ce qui se passe dans cette vidéo de @HypeHouse.

40. « Loterie (Renegade), » par K Camp

Bien que la chorégraphie de cette chanson ait été popularisée par des stars de TikTok telles que Charli D’Amelio et Addison Rae, le génie à l’origine de ces mouvements, Jalaiah Harmon, n’a été crédité qu’après que la chanson ait enregistré plus de 30 millions de vidéos.

41. « Bored in the House, » par Tyga feat. Curtis Roach

Un autre joyau sorti de quarantaine, cette chanson a capturé tout notre désespoir global induit par la pandémie.

42. « In the Party », par Flo Milli

Une solide chanson d’encouragement, c’est comme un choc de confiance badass sous forme musicale. C’est aussi un morceau parfait si vous êtes d’humeur à troller les filles de TikTok.

43. « Death Bed (Coffee for Your Head), » par Powfu feat. Beabadoobee

Nous pourrions écouter cette chanson en boucle pendant des HEURES… et apparemment, nous ne sommes pas les seuls. Cette chanson, créée par le musicien canadien Powfu et l’auteur-compositeur-interprète philippin Beabadoobee, a été écoutée plus de 4,2 milliards de fois sur TikTok au cours du seul mois de mars 2020.

44. « I Like Him », par Princess Nokia

Bonne chance pour ne pas avoir cette chanson dans la tête pour le reste de la journée, bye !

45. « I’m Just a Kid », par Simple Plan

C’est le défi où les gens recréent leurs photos d’enfance… parfois avec une précision effarante. Non seulement c’est hilarant, mais nous devons aussi reconnaître à quel point les acteurs de Cheaper by the Dozen ont bien réussi la leur. Peut-on en tirer une leçon ou deux, s’il vous plaît ?

46. « She Looks So Perfect (TikTok Remix), » par Nightcore

D’accord… ce n’est pas exactement la version de 5 Seconds of Summer que nous connaissons et aimons tous. Mais si le guitariste du groupe se lance dans le défi, comment ne pas être d’accord ? (Aussi, bien essayé, Michael !)

47. « It’s Tricky », par Run-DMC

Il y a peu de temps, les TikTokers utilisaient cette chanson pour promouvoir leurs préférences personnelles. Même des célébrités comme Gordon Ramsay se sont impliquées… ce qui est la plus grande surprise de toutes. Quoi qu’il en soit, préparez-vous à entendre du hip-hop old-school en boucle.

48. « Raspoutine », par Boney M

Hum, il y a une tendance où les gens contractent leurs muscles sur les paroles de ce classique des années 1970 ? Dites-nous : OÙ ÉTAIT-CE PENDANT TOUTE NOTRE VIE ?

49. « Whatta Man, » par Salt-N-Pepa feat. En Vogue

Vous voulez remercier votre meilleure amie ou votre partenaire ? Relevez ce défi et voyez leur réaction.

50. « Circus », par Britney Spears

Soyez prêt à le reprendre en 2009, car vous ne pourrez plus vous le sortir de la tête une fois que vous l’aurez réécouté. Vous êtes les bienvenus.

