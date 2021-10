Action 2, la nouvelle caméra d’action de DJI

La société DJI, connue principalement pour ses drones, a dévoilé une deuxième version de ses caméras d’action, sous la forme de la nouvelle Action 2.

Il y a plusieurs détails importants concernant cette nouvelle caméra. La première est qu’elle abandonne le nom Osmo sous lequel les caméras précédentes du même type ont été lancées. La seconde est qu’il s’agit d’un appareil photo modulaire, qui est livré avec un certain nombre d’accessoires qui se connectent à lui.

L’appareil photo lui-même est doté d’un objectif de 12 mégapixels qui vous permet d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, avec un champ de vision de 155 degrés ; il y a également un écran tactile OLED de 1,76 pouce à 446 x 424 pixels, avec un verre de protection de type Gorilla Glass. Il est doté d’une mémoire interne de 32 Go et d’un emplacement pour carte microSD.

L’Action 2 ne mesure que 39 x 39 x 22 millimètres et pèse 56 grammes. Les accessoires modulaires comprennent une batterie supplémentaire de 1 300 mAh, une télécommande ou un deuxième écran (livré avec trois microphones supplémentaires), ainsi que les traditionnels bâtons à selfie, les sangles, les étuis étanches ou autres.

Tous ces accessoires sont fixés à la caméra par un système magnétique, qui ne devrait avoir aucun problème à les maintenir en place, même dans des conditions très mobiles.

Le DJI Action 2 sera vendu avec les modules susmentionnés et tout indique que, au moins au lancement, il ne sera pas possible d’acheter uniquement la caméra principale. Le pack caméra plus module second écran sera vendu au prix de 519 $ et sera mis en vente le 2 novembre, tandis que la version avec le module batterie sera vendue au prix de 399 $ et sera disponible à partir du milieu du même mois.