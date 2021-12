Actualités, date de sortie, casting et spoilers sur la saison 2 de « La Roue du temps ».

La Roue du Temps est la série originale la plus regardée d’Amazon Prime. de 2021, et pour une bonne raison. Le spectacle de fantasy, qui est basé sur une série de romans de l’auteur Robert Jordan, a captivé les téléspectateurs et les a emmenés dans une aventure épique remplie de magie, de paysages d’une beauté à couper le souffle, de créatures mystiques, et plus encore.

La série suit une femme nommée Moiraine (Rosamund Pike), membre d’un puissant groupe de femmes appelé les Aes Sedai, alors qu’elle part en mission avec cinq adolescents surdoués. Avec l’aide de son protecteur Lan Mandragoran (Daniel Henney), elle dirige et forme ces enfants au cours de leur voyage à travers différents pays en vue de la réincarnation prophétique d’un ancien pouvoir appelé le Dragon renaissant, qui décidera du sort du monde.

Prime Video proposera l’épisode final de la première saison la veille de Noël, le 24 décembre 2021. Mais la série n’est pas encore terminée. Après tout, il y a 14 romans dans la série originale. Cela signifie qu’il y a encore beaucoup de matériel à parcourir, et huit épisodes ne suffisent certainement pas à leur rendre justice.

Il va y avoir une deuxième saison. Yay !

Si vous avez suivi l’actualité de la série, vous savez peut-être qu’elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Avant même la première de la série, Amazon Studios a annoncé qu’une nouvelle saison serait proposée. Préparez-vous donc à plonger plus profondément dans le monde de la roue.

Quand est-ce que ça sort ?

Ils n’ont pas encore annoncé de date de sortie exacte. Mais les acteurs ont déjà commencé à tourner en juillet 2021. Et si l’on se base sur la production de la première saison, on peut estimer la date à environ février de l’année prochaine.

Vous ne verrez pas exactement les mêmes visages.

Il y a un changement de casting majeur pour la deuxième saison. L’un des personnages de l’ensemble principal, Mat Cauthon, a été refondu. The Witcher L’acteur Dónal Finn remplacera Barney Harris. Les raisons de cette décision ne sont pas claires, mais la différence sera certainement perceptible dans la série.

De nouveaux personnages vont également faire leur apparition. Date limite a rapporté en octobre que parmi les personnages de la saison 2, il y aurait Le monde étonnant d’Emmade Ceara Coveney, Broadchurch‘s Meera Syal, et Peaky Blinders‘ Natasha O’Keeffe. Et ils ont également révélé récemment que les acteurs Guy Roberts, Arnas Fedaravicius et Gregg Chillingirian joueront également des rôles récurrents.

De quoi ça va parler ?

Les détails de l’intrigue de la prochaine saison n’ont pas encore été révélés, d’autant plus que le dernier épisode de la première saison n’a même pas été diffusé. Mais on peut dire que nous allons continuer à suivre Moiraine et sa bande jusqu’à la fin de leur voyage.

Y aura-t-il une suite après la saison 2 ?

Rafe Judkins, le showrunner de la série, a déclaré à Deadline qu’il voyait la série s’étendre sur huit saisons.

« Je dois toujours l’aborder comme si nous allions pouvoir raconter toute l’histoire contenue dans les livres. Si nous ne l’abordons pas de cette façon, nous nous mettons dans une situation où nous n’arrivons pas à nous poser et ces livres ont une si bonne fin », a-t-il déclaré. « J’ai vraiment besoin de nous mettre en place pour y arriver si nous en sommes capables. Ce n’est pas moi qui décide en fin de compte. Si les gens le regardent et qu’Amazon veut continuer à en faire d’autres, j’adorerais continuer à développer cet univers. »

