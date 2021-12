Adidas entre dans le métavers avec sa ligne de vêtements NFT, de quoi s’agit-il ?

Le métavers est là et l’entreprise qui n’y entre pas restera dans le dispositif. C’est au tour d’Adidas, qui lancera ce vendredi sa ligne de vêtements NFT, qui pourrait être considérée comme un fan club très exclusif.

La multinationale de l’entraînement et des vêtements de sport rejoint Nike (le swoosh a racheté cette semaine une société de création de chaussures numériques), Disney et d’autres entreprises qui ont déjà rejoint le métavers, suivant le mouvement initié par Facebook, désormais connu sous le nom de Meta.

Adidas

Dans le Metaverse est le nom de la ligne où les fans pourront acheter des produits spéciaux et participer à l’élaboration de divers produits et expériences.

Détails sur la présence d’Adidas dans le métavers.

Tareq Nazlawy, directeur principal de la croissance numérique chez Adidas, s’est entretenu avec les responsables de l’entreprise. The Verge sur le lancement de vendredi.

« Adidas est dans le métavers« , a déclaré Nazlawy. « Nous voulons déterminer ce qui serait le plus difficile à faire dans cet espace et commencer à faire participer les communautés à ces activités.«

Adidas a récemment lancé des jetons numériques qui offriront aux utilisateurs un accès à l’univers NFT de la société. Elle a également acheté un Bored Ape, l’équipant de vêtements de marque personnalisés.

Adidas entre dans le métavers avec ses NFTs

Chaque NFT Adidas se vendra pour 0,2 ETH, soit environ 800 dollars, à partir de ce vendredi sur le site officiel de la société. On ignore combien de NFT seront vendus, et si Adidas recevra des redevances sur les reventes.

On ne sait pas non plus à quoi ressembleront les œuvres d’art numérique qui seront vendues.

Les NFT, acronyme de » non-fungible tokens « , sont des œuvres d’art numériques ayant une valeur élevée en crypto-monnaies. Chacun d’eux représente la propriété, les droits et les privilèges, sans être interchangeable avec un autre jeton authentique et sans être divisible.

Les alliés d’Adidas dans la conception des NFT.

Bored Ape Yacht Club (qui a été cette semaine au centre d’une erreur monumentale qui a coûté plusieurs milliers de dollars), Punks Comics et GMoney apporteront leur créativité aux NFT.

« Il y aura plus d’expériences », a déclaré Erika Wykes-Sneyd, vice-présidente du marketing chez Adidas Originals, au micro de The Verge. « L’intention est la suivante : avec la NFT, vous appartenez à une communauté. Nous voulons ajouter de la valeur au fil du temps. »

Adidas

Il est question qu’il n’y ait pas seulement un accès aux produits numériques, mais aussi aux produits physiques, comme un pull lancé par Indigo, un sweat à capuche avec une adresse blockchain et un bonnet orange.

Mais le métavers est, à la base, une communauté virtuelle. Facebook recherche les interactions virtuelles, en réunissant le travail, la connaissance et le divertissement. Des entreprises comme Adidas et Nike vont imposer des codes vestimentaires à des millions d’utilisateurs, de fans de leurs productions. Ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne continue à se développer.