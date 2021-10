Adobe lance le site web Photoshop et Illustrator et fait la promotion de NFT

in

Adobe s’adapte au travail à distance provoqué par la pandémie en annonçant de nouvelles fonctionnalités pour sa suite d’applications, dont la plus marquante est que Photoshop et Illustrator auront une version pour navigateur web.

Cette version de Photoshop pour le web ne sera pas aussi complète que la version traditionnelle, c’est certain. Adobe explique qu’il s’agit d’une édition beaucoup plus limitée qui permettra des actions telles que l’édition et la création de couches, de masques, de sélections ou autres.

L’accent est entièrement mis sur le travail collaboratif. Ainsi, dans cette version web, les membres d’une équipe pourront laisser des commentaires et des annotations, tout comme dans les documents Google.

Photoshop et Illustrator pour navigateurs ne sont pas ouverts à tous les utilisateurs comme d’autres outils similaires, mais sont disponibles exclusivement pour les abonnés à Creative Cloud. La version bêta ouvre aujourd’hui, elle sera disponible uniquement dans les navigateurs Chrome et Edge, et Adobe affirme qu’elle ajoutera de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

En plus de ce qui précède, Adobe lance également ce qu’elle appelle Creative Cloud Spaces, qui vise également le travail collaboratif et à distance entre plusieurs personnes. Creative Cloud Spaces fonctionne essentiellement comme un répertoire en nuage dans lequel des documents et des fichiers peuvent être partagés. Il pourrait être très pratique pour les équipes qui travaillent déjà ensemble, mais qui doivent s’appuyer sur d’autres plateformes pour gérer leurs fichiers.

Enfin, Adobe n’est pas étranger à ce qui se fait dans le domaine de la NFT. Ils vont donc ajouter à Photoshop une fonctionnalité appelée « Content Credentials » qui sera utilisée pour vérifier l’authenticité d’une pièce vendue dans une boutique non fongible ; en d’autres termes, elle permettra de valider que le vendeur d’une NFT en est bien le propriétaire.

Content Credentials sera lancé en version bêta à partir d’aujourd’hui.