Alder Lake d’Intel : ce que nous savons de ces processeurs hybrides

Tout semble indiquer que le Alder Lake d’Intel sera le changement de paradigme qui manque à l’entreprise depuis plusieurs générations. Malgré des retards et de nombreux revers, Intel va enfin dépasser son processus 14 nm et proposer une architecture hybride aux utilisateurs d’ordinateurs.

La sortie des processeurs est prévue pour la fin 2021, ils devraient donc arriver bientôt. Après le lancement décevant de la 11e génération de Rocket Lake, Intel a beaucoup à prouver.

Pourtant, il y a de nombreuses raisons d’être enthousiaste à propos d’Alder Lake. En plus du nœud plus petit et de l’architecture unique, Intel l’étoffe avec des fonctionnalités telles que Directeur du filqui pourrait optimiser les tâches du processeur comme jamais auparavant.

Pour vous tenir au courant, voici toutes les nouvelles et les rumeurs concernant Alder Lake, sa date de sortie, son fonctionnement, les nouvelles cartes mères Z690 et tout le reste.

Prix et disponibilité

Intel a annoncé que sa 12e génération Alder Lake fera ses débuts fin 2021, mais n’a pas encore fourni de date de sortie précise. Compte tenu des développements, que nous aborderons un peu plus tard, nous nous attendions à ce que la plate-forme soit lancée en même temps que Windows 11, ce qui n’a pas été le cas.

Nous espérons en savoir plus lors de l’événement Intel Innovation, qui débutera le 27 octobre. L’entreprise indique qu’elle proposera des mises à jour pour certains des produits à venir. Étant donné que nous savons que Alder Lake arrivera en 2021 et que son intégration profonde avec Windows 11, cela semble être la bonne date.

Si Intel n’a rien confirmé, il est possible que MSI l’ait fait. La société a envoyé un formulaire pour un kit de mise à niveau gratuit pour ses refroidisseurs de processeur Coreliquid, et le formulaire est prévu pour le 4 novembre.

Usman Pirzada, rédacteur en chef de Wccftech, a déclaré que les précommandes seront disponibles le 27 octobre, une semaine avant le 4 novembre pour les détaillants.

Des rumeurs ont été entendues, allant de début octobre au 19 novembre, donc une date de sortie le 4 novembre est possible. Pour l’instant, nous ne sommes pas sûrs. Quoi qu’il en soit, il semble qu’Intel se prépare à parler d’Alder Lake lors de son prochain événement, nous nous attendons donc à en savoir plus bientôt.

Intel n’a pas encore confirmé le prix, mais il est possible qu’Amazon l’ait divulgué. Il y avait des listes sur plusieurs sites européens d’Amazon montrant des prix très élevés. En cachant les prix au taux actuel du marché, le Core i9-12900K pourrait coûter jusqu’à 1 000 dollars aux États-Unis. Cependant, chaque liste avait un prix différent, même avec la même devise. Les changements de prix régionaux s’appliquent.

Nous avons également quelques détails sur les affaires. Les images qui ont fuité montrent que les boîtiers sont pratiquement inchangés par rapport aux puces de 11e génération. Cependant, le processeur phare Core i9-12900K semble être encastré dans une réplique de plaquette en or. Ce n’est pas une vraie gaufrette, bien sûr, mais c’est un bonus appréciable si elle est vraie.

Architecture

Alder Lake utilise une architecture hybride qui réunit deux types de cœurs de traitement. Le premier est un cœur de performance qui reflète ce que l’on trouve normalement dans une nouvelle génération de processeurs, et le second est un cœur d’efficacité qui est utilisé pour gérer les tâches d’arrière-plan et stimuler les applications qui aiment avoir plusieurs cœurs.

Intel conçoit les deux cœurs dans Intel 7, qui est le nouveau nom du nœud de processus SuperFin amélioré de 10 nm. Les noyaux Golden Cove sont les plus gros noyaux et gèrent la plupart du travail que vous feriez dans un ordinateur.

Les cœurs Gracemont sont les plus petits et sont utiles pour gérer les tâches d’arrière-plan ou préserver l’autonomie de la batterie lorsque vous n’avez pas besoin d’un cœur très performant.

Les cœurs Golden Cove se concentrent sur les performances monofilaires à haute fréquence. En utilisant le nouveau moteur Matrix d’Intel, la société affirme que les cœurs devraient avoir des fréquences plus élevées dans toutes les applications.

Le moteur Matrix est un coprocesseur qui gère la multiplication matricielle, ce qui peut accélérer les charges de travail d’intelligence artificielle (AI), en particulier.

Ces cœurs sont également dotés d’un nouveau contrôleur de gestion de l’énergie qui permet au processeur de contrôler plus précisément la fréquence en fonction d’un certain budget énergétique.

Intel a révélé ces détails à la presse et aux analystes lors de l’Architecture Day 2021, mais nous devrons attendre d’autres tests pour voir ces améliorations architecturales en action.

Les cœurs Gracemont sont à l’autre bout du spectre des performances. Selon Intel, il s’agit de performances multithreads, c’est-à-dire de jongler entre plusieurs tâches légères sur plusieurs cœurs.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’informations sur les cœurs Gracemont pour le moment, Intel affirme qu’ils peuvent avoir des performances supérieures d’environ 40 % à celles des anciens cœurs Skylake, à puissance égale.

Les deux conceptions centrales sont reliées par une série d’interconnexions à large bande passante. La structure de calcul relie les deux cœurs avec une bande passante pouvant atteindre 1 000 Gbps (AdB), les entrées et sorties (E/S) de l’usine fournissent jusqu’à 64 Gbps d’AdB entre les entrées et le sous-système de mémoire, et la mémoire fournit jusqu’à 204 Gbps d’AdB entre la mémoire et le reste du processeur.

Nous n’avons pas testé Alder Lake, mais nous avons une bonne idée de ses améliorations en nous basant sur plusieurs fuites. Une diapositive d’Intel ayant fait l’objet d’une fuite montrait par exemple que le changement d’architecture offrait jusqu’à 20 % d’amélioration des performances monofilaires, grâce aux cœurs Golden Cove et à la conception SuperFin améliorée en 10 nm, et jusqu’à un doublement des gains de performances multifilaires avec les cœurs Gracemont.

Parmi les autres modifications apportées par Alder Lake, citons la prise en charge de PCIe Gen 5 et PCIe Gen 4, ainsi que de la mémoire DDR5 et DDR4. En ce qui concerne la RAM, si Alder Lake prendra en charge les deux générations du système DDR, il appartiendra au fabricant de la carte de décider de la norme à prendre en charge.

Les utilisateurs ne pourront pas mélanger des modules DDR4 et DDR5 sur la même carte. Thunderbolt 4 et Wifi 6E Gig+ seront également pris en charge sur Alder Lake.

Nous n’avons pas encore les spécifications officielles d’Intel. Toutefois, l’entreprise affirme que les puces Alder Lake peuvent prendre en charge jusqu’à 16 cœurs et 24 threads, ce qui confirme les rumeurs précédentes. Huit d’entre eux sont des cœurs Golden Cove avec support hyperthreading, tandis que les huit autres sont des cœurs Gracemont sans support hyperthreading.

En outre, tous les produits Alder Lake seront dotés de graphiques Xe LP intégrés, qui sont actuellement disponibles sur les processeurs Tiger Lake. Il est également important de noter qu’Alder Lake est une architecture évolutive. Les puces pour ordinateurs de bureau ont été au centre des préoccupations jusqu’à présent, mais Intel affirme qu’elle peut également adapter l’architecture aux ordinateurs portables et aux solutions intégrées.

Performance

Par rapport aux processeurs Rocket Lake actuels, les premières rumeurs laissent entendre qu’Alder Lake pourrait augmenter l’IPC de 20 %, grâce aux nouveaux cœurs Golden Cove. Étant donné que Rocket Lake a déjà permis une augmentation de 19 % de l’IPC par rapport à la conception Comet Lake de la génération précédente, cela devrait aider Intel à offrir des gains constants à ceux qui cherchent à se mettre à niveau.

Intel a parlé du processus 10 nm, de son architecture hétérogène et de la prise en charge de mémoires plus rapides qui contribueront à ces gains, mais il y a encore beaucoup d’inconnues sur Alder Lake à ce stade.

La société n’a pas publié de détails sur les vitesses d’horloge et nous ne savons pas comment celles-ci, affecteront les performances globales du processeur entre les différents types de cœurs, pour une série de tâches, notamment la productivité, les performances vidéo et les jeux.

Au départ, on a émis l’hypothèse que la plate-forme Alder Lake de 12e génération pourrait ne pas être aussi bien adaptée aux jeux, étant donné l’utilisation par le chipset d’architectures à cœurs mixtes, par rapport à Rocket Lake de 11e génération.

Toutefois, un benchmark plus récent de Dota 2, réalisé à partir d’un premier échantillon technique d’Alder Lake, montre que ce n’est pas le cas et que, malgré les premières spéculations, la plateforme est bien adaptée aux jeux.

Alder Lake a atteint un pic impressionnant de 549 images par seconde dans le jeu lorsqu’il est associé à la carte graphique GeForce RTX 3080 de Nvidia, avec un taux de rafraîchissement moyen de 120 FPS.

Nous avons également vu Alder Lake apparaître dans la base de données de Ashes of the Singularity : Escalation. Bien que les résultats des tests soient très disparates, ils suggèrent une amélioration de 38 % des fréquences d’images par rapport au Ryzen 9 5950X d’AMD. Cependant, les tests ont été effectués en 1440p, nous nous attendons donc à une différence beaucoup plus faible en 4K.

En dehors du jeu, nous avons vu de nombreux benchmarks de productivité fuités pour Alder Lake. Sur Geekbench, le Core i7-12700 a surpassé le Ryzen 7 5800X concurrent d’environ 14 % dans le test multicœur.

Le processeur phare Core i9-12900K n’a dépassé le Ryzen 9 5950X que de 3,8 % dans le test multicœur, mais a affiché une amélioration massive de 8,1 % dans le score monocœur.

Les résultats de Cinebench divulgués sont également favorables. Une fuite a montré que le Core i9-12900K a obtenu le meilleur score à un seul cœur de tous les processeurs grand public dans le benchmark. Par rapport au Ryzen 9 5950X, qui n’atteint pas la première place, le Core i9-12900K affiche une amélioration de 21 % selon le benchmark.

Cela correspond à l’augmentation de 20 % de la CPI avec Alder Lake. L’actuel Core i9-11900K d’Intel se classe au premier rang des performances mono-cœur de Cinebench, et on constate une augmentation d’environ 20 % entre Alder Lake et la dernière génération dans le benchmark filtré. Malheureusement, ce résultat n’indique pas le ratio du multiplicateur, donc nous ne savons pas si le test a été effectué avec un processeur overclocké.

Cependant, tout n’est pas rose pour Alder Lake. Nous avons également vu un résultat Geekbench avec une vitesse monocœur beaucoup plus faible, ce qui remet en question le modèle hybride d’Intel avec Alder Lake. Les performances du cœur unique feront une grande différence dans les jeux, c’est donc un score critique auquel il faut prêter attention.

En outre, un résultat pour le Core i9-12900K est apparu dans la base de données PugetBench for After Effects, qui montre des performances inférieures à celles du Ryzen 9 5950X. Il est important de noter qu’After Effects met beaucoup plus l’accent sur le GPU que sur le processeur, ce qui pourrait expliquer le score inférieur.

Les benchmarks récemment divulgués proviennent de CPU-Z, où le Core i7-12700K surpasse le Ryzen 7 5800X d’AMD de 45 %. Il s’agit de la démonstration la plus claire de la puissance d’Alder Lake à ce jour, conformément à ce qu’Intel promet depuis plus d’un an.

Intel n’a pas encore publié ses propres benchmarks et, comme toujours, nous recommandons d’attendre les benchmarks de tiers pour tirer des conclusions sur les performances. La fuite des benchmarks suggère que Alder Lake va s’attaquer à AMD. Cependant, il s’agit d’un territoire inexploré pour Intel, il est donc important d’attendre des tests supplémentaires.

Nouvelles cartes mères avec le socket Z690

Bill Roberson/Digital Trends

Avec Alder Lake, Intel va passer à un nouveau design de socket. Alder Lake utilise le nouveau socket LGA1700, qui supportera la mémoire DDR5 et DDR4 ainsi que PCIe Gen 5. Plusieurs cartes Asus supportant le socket LGA 1700 et le chipset Intel Z690 ont été présentées à HWiNFO, selon Wccftech. En termes de RAM, vous ne pourrez pas mélanger des modules DDR4 et DDR5 sur la même carte.

Avec le LGA 1700, Wccftech rapporte qu’Intel va passer à une taille de socket rectangulaire, donc ceux qui mettent à jour Alder Lake-S auront besoin d’une nouvelle carte. En outre, de nouveaux refroidisseurs seront nécessaires pour assurer la compatibilité des sockets, et le LGA 1700 pourrait marquer le début de la transition d’Intel vers une conception indépendante de la plate-forme, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Si cette information est exacte, Intel suivra l’exemple de son petit rival AMD, et la conception pourrait être une bonne nouvelle pour les futures mises à niveau, car plusieurs générations de puces pourraient réutiliser la même carte et le même socle.

Il semble que certains refroidisseurs existants fonctionneront avec le LGA1700, à condition d’utiliser un support. Noctua, par exemple, a déclaré qu’il offrirait aux propriétaires un support LGA1700 gratuit à partir de la mi-octobre pour les dissipateurs compatibles.

Thread Director et Windows 11

Alder Lake sera en mesure de tirer parti de Windows 11 d’une manière qu’un processeur n’a jamais fait auparavant. Thread Director est une nouvelle fonctionnalité matérielle des processeurs Alder Lake qui aide le système d’exploitation, en particulier Windows 11, à savoir comment attribuer des tâches aux différents cœurs.

Comme mentionné, Alder Lake est une architecture hybride qui utilise des cœurs efficaces et performants. En général, un système d’exploitation choisit quelles tâches vont où en combinant des calculs (par exemple, si la tâche est au premier plan ou en arrière-plan) et des suppositions. Il en résulte un ordonnancement inefficace des threads, ce qui est un gros problème pour un processeur hybride.

Grâce à cette fonctionnalité, Intel peut donner à Windows 11 une visibilité complète sur le type de charge de travail que la tâche traite. Cela permet d’éviter les approximations et aide le système d’exploitation à mieux affecter les tâches aux cœurs appropriés.

Le directeur du fil frappe sur deux fronts. Si Alder Lake n’a pas la première architecture de processeur hybride, la plupart des versions précédentes ont mis l’accent sur l’autonomie et l’efficacité de la batterie.

Thread Director permet au processeur d’atteindre un état de performance maximale lorsque les tâches l’exigent, tout en préservant l’autonomie de la batterie lorsque la machine n’est pas soumise à une charge de travail importante.

« Nous ne voulions pas faire de sacrifice », a déclaré Rajshree Chabukswar, ingénieur en architecture, à Digital Trends en Español. « Il s’agit vraiment de prendre en compte [el rendimiento y la duración de la batería] ».

Il s’agit de la plus grande amélioration d’Alder Lake, car elle devrait accélérer tout flux de travail où plusieurs jeux d’instructions sont exécutés en même temps. Nous devons encore attendre de tester avant de tirer des conclusions, mais Thread Director est l’une des fonctionnalités les plus importantes de la prochaine plateforme.

Pour l’instant, c’est Windows 11 qui aura la plus grande avance, mais Intel nous dit que Windows 10 connaîtra aussi quelques améliorations. À l’avenir, Intel espère collaborer avec d’autres partenaires afin d’apporter le support de Thread Director à d’autres systèmes d’exploitation. Selon les bancs d’essai qui ont fait l’objet d’une fuite, Alder Lake pourrait offrir une augmentation de 8,2 % des charges de travail à un seul thread sous Windows 11.