Alexa est l’assistant qui stocke le plus de données utilisateur

Il est certain que les assistants tels que Google Assistant, Alexa, Cortana ou Siri collectent plus de données qu’il ne semble approprié. Ils enregistrent constamment ce que fait l’utilisateur, que ce soit sur le téléphone ou sur d’autres appareils, mais lequel écoute le plus ?

Selon l’analyse de Reviews.org, Alexa d’Amazon est l’assistant qui recueille le plus de données. Par ailleurs, une enquête menée par le même site révèle qu’Alexa est le moins fiable ou celui qui génère le plus de soucis pour les utilisateurs qui l’emploient.

Le site a créé une liste de données sensibles sur les utilisateurs, du nom ou du numéro de téléphone à l’âge, en passant par l’adresse IP, le fuseau horaire et les détails des cartes de paiement et de crédit. Ensuite, un tableau comparatif entre cinq assistants (Alexa, Google Assistant, Siri, Bixby et Cortana) révèle les données que chaque système collecte.

Au total, il y a 48 données sensibles critiques, dont Alexa a accès à 37 d’entre elles. Vient ensuite Bixby, qui en recueille 34, suivi de Siri avec 30 et de Google Assistant, qui n’a accès qu’à 28 des 48 données mentionnées.

Les données qui ne sont stockées que par Alexa et aucun autre assistant sont les informations sur le fournisseur d’accès à Internet, l’enregistrement des critiques ou des courriels envoyés à Amazon, ainsi que les téléchargements de contenu qui ont été effectués. En revanche, tous les assistants stockent l’adresse IP, la localisation géographique de l’appareil et les noms et numéros de téléphone des contacts enregistrés.

Dans tous les cas, les utilisateurs de tout assistant virtuel doivent savoir que les appareils stockent des informations les concernant, qu’ils le veuillent ou non. Mais de toutes celles qui existent, Alexa est celle qui recueille le plus d’informations.