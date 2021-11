Alphabet crée une start-up d’IA pour découvrir de nouveaux médicaments

Alphabet, la société derrière Google, a annoncé la création d’une nouvelle entreprise qui travaillera avec l’intelligence artificielle (IA) pour « réimaginer les processus de découverte de nouveaux médicaments ».

La nouvelle société s’appelle Isomorphic Labs et trouve son origine dans les réalisations du système d’intelligence artificielle de sa société sœur DeepMind – également détenue par Google -, qui a réussi à créer la carte la plus complète des protéines humaines.

Inspiré par cette réussite, Alphabet a créé de toutes pièces Isomorphic Labs autour des avancées de DeepMind en matière d’IA. L’objectif ultime de la nouvelle entreprise est, comme ils le disent, « de modéliser et de comprendre certains des mécanismes fondamentaux de la vie ».

Demis Hassabis, fondateur et PDG d’Isomorphic Labs, écrit sur le site de la nouvelle entreprise que la pandémie a mis en lumière la visibilité du travail des scientifiques dans le traitement de nouvelles maladies. Et grâce à l’intelligence artificielle, l’ensemble du processus pourra être réalisé plus rapidement et mieux « non seulement pour analyser les données, mais aussi pour construire des modèles prédictifs et génératifs de phénomènes biologiques très complexes ».

M. Hassabis est également l’un des fondateurs de DeepMind et affirme qu’il combinera les deux fonctions au cours de la phase initiale d’Isomorphic Labs, qui sera avant tout axée sur la constitution d’une équipe multidisciplinaire de professionnels de ce qu’ils appellent la « biologie numérique ».

Depuis sa création, les systèmes d’intelligence artificielle de DeepMind ont été utilisés à des fins très diverses, allant des réseaux neuronaux qui apprennent à jouer à des jeux vidéo à la fourniture d’une aide à la reconnaissance vocale pour les outils utilisés dans les téléphones Android.

Avec Isomorphic Labs, Alphabet veut rendre DeepMind beaucoup plus utile. Et si tout se passe comme prévu, un remède pour des maladies actuellement mortelles pourrait être trouvé à l’avenir.