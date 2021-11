Amazon a des plans pour une série Mass Effect

Mass Effect, la série de jeux vidéo aux allures de space opera du studio BioWare, pourrait faire l’objet d’une série télévisée sur Amazon, selon certaines informations.

Selon Deadline, Amazon Studios négocie un accord avec BioWare et Electronic Arts, respectivement créateurs et propriétaires de la franchise. L’objectif d’Amazon est d’élargir son portefeuille, notamment dans le segment de la science-fiction, où il a connu un grand succès avec Wheels of Time.

Et Mass Effect semble être un excellent candidat pour passer des jeux vidéo au petit écran (ou dans ce cas, à l’écran de streaming). La série de jeux vidéo est sortie en 2007 et était une sorte de successeur spirituel de Star Wars : Knights of the Old Republic, un titre développé par BioWare en 2003.

Bien entendu, BioWare ne pouvait pas disposer de la licence Star Wars comme il le souhaitait, et a donc créé une franchise basée sur des thèmes similaires. Mass Effect relate les aventures du commandant Shepard, qui, au cours des trois jeux, se déplace dans la Voie lactée afin de protéger l’humanité et les autres races extraterrestres d’une attaque qui menace leur existence.

Après les trois premiers jeux, Mass Effect a connu un autre épisode appelé Mass Effect Andromeda, basé dans le même univers mais racontant des événements distincts de la trilogie principale. Andromeda n’a pas été bien accueilli, et la trilogie principale reste celle dont les fans de Mass Effect se souviennent le mieux.

Pour l’instant, les plans d’Amazon Studios semblent très prématurés (et en fait, pas même fermés), mais il ne fait aucun doute que Mass Effect pourrait fonctionner sans problème comme un produit distinct des jeux, car l’univers créé pour les jeux est beaucoup plus vaste que ce qui y est raconté.