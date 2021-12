Amy Schumer et Marcus Lemonis laissent 30 000 dollars de pourboire au Comedy Cellar.

Ce n’est pas une vente au rabais !

L’humoriste Amy Schumer et la star de CNBC Marcus Lemonis ont récemment laissé un pourboire de 30 000 dollars au Comedy Cellar de Manhattan à des employés stupéfaits.

Le généreux pourboire à partager entre les employés du club s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la personnalité télévisuelle Lemonis, « The Great American Tip Off », décrite comme un « appel à l’action à l’échelle nationale pour montrer un peu plus d’amour aux Américains qui travaillent dur et nous servent chaque jour ».

Lemonis – qui joue dans l’émission « The Profit » sur CNBC ainsi que dans l’émission « The Renovator » sur HGTV – a posté sur Instagram un clip vidéo du duo visitant le légendaire club de comédie du centre-ville, où Schumer a déclaré au personnel : « C’est mon club d’origine… cet endroit a changé ma vie. »

En début d’année, Schumer a contribué à la réouverture du club – où elle a commencé sa carrière de stand-up – avec Chris Rock, Ray Romano, Dave Attell et Colin Quinn, après qu’il ait été fermé pendant la fermeture du COVID de New York. En 2019, elle s’est même produite dans ce lieu emblématique deux semaines seulement après avoir accouché.