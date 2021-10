Apex Legends : comment jouer, les compétences des voyants et l’histoire.

in

La saison 10 d’Apex Legends a apporté de nombreux changements au jeu, et le plus notable est un autre personnage que vous pouvez caractériser. Cette aventure free-to-play aux allures de Battle Royale est sortie de nulle part lorsqu’elle a été lancée en 2019 sans prévenir, mais l’équipe de Respawn – responsable de Titanfall 2 – savait certainement ce qu’elle faisait.

L’équipe d’Apex Legend a toujours eu une compréhension magistrale de la façon dont un jeu FPS doit être joué, mais ils ont injecté leur propre mécanique de mouvement unique et incroyablement satisfaisante pour vraiment améliorer l’action. Il n’allait jamais tuer les grands garçons comme Fortnite ou Warzone, mais il est au coude à coude avec ces puissances.

Le dix-huitième protagoniste à rejoindre le roster est Obi « Seer » Edolasim, qui a rejoint le jeu lors de l’événement Emergence de la saison 10. Seer correspond quelque peu à l’archétype du traqueur ou du personnage de reconnaissance, mais a des utilisations très différentes des autres légendes qui peuvent remplir ce rôle.

Il est aussi unique et dynamique que le reste de l’équipe, ce qui signifie qu’il faudra un peu de temps pour apprendre ce dont il est capable et ce dont il est incapable. Les forces de Seer commencent tout juste à être reconnues, alors passons en revue son histoire, ses capacités et la meilleure façon d’utiliser cette élégante légende en combat dans Apex Legends.

Lore de la voyante

Il y avait une prophétie sur Seer avant sa naissance, qui mentionnait qu’il causerait d’immenses souffrances et douleurs. La nuit de sa naissance, un énorme météore a frappé la lune de sa planète natale, Boreas, ce qui était considéré comme un mauvais présage.

Quand les gens voyaient ses yeux bleus, tout le monde le considérait comme maudit, sauf ses parents, qui aimaient et prenaient soin de leur fils. Ils l’ont même soutenu en rejoignant les Sables pour exprimer sa créativité, où il est devenu plus fort.

Après avoir fait ses preuves dans les arènes, Seer s’est fait connaître auprès des autres personnes pauvres et moins fortunées, qui venaient l’observer spécifiquement. Au moment où il a rejoint les Apex Games, Seer était un nom que presque tout le monde connaissait comme le garçon qui s’est battu contre son étiquette de maudit pour devenir une figure que tous les malchanceux de la vie pouvaient admirer.

Capacités de la voyante

Seer est un traqueur dans l’âme, et presque toutes ses capacités lui permettent de traquer ses proies et de se jeter sur elles avant qu’elles ne sachent ce qui les a frappées. Suivant la formule bien établie pour toutes les légendes, Seer est doté d’une capacité passive, tactique et ultime.

Aptitude passive : Chercheur de cœur

La capacité passive de Seer est le Chercheur de cœur, elle ajoute des flèches directionnelles sur le côté du réticule de visée lors de la visée vers le bas qui pointent dans la direction de n’importe quel ennemi, tant qu’ils sont à moins de 75 mètres de vous.

Si vous visez un ennemi, votre réticule devient orange pour indiquer que vous en avez un en face de vous. C’est la partie sourcier, tandis que la partie cœur vient sous la forme d’entendre les battements de cœur de l’ennemi. Plus un ennemi est proche de vous, plus vous entendrez les battements de son cœur.

En utilisant ces deux outils ensemble, vous pouvez avoir une très bonne idée de l’endroit où se trouve presque n’importe quel ennemi dans ce rayon de 75 mètres. Les flèches l’indiqueront dans la bonne direction, et une fois que vous aurez une idée du volume des battements de cœur, vous pourrez juger de leur proximité ou de leur éloignement.

Étant passive, cette compétence est constamment disponible, ce qui en fait l’un de vos outils les plus précieux pour recueillir des informations à partager avec votre équipe. Mais aussi forte que soit cette capacité, elle a un signe révélateur.

Tout ennemi que vous traquez de cette façon entendra un faible bourdonnement. Vous aurez toujours l’avantage sur eux, en sachant où ils sont pour la plupart, mais au moins ils sauront que vous les suivez et seront en alerte.

Vous pouvez minimiser les chances qu’ils remarquent ce bourdonnement en ne tenant pas votre SDA trop longtemps, et il se peut même qu’ils ne remarquent pas du tout le son. Rappelez-vous également que vous pouvez utiliser ce passif avec n’importe quelle arme, ou même sans arme équipée.

Compétence tactique : Concentration de l’attention

Sa capacité tactique, Centre d’attention, amène Seer à produire une série de micro-drones qui créent une onde de choc qui non seulement révèle les ennemis, même cachés, mais les désorganise et les réduit au silence pendant 1,25 seconde.

Ils restent visibles, y compris leurs barres de santé, pendant un total de 8 secondes. Cependant, il ne s’agit pas d’un balayage complet à 360 degrés et ne montre que ce qui se trouve devant vous lorsqu’il est activé. La portée est de 75 mètres et s’étend comme un cône au fur et à mesure que vous vous éloignez, ce qui vous permet de scanner des structures entières si vous l’utilisez à la bonne distance.

Le Centre d’attention a également un temps de récupération assez court de seulement 30 secondes, donc si un combat se transforme en bataille d’usure, vous pouvez le frapper plusieurs fois pour toujours savoir où se trouve un ennemi et quel est son niveau de santé.

Il se combine très bien avec le chercheur de cœur, car vous pouvez d’abord identifier qu’il y a un ennemi dans les parages, trouver la direction à laquelle il fait face, puis utiliser le Focus pour le pointer sur la carte. De plus, s’il est utilisé pendant un combat, c’est un excellent moyen de déplacer les ennemis et de les empêcher de s’empiler et de se soigner en raison de la perturbation qu’il provoque.

Ultimate Ability : Exposition

Enfin, nous arrivons à la capacité suprême du Voyant, l’Exposition. Cette capacité amène notre héros à lancer un dispositif qui génère un dôme géant qui traquera tout ennemi qui se déplace au moins plus vite que la marche en s’accroupissant ou en tirant une arme dans le dôme.

Il durera 30 secondes avant d’être réutilisé pendant 90 secondes, ce qui signifie qu’il ne sera probablement utilisé qu’une seule fois par foyer. Cependant, contrairement au Spotlight, qui est simplement tiré, l’Exhibit est en fait généré par un dispositif que l’ennemi peut détruire s’il le trouve.

Essayez de viser quelque part à l’écart pour qu’elle ne se déclenche pas et ne soit pas gaspillée, vous laissant attendre que le temps de réutilisation expire. L’emplacement est essentiel pour cette compétence.

Cette capacité couvre une zone énorme, vous devrez donc équilibrer vos options pour la déployer en hauteur, sachant qu’elle se propagera vers le bas, ainsi qu’aux endroits où vous pensez que l’ennemi tentera de se déplacer.

Autre option, lorsqu’il est utilisé de manière défensive, il peut servir à couvrir les flancs et les voies de fuite. Rappelez-vous simplement que ce n’est pas infaillible. Les ennemis à l’intérieur peuvent toujours s’esquiver et se cacher du scanner selon l’endroit où ils se trouvent. Comme les autres capacités de Seer, elle fonctionne mieux en conjonction avec les autres pour les éliminer.

Combat de voyants

Seer n’est pas le personnage de ligne de front typique que vous avez l’habitude de voir tirer dans Apex Legends. Ce qu’il a de mieux, c’est l’embuscade : repérer un ennemi ou une équipe et les attaquer avant qu’ils ne sachent où il se trouve.

Mais, comme toutes ses compétences sont mieux adaptées à une portée moyenne à courte, choisir des armes qui fonctionnent mieux dans ce type de fusillade complètera mieux son ensemble de compétences. Des armes comme le 30-30 Repeater, l’arc à poulie Bocek et le G7 Scout sont d’excellents choix.

En jouant à Seer, essayez de soutenir votre équipe avec des renseignements et des tirs de couverture. Ce n’est pas parce que vous savez où se trouve un ennemi que vous devez essayer de l’éliminer. Il y a des exceptions à cette règle, bien sûr, mais la plupart du temps, c’est vous qui devez diriger votre équipe par derrière.

Vous devez être conscient de tous les délais de récupération de leurs capacités et les utiliser à bon escient afin que votre escouade puisse se coordonner et attaquer pour des rencontres faciles. Si vous allez trop loin, aucune des capacités de Seer ne pourra vous sauver, soyez donc plus prudent avec ce personnage.

Une légende que les joueurs de Seer doivent connaître est le Mirage. Ses leurres peuvent vraiment interférer avec votre capacité à lire une situation, car ils déclenchent son exposition. Le seul moyen de savoir, à distance, qu’il s’agit de faux est le fait qu’ils ne font pas de battements lorsque vous utilisez le chercheur de cœur.

Revenant est un autre problème potentiel pour les joueurs de Seer en raison de son Totem de mort, ainsi que de sa capacité à vous réduire au silence et à vous rendre inutile pendant un certain temps.

D’autres astuces liées au Chercheur de cœur qui sont difficiles à apprendre dans le feu de l’action ont trait aux battements de cœur. S’il y a plusieurs ennemis à portée, ce qui sera le cas la plupart du temps dans un jeu en équipe, le battement de cœur que vous entendrez ne concernera que la cible la plus proche.

Plus Seer en sait, plus il sera facile pour son équipe d’effectuer des embuscades astucieuses ainsi que des retraites tactiques.

Outre le volume qui vous indique approximativement la distance qui les sépare, la vitesse de leur battement de cœur indique le niveau de santé qui leur reste, un battement de cœur plus rapide indiquant une santé plus faible. Utilisez-le pour indiquer à votre équipe quand il est temps de se précipiter.

Enfin, Seer bénéficie grandement du balayage des balises topographiques. Plus il connaît la carte, mieux il peut concentrer son attention et ses compétences pour vraiment épingler l’ennemi.