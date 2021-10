Apple dévoile les nouveaux AirPods avec audio spatial

Lors d’un nouvel événement virtuel appelé Unleashed, Apple a dévoilé la troisième génération d’AirPods le lundi 18 octobre.

Cette version présente un design renouvelé et amélioré par rapport au modèle précédent. En fait, son design combine certains aspects des AirPods de deuxième génération et des AirPods Pro.

L’un des éléments les plus importants est qu’il intègre le son spatial et l’égalisation adaptative. Selon la société, le modèle dévoilé aujourd’hui présente une meilleure qualité sonore, offrant des basses plus puissantes et des aigus plus nets.

Autre aspect pertinent, cette nouvelle version est résistante à l’eau et à la sueur, ce qui est pratique lorsqu’on l’utilise pendant un entraînement physique.

En termes d’autonomie, les AirPods 3 ont étendu l’autonomie à six heures d’écoute continue. Avec l’étui, l’utilisateur disposera d’un total de 30 heures.

De plus, grâce à son égaliseur adaptatif, ce casque sans fil peut personnaliser le son en temps réel en ajustant les fréquences en fonction de ce que l’oreille entend.

Comme d’habitude, cet appareil s’intègre parfaitement à l’écosystème matériel d’Apple, notamment l’iPhone et l’iPad.

L’entreprise a expliqué que celle dévoilée aujourd’hui est l’une des améliorations les plus importantes depuis le lancement des AirPods en 2016.

Les AirPods 3 sont désormais disponibles en précommande à partir de ce lundi 18 octobre au prix de 179 $. Ceux qui achètent aujourd’hui pourront recevoir l’appareil à partir du 26 octobre.

HomePod Mini

Lors de l’événement, la société technologique a également annoncé que le HomePod Mini sera désormais disponible dans de nouvelles couleurs frappantes.

Ainsi, en plus du blanc et du noir (gris espace), les utilisateurs pourront choisir un HomePod Mini en jaune, orange et bleu.

Ces enceintes sont toujours vendues au prix de 99 $, le changement n’est donc que cosmétique. Ils seront disponibles en novembre.