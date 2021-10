Apple licencie-t-il les employées qui s’organisent ?

in

Apple est l’une des entreprises les plus importantes au monde, et y trouver un emploi n’est pas une mince affaire. Cependant, malgré ce que l’on peut attendre d’une entreprise de cette taille et tous les avantages qu’elle peut offrir, pour certaines personnes, elle n’a pas été exactement synonyme d’un emploi de rêve.

Ces derniers mois, un certain nombre de personnes travaillant depuis un certain temps chez Apple ont dénoncé des malversations au sein de l’entreprise, mais celle-ci n’a fait qu’ignorer la situation ou simplement licencier ceux qu’elle considérait comme une menace.

Ashley Gjøvik

AshleyGjovik.com

L’une d’entre elles est Ashley Gjøvik, qui a été responsable des programmes d’ingénierie pendant plus de six ans chez Apple. Après avoir dénoncé pendant des mois sur Twitter des problèmes de harcèlement, de misogynie, de surveillance et de sécurité au travail, Apple l’a licenciée le 9 septembre. La raison en était qu’elle aurait violé les règles de l’entreprise en divulguant des informations confidentielles.

En conséquence, Mme Gjøvik a déposé plusieurs plaintes auprès du NLRB (National Labor Relations Board) concernant la manière dont Apple l’a traitée, elle et les employés en général. La dernière accusation allègue que le mémo anti-fuite envoyé par Tim Cook (et divulgué à The Verge) pourrait violer le droit du travail américain.

Il s’agit d’un mémo que le PDG d’Apple, M. Cook, a envoyé à tous les employés d’Apple à la mi-septembre. Elle a déclaré que « les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place » chez Apple, ajoutant que l’entreprise faisait tout ce qui était en son pouvoir « pour identifier les auteurs des fuites ».

Cher Scarlett

Stuart Isett / The Washington Post

D’autre part, Cher Scarlett, une collègue de Gjøvik, a décidé de prendre les choses en main au sein de l’entreprise. S’appuyant sur le mouvement Me Too de 2017, qui dénonçait principalement les agressions sexuelles sur le lieu de travail, Scarlett, également ingénieure chez Apple, a poussé #AppleToo à la fin du mois d’août dernier.

Il s’agissait d’un hashtag créé pour partager les mauvaises expériences de travail chez Apple, exposant des situations de racisme, de sexisme, d’intimidation et, en général, toute forme de discrimination ou de harcèlement exercée à l’égard des employés au sein d’Apple, y compris les personnes handicapées.

« Apple ne se soucie pas de ses employés. Il se soucie de l’argent », a déclaré Scarlett dans une interview. « Peut-être que c’est le capitalisme, et que les entreprises sont comme ça. Mais je ne peux pas vivre ma vie en l’acceptant et en ne disant rien à ce sujet », a-t-elle ajouté.

En une semaine, Scarlett a proposé plus de 500 histoires, couvrant un large éventail de sujets. Cependant, ils avaient tous une chose en commun : le département des ressources humaines n’avait rien fait pour inverser ou améliorer la situation des employés concernés dans l’entreprise.

Scarlett est actuellement en congé médical payé, en raison du harcèlement interne dont elle a fait l’objet alors qu’elle défendait le travail à distance et la transparence salariale.

Janneke Parrish

JannekeForRoundRock.com

Aujourd’hui, un mois après la création du mouvement, Apple attire à nouveau l’attention sur elle, et pas de la meilleure façon. Cette fois, l’entreprise a licencié Janneke Parrish, qui était jusqu’à récemment responsable du programme Apple Maps et qui a également mené #AppleToo.

Mme Parrish a été licenciée pour avoir supprimé des fichiers de ses appareils professionnels alors qu’elle menait une enquête interne, qui concernait des applications telles que Robinhood, Pokémon GO et Google Drive. Parrish les a supprimés parce qu’ils contenaient ses coordonnées bancaires, mais cette action a été décrite par Apple comme une « violation ».

Cependant, Mme Parrish, qui a travaillé chez Apple pendant cinq ans, a déclaré qu’elle pensait avoir été licenciée pour avoir parlé publiquement de problèmes au sein de l’entreprise en tant que leader du mouvement #AppleToo.

« J’ai été très vocal, j’ai été très public. Je n’ai pas eu peur de faire connaître mon nom et d’associer mon visage à #AppleToo. Cela ressemble beaucoup à des représailles pour avoir eu le courage de s’exprimer », a-t-il déclaré au Guardian.

« Nous avons une culture du secret et de la loyauté envers l’entreprise. S’exprimer est considéré comme fondamentalement déloyal. Je savais dès le moment où je me suis exprimé que ma carrière chez Apple serait plus ou moins terminée », a-t-il ajouté.

Apple veut empêcher les fuites de données, comme cela s’est produit avec Facebook

Apparemment, l’entreprise a pris des décisions sur la base d’une répression des fuites et de l’organisation de ses travailleurs, qui, après avoir supporté des années de mauvais traitements, ont décidé de tout révéler et de rechercher un meilleur environnement pour leurs collègues. C’est admirable, compte tenu des conséquences qu’entraîne le fait de s’en prendre à un géant de l’industrie technologique.

D’autre part, tout indique qu’avec ces mesures, Tim Cook veut éviter que son entreprise ne vive la même chose que Facebook, une autre multinationale qui s’est retrouvée dans l’œil du cyclone à cause de fuites et de plaintes de personnes qui sont passées par l’entreprise.

Début octobre, Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, a révélé que c’est elle qui a divulgué des milliers de documents internes au Wall Street Journal dans le cadre de son enquête dévastatrice et approfondie sur l’entreprise.

Ces fuites ont révélé que Facebook dispose d’un système secret qui permet à 5,8 millions d’utilisateurs, tels que des hommes politiques et des célébrités, de contourner les règles de contenu de l’entreprise. Ils ont également montré que les équipes internes savaient qu’Instagram aggravait les problèmes d’image corporelle de nombreuses adolescentes.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a ensuite répondu au témoignage de Mme Haugen en déclarant que nombre de ses affirmations « n’ont aucun sens » et qu’elle brosse un « faux tableau de l’entreprise », malgré toutes les preuves apportées par l’ancienne employée, qui se prépare actuellement à comparaître devant les législateurs européens et britanniques.

Pour en revenir à l’affaire Apple, qui sait ce que sera la prochaine action de la société. On espère toutefois que tous les efforts de ceux qui se sont exprimés ne seront pas vains et qu’Apple prendra réellement les choses en main.

« L’un des objectifs de #AppleToo est de faire en sorte que tous ceux qui n’ont pas eu de voix, tous ceux qui ont cherché de l’aide et n’en ont trouvé aucune, aient une voix. Ces histoires représentent un problème systémique et le besoin d’amélioration », a écrit Parrish en partageant les histoires de plusieurs travailleurs sur Medium.