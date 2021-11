Apple M1 vs. M1 Pro vs. M1 Max : lequel est le meilleur pour vous ?

Les nouvelles versions des puces d’Apple partagent la même architecture que le M1, mais repoussent les limites du nombre de cœurs et de la mémoire vive bien au-delà de ce dont le M1 était déjà capable. Leurs designs sont superbes, mais sont-ils le bon choix pour vous ? Dans ce comparatif, nous examinons les différences entre le Apple M1 vs. M1 Pro vs. M1 Max et nous détaillons ce que vous pouvez attendre de chaque puce. Bien qu’ils proviennent de la même entreprise et qu’ils impressionnent en termes de performances, il y a un vainqueur incontestable.

Prix et disponibilité

Apple ne vend pas les processeurs M1, M1 Pro ou M1 Max individuellement, le prix est donc dicté par les appareils dans lesquels ils se trouvent. Ce sont les produits et les prix de base qui comportent la puce M1 :

Les M1 Pro et Max sont plus récents et ne chevauchent pas les produits qui utilisent le M1 pour le moment. Voici ce qui est disponible avec les puces les plus récentes :

MacBook Pro 2021 de 14 pouces – $1,999

MacBook Pro 2021 de 16 pouces – 2 499 $.

Les M1 Pro et Max, bien que plus récents, ne remplacent pas le M1 dans la gamme d’Apple. Comme nous le verrons dans la section suivante, les trois processeurs sont construits sur la même architecture, mais répondent à des exigences différentes. Au moins jusqu’à ce que nous voyions un Apple M2, vous devriez vous attendre à trouver des produits M1, M1 Pro et M1 Max, en fonction de la demande, bien sûr.

Spécifications

Les M1, M1 Pro et M1 Max sont construits sur la même architecture sous-jacente, mais les deux derniers sont beaucoup plus puissants. Tous sont des systèmes sur puce (SoC) qui combinent le processeur, le GPU et la RAM en un seul ensemble. Cela permet d’améliorer l’efficacité globale, ainsi que de réduire la latence entre la mémoire vive et le processeur.

Tous sont basés sur le nœud N5 du fabricant de puces TSMC, qui est le plus petit processus de fabrication dont dispose actuellement TSMC. Ils combinent deux types de cœurs de processeur : Firestorm à haute performance et Icestorm à haute efficacité. La principale différence entre eux réside dans l’équilibre de ces deux cœurs.

Le M1 possède huit cœurs au total, quatre Firestorm et quatre Icestorm. Les M1 Pro et Max ne font que porter le nombre de cœurs à 10 au total, mais possèdent beaucoup plus de cœurs Firestorm. Ils sont livrés avec huit Firestorm et deux Icestorm, ce qui en fait des processeurs beaucoup plus robustes dans l’ensemble.

Une autre grande différence réside dans les graphismes. Le M1 a un maximum de huit cœurs, mais le M1 Pro peut aller jusqu’à 16 cœurs, tandis que le M1 Max en compte 32.

Il s’agit d’un grand pas en avant, qui donne aux MacBook Pros les plus récents la puissance dont ils ont besoin pour les tâches gourmandes en GPU, comme la modélisation et le rendu 3D, ainsi qu’un avantage pour les jeux.

Le M1 Max supporte également beaucoup plus de RAM. Le M1 ne peut prendre en charge que 16 Go, tandis que le M1 Max va jusqu’à 64 Go (le M1 Pro ne dépasse pas 32 Go). Ce n’est pas non plus la même chose que les 64 Go de RAM que l’on trouve dans un ordinateur standard.

Comme le M1, le M1 Max dispose d’une mémoire unifiée, ce qui permet au processeur et au GPU de disposer d’un seul pool de mémoire en fonction de la tâche à accomplir. Cela signifie une amélioration des performances du processeur et du GPU grâce à une plus grande quantité de mémoire, plutôt que de diviser nos portions spécifiques pour chaque partie de la puce.

Performance

Le processeur M1 d’Apple est très performant. Bien qu’il soit utilisé à la fois dans des tablettes et des ordinateurs portables sans ventilateur et qu’il ne consomme que 10 W, le M1 détruit les dernières puces Tiger Lake d’Intel dans nos tests.

Dans GeekBench 5, le processeur M1 est parvenu à être 8 % plus rapide en termes de performances à un seul cœur, et ce par rapport à une puce Intel qui consomme près de trois fois plus d’énergie. Pourtant, les M1 Pro et Max offrent une avancée majeure en matière de performances.

Bien que les Pro et Max ne comportent que deux cœurs supplémentaires, ils ont plus de deux fois plus de transistors que le M1. Selon Apple, cela se traduit par un processeur jusqu’à 70 % plus rapide dans l’ensemble, avec des performances GPU environ deux fois plus élevées sur le M1 Pro que sur le M1.

Les benchmarks divulgués confirment également les affirmations d’Apple. Le M1 Max s’est révélé sur GeekBench, battant le M1 en performance multi-core d’environ 56%. Notez que le M1 Max et le M1 Pro sont équipés du même processeur, vous pouvez donc vous attendre à des gains similaires avec les deux puces. Les différences se situent au niveau de la mémoire et des graphismes.

Le M1 Pro double toutes les caractéristiques du M1. Il est doté d’une bande passante mémoire deux fois plus large (200 Gbps), d’un GPU deux fois plus puissant et d’un nombre de transistors deux fois plus élevé. En dessous du nombre de transistors, le M1 Max double le M1 Pro, avec quatre fois les performances du GPU et la bande passante mémoire du M1 de base.

Le GPU semble faire la plus grande différence. Bien que les puces ne soient pas encore disponibles, une fuite du benchmark GFXBench place le GPU du M1 Max au même niveau qu’une carte graphique mobile RTX 3080 ou RX 6800M.

Apple a déclaré que le M1 Max pouvait égaler les GPU d’ordinateurs portables plus puissants tout en consommant une fraction de la puissance, et ces résultats confirment cette affirmation. Nous recommandons d’attendre des tests indépendants avant de tirer des conclusions sur les performances.

Cela dit, le M1 Max et le M1 Pro semblent offrir une grande amélioration par rapport au M1 de base, avec une puissance graphique suffisante pour donner des sueurs froides aux cartes graphiques d’ordinateurs portables plus performants.

Durée de vie de la batterie

L’une des raisons pour lesquelles le M1 est si bon est qu’il a une autonomie exceptionnelle. Sur le MacBook Pro 13 avec M1, nous avons obtenu une impressionnante autonomie de 16 heures, et sur le MacBook Air, 15,5 heures. Ce sont d’excellentes performances, mais Apple affirme que le M1 Pro et le M1 Max sont encore meilleurs.

Apple affirme que le MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M1 Pro peut atteindre une autonomie de 17 heures en lecture vidéo, soit sept heures de plus que le MacBook Pro précédent. De plus, les nouvelles machines prennent en charge la charge rapide, qui vous permet d’atteindre 50 % de l’autonomie de la batterie en seulement 30 minutes de charge.

Toutefois, il convient de se méfier des affirmations d’Apple à ce sujet. Le M1 Pro et le M1 Max comportent beaucoup plus de cœurs et de mémoire. Ce sont simplement des puces plus puissantes, ce qui signifie qu’elles absorberont plus de puissance.

Nous devons attendre de pouvoir mettre la main sur les nouveaux MacBook Pros pour tester l’autonomie de ces puces, mais nous pensons que le M1 de base restera le champion de l’autonomie.

Ports

Le M1 est une puce qui ne comporte que les éléments de base, ce qui signifie qu’Apple a dû faire des économies. Les ports en sont un excellent exemple. Le M1 ne dispose que de la bande passante nécessaire pour prendre en charge deux ports Thunderbolt 3, de sorte qu’un dongle ou un adaptateur pour plus de ports est presque un accessoire nécessaire.

Ce n’est pas le cas avec le M1 Pro et le M1 Max. Ces puces disposent d’un plus grand nombre de ports Thunderbolt, dont quatre sur le MacBook Pro. Cela permet d’avoir jusqu’à quatre écrans externes, ce qui est une grande différence par rapport à ce que propose le MacBook M1.

Un vainqueur incontestable

Le M1 est une puce fantastique, mais le M1 Pro est meilleur et le M1 Max les surpasse tous les deux. Après tout, le M1 Max est conçu pour être la version supérieure, jusqu’à présent. Toutefois, cela ne signifie pas que c’est le meilleur choix pour vous. Les M1, M1 Pro et M1 Max coexistent actuellement, desservant différentes portions du marché d’Apple.

Si vous souhaitez un Mac performant, doté d’une autonomie plus longue et capable de gérer les tâches quotidiennes avec aisance, le M1 est un excellent choix. Si vous recherchez les meilleures performances, optez pour le M1 Pro ou le Max.