Apple Watch Series 7 vs. Apple Watch Series 6 : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Chaque année, avec l’arrivée d’une nouvelle version de la smartwatch d’Apple, nous sommes confrontés aux mêmes questions : cela vaut-il la peine d’acheter ce modèle, et les différences entre l’ancienne et la nouvelle sont-elles vraiment si importantes ?

Cette année 2021, la même chose nous arrive avec l’arrivée de l’Apple Watch Series 7 , nous allons donc l’opposer à l’Apple Watch Series 6 pour voir si la nouvelle Apple Watch en vaut vraiment la peine.

Principales différences entre les deux modèles

À gauche, l’Apple Watch Series 6 ; à droite, l’Apple Watch Series 7.

Ne vous attendez pas à des changements radicaux entre les deux modèles car il n’y en a pas, mais il y a plusieurs détails qui font la différence ; plus précisément, trois aspects. La première est la taille de l’écran et la réduction des bezels.

Les tailles de 40 mm et 44 mm de la Series 6 passent à 41 mm et 45 mm sur la Series 7. Sur le papier, cela peut sembler peu, mais dans la pratique, le fait d’avoir une plus grande surface d’écran (20 % de plus) à manœuvrer est très appréciable.

En outre, la nouvelle montre est dotée d’un clavier intégré, ce qui facilite grandement la réponse aux messages. Sur le Series 6, nous pouvons les écrire à la main ou à la voix, mais en général (du moins dans mon cas) cela donne de très mauvais résultats.

À gauche, l’Apple Watch Series 6 ; à droite, l’Apple Watch Series 7.

Un détail important concernant l’écran est qu’il est 70 % plus lumineux sur la série 7 par rapport à la série 6. Cela est également très perceptible, notamment à l’extérieur en pleine lumière où il est parfois difficile de voir les notifications sur l’écran.

Un autre changement substantiel se trouve dans le système de charge de la montre. La Series 7 se charge 33 % plus rapidement que sa prédécesseure, ce qui signifie qu’elle est capable de passer de 0 à 80 % en 45 minutes, contre une heure pour la Watch Series 6.

Ce qui reste inchangé

Les deux wearables sont très similaires en termes de performances et d’autonomie, qui reste la même (environ 18 heures). Ainsi, même si vous achetez le nouveau modèle, vous ne serez pas épargné par la nécessité de le recharger tous les jours.

Apple Watch Series 7.

Tous deux comprennent également d’importantes fonctionnalités liées aux capteurs de santé, telles qu’une fonction d’électrocardiogramme (ECG) et la possibilité de mesurer la quantité d’oxygène dans le sang (SpO2).

D’autre part, l’un des avantages du fait qu’il n’y a pas de changements majeurs de conception entre les deux est que, si vous décidez d’acheter le nouveau modèle et que vous aviez l’ancien, vous pouvez profiter des sangles de celui-ci, car bien que l’écran soit plus grand, le châssis est toujours de la même taille.

Conclusion

L’Apple Watch Series 7 n’est pas une révolution, mais une timide amélioration entre les générations. L’augmentation de la taille de l’écran est toujours la bienvenue, mais si vous n’avez pas utilisé la Série 6, c’est quelque chose que vous apprécierez à peine.

En réalité, remplacer l’Apple Watch Series 6 par la Series 7 ne change pas la vie, et il est probablement préférable d’attendre la prochaine génération, où vous trouverez de véritables changements notables.

Toutefois, si vous venez de modèles précédents tels que la Series 5 ou la Series 4, l’Apple Watch Series 7 pourrait en valoir la peine, car le prix entre les deux est très similaire, bien qu’il n’y ait pratiquement plus de stock de la Series 7 aujourd’hui.