Apprenez à lire les e-mails Gmail hors ligne grâce à cette astuce

Il ne fait aucun doute que Gmail est la messagerie électronique numéro un sur la planète, et cela est dû à la grande variété de fonctionnalités dont dispose la plateforme. Le mode hors ligne est l’un des outils les plus intéressants de ce service de Google et cette fois, nous voulons vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité.

Le service Gmail permet aux utilisateurs de pouvoir utiliser l’outil sans avoir besoin d’une connexion Internet. Cet outil est très utile lorsque nous avons quitté la maison et que nous nous retrouvons sans Internet ou avec une mauvaise connexion.

L’activation du mode hors connexion de Gmail vous permet de lire et de répondre aux e-mails, ainsi que d’effectuer des recherches dans votre boîte de réception, même si vous n’êtes pas connecté à partir de mail.google.com.

Comment activer le mode hors ligne de Gmail

Pour activer cette fonction, vous devez le faire depuis un PC ou un ordinateur portable. Lorsque vous vous connectez à Gmail, cliquez sur le bouton radio en haut à droite (l’icône de l’engrenage), un menu apparaît et sélectionnez Paramètres. Lorsque vous entrez, vous devez cliquer sur l’endroit où il est indiqué « Offline ». Il apparaîtra à l’avant-dernière position dans la liste des onglets que vous verrez à l’écran.

Après cela, la prochaine chose à faire est de cliquer sur l’option « Activer le courrier hors ligne ». Vous verrez maintenant plusieurs options et vous allez sélectionner « Enregistrer les e-mails des derniers jours ». Ensuite, vous devrez choisir l’option « Télécharger les pièces jointes » au cas où vous voudriez enregistrer les fichiers contenus dans ces e-mails. Pour terminer le processus, vous devrez choisir l’une des deux options qui s’afficheront, à savoir conserver les e-mails et les pièces jointes téléchargés sur votre ordinateur ou les supprimer tous après avoir fermé Gmail.