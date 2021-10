Apps pour apprendre l’anglais : voici les meilleures alternatives

Si vous cherchez des alternatives pour améliorer votre anglais, que ce soit votre prononciation ou votre vocabulaire, ou si vous faites vos premiers pas dans cette langue, il existe aujourd’hui plus d’alternatives que jamais pour réussir. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger une des meilleur des applications pour apprendre l’anglais et commencez à améliorer vos compétences en anglais.

De nombreuses applications de cette liste sont gratuites, mais certaines offrent un accès gratuit à un niveau de base et des leçons avancées pour lesquelles vous devrez payer. Cependant, il est probable que pour la grande majorité, les versions gratuites suffiront, ou vous pouvez utiliser une combinaison de plusieurs applications qui peuvent fonctionner de manière complémentaire.

Les meilleures applications pour apprendre l’anglais

Beelingual

Qu’allez-vous apprendre ? Prononciation et vocabulaire.

Combien cela coûte-t-il ? Cours gratuits. Abonnement mensuel 7 $ et abonnement annuel 24 $.

D’autres langues ? Anglais, espagnol, français, italien, allemand, japonais, russe, chinois, hindi, coréen, turc, arabe, suédois.

Beelinguapp est une application qui vous permet d’apprendre l’anglais – ou l’une des 12 autres langues disponibles – simplement en lisant et en écoutant des histoires, des reportages et en pratiquant le vocabulaire à l’aide d’un ensemble de glossaires et de flashcards. C’est une application entièrement gratuite, mais la version payante vous permet de supprimer les publicités et d’apprendre plusieurs langues simultanément.

Android iOS

Babbel

Qu’allez-vous apprendre ? Prononciation, grammaire et vocabulaire.

Combien cela coûte-t-il ? Première leçon gratuite. Abonnement de 7 $ par mois pour le contenu complet.

D’autres langues ? Anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais brésilien, russe, turc, polonais, indonésien, néerlandais, danois, suédois et norvégien.

Babbel propose des cours d’une durée de 10 à 15 minutes, avec des formules couvrant différentes compétences pour les débutants et les avancés. Il vous apprend des mots et des phrases, et vous met au défi de les épeler, de les prononcer à voix haute et de les mettre en phrases. Il se concentre sur l’apprentissage par la conversation et explique les règles de grammaire au fur et à mesure. La première leçon de chaque cours est gratuite, mais vous devrez payer pour les leçons supplémentaires.

Android IOS

Wannalisn

Qu’allez-vous apprendre ? Les idiomes et expressions anglaises.

Combien cela coûte-t-il ? Leçons gratuites, avec un plan mensuel limité à 11 $.

D’autres langues ? En anglais seulement.

Wannalisn est une application gratuite qui vous permet de pratiquer vos compétences en matière d’écoute et de prononciation de l’anglais, avec des activités de compréhension et des mini-clips vidéo de films, de séries et de chansons. Il s’agit de l’un des meilleurs outils si vous souhaitez simplement apprendre les expressions idiomatiques anglaises les plus courantes. Les activités gratuites prennent environ cinq minutes et sont actualisées toutes les 24 heures. Toutefois, pour 11 dollars par mois, vous pouvez vous abonner à des essais illimités.

Android

Mondly

Qu’allez-vous apprendre ? Vocabulaire

Combien cela coûte-t-il ? Leçons gratuites, avec un forfait mensuel limité à 10 $.

D’autres langues ? Français, allemand, portugais, italien, russe, norvégien, danois, suédois, coréen, japonais, chinois, grec, roumain, vietnamien, indonésien, hindi, hébreu, polonais, bulgare, ukrainien, tchèque, croate, finnois, persan (farsi), afrikaans et turc.

Mondly met l’accent sur l’apprentissage de l’anglais dans un contexte réel. Il dispose donc d’un chatbot avec reconnaissance vocale pour vous permettre de pratiquer vos compétences en matière de conversation. Il comprend également un tableau de progression, des jeux, des quiz et d’autres activités. La version gratuite vous donne accès à la première section de six leçons, à une conversation et à une activité de vocabulaire (y compris les conversations de chatbot), ainsi qu’à une nouvelle leçon quotidienne. L’abonnement et le déblocage de toutes les langues et fonctionnalités vous coûteront 10 $ par mois.

IOS Android

Busuu

Qu’allez-vous apprendre ? Vocabulaire et anglais parlé.

Combien cela coûte-t-il ? Leçons gratuites, avec des forfaits mensuels à partir de 10 $.

D’autres langues ? Allemand, français, italien, portugais, turc, arabe, polonais, russe, chinois et japonais.

Bussuu transforme l’apprentissage en un jeu. C’est l’un des meilleurs outils si vous avez besoin d’améliorer votre vocabulaire et de pratiquer votre expression orale. Grâce à des flashcards avec des dialogues enregistrés, vous pouvez apprendre comment un mot se prononce et comment l’utiliser dans le bon contexte. Il offre également un outil de reconnaissance vocale pour pratiquer votre anglais. Bien qu’il s’agisse d’une application gratuite, les membres premium ont accès à des leçons de grammaire avancées, dont le contenu est adapté à leurs besoins grâce à un programme d’études.

IOS Android

Memrise

Qu’allez-vous apprendre ? Vocabulaire

Combien cela coûte-t-il ? Leçons gratuites, avec un forfait mensuel de 6,9 $.

D’autres langues ? Plus de 100, dont le français, l’allemand, le chinois, le japonais, le coréen, le turc, le russe, l’italien et le portugais.

Si vous voulez pratiquer et élargir votre vocabulaire, Memrise est un moyen amusant de le faire. Il s’agit d’un jeu dans lequel vous voyagez sur une autre planète et obtenez des points pour les bonnes réponses. La plupart du temps, il s’agit de mémoriser des mots et des expressions spécifiques sous forme de phrases ou d’images, mais vous pouvez également écouter des enregistrements audio et regarder des vidéos de locuteurs natifs. La version de base est gratuite, mais pour 9 dollars par mois, vous avez accès à des jeux et à un mode hors ligne.

IOS Android

Duolingo

Qu’allez-vous apprendre ? Grammaire

Combien cela coûte-t-il ? Leçons gratuites, avec un forfait mensuel de 6,9 $.

D’autres langues ? Plus de 35, dont le français, l’allemand, l’italien, le portugais, le néerlandais, l’irlandais, le danois, le suédois, le russe, l’ukrainien, l’espéranto, le polonais et le turc.

Duolingo est une application qui transforme votre apprentissage en un jeu de 5 minutes. Vous pouvez pratiquer vos compétences en matière de lecture, d’écriture, d’écoute et d’expression orale, grâce à des activités qui consistent principalement à traduire des mots, à compléter des phrases ou à dire une phrase en anglais. Comme il s’agit de mémoriser des phrases, vous aurez peut-être besoin d’une application complémentaire. Les fonctions de base de Duolingo sont gratuites, mais la version Plus coûte 6,99 dollars par mois.

IOS Android