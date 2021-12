Astrologie : Traits de personnalité de l’homme Poisson, compatibilité amoureuse et conseils de rencontre

Il y a quelques principes de base qui doivent être explorés lorsque vous commencez à sortir avec quelqu’un. D’où vient-il ? Que fait-il dans la vie ? Oh, et surtout, quelle est la date de son anniversaire ? Il ne s’agit pas seulement de se rappeler quand envoyer le texto « joyeux anniversaire 🙂 » !

Connaître le signe du zodiaque d’un amoureux potentiel peut vraiment aider à comprendre son comportement. L’astrologie nous aide à décomposer les traits de personnalité, les bêtes noires et, oui, même les habitudes de fréquentation. Il peut être amusant et instructif de rechercher son signe et de voir comment le vôtre fonctionne avec le sien.

Si vous sortez avec un homme Poisson, si vous le traquez sur Insta (salut, coupable), ou si vous fantasmez simplement sur lui, nous sommes là pour vous aider à naviguer dans ce signe d’eau émotionnel. Ces sirènes mystiques sont rêveuses et romantiques et, euh, elles ont beaucoup de sentiments.

Heureusement, l’astrologie nous permet de déchiffrer les traits de personnalité, les bêtes noires, et bien plus encore. Et croyez-moi quand je vous dis qu’un homme Poisson est bien plus que ce que vous pensiez au départ. Donc si votre homme est né entre le 12 février et le 20 marsvous allez vous régaler, mais comme c’est le cas pour tous les signes, il y a certaines choses auxquelles vous devez faire attention.

Les bases du Poisson

Anniversaire : du 12 février au 20 mars

Élément : Eau

Planètes dominantes : Jupiter et Neptune

Représenté par : Le poisson

Mots-clés : Rêveur, enjoué, émotionnel, artistique, inconstant, romantique, créatif, sensible, idéaliste, intuitif, mystique.

Des hommes Poissons célèbres : Bad Bunny, Justin Bieber, Trever Noah, Oscar Isaac, Stephen Curry, Fred Rogers, Jon Hamm, Josh Groban, Chris Martin, Seal, Daniel Craig, Shaquille O’Neal, Bryan Cranston, James Van Der Beek, Common, Rob Lowe, James Van Der Beek, Benji et Joel Madden, Tyler the Creator, Adam Levine.

Les meilleures correspondances pour un homme Poisson

Le Poisson est un signe tellement idéaliste et romantique, il est donc naturel que Balance est un couple parfait ! La Balance est gouvernée par Vénus, planète de la beauté, de l’amour et du plaisir, et les Balances sont optimistes et ouvertes d’esprit, tout comme les Poissons.

Signe de feu Sagittaire est un autre excellent partenaire pour les Poissons ! Ils ont tous deux besoin d’avoir un sentiment de liberté, donc se donner de l’espace n’est pas un problème. Ils sont tous deux régis par Jupiter, ce qui signifie qu’ils sont tous deux des penseurs à l’esprit positif et ne sont jamais à court de sujets de conversation.

Bien sûr, les autres signes d’eau Cancer et Scorpion s’accordent bien avec les émotions des Poissons… tant qu’ils ne se blessent pas mutuellement ! Les signes d’eau s’associent également bien avec les signes de terre (comme une plante qui pousse !). Ainsi, le Capricorne et le Taureau feront en sorte que les Poissons se sentent « fondés ». Notamment, les signes de terre Vierge et les Poissons ont une chimie du style opposés-attraits (parce qu’ils sont littéralement opposés sur le zodiaque). Et bien sûr, qui est un meilleur parti pour un Poisson qu’un autre Poissons?

Les pires correspondances pour un homme Poisson

Vif d’esprit Gemini peut sembler un peu volage ou même dur pour le doux Poisson, de sorte que ces deux-là ne s’entendent pas toujours. Le Poisson est probablement le signe le plus émotionnel, alors que Verseau est peut-être le moins – le Verseau peut montrer un côté plus doux lorsqu’il apprend vraiment à connaître et à faire confiance à quelqu’un, mais sans une connexion émotionnelle au départ, les Poissons ne resteront peut-être pas assez longtemps pour connaître ce côté plus doux.

Cela dit, avoir des signes solaires incompatibles ne signifie pas que votre relation est condamnée – cela signifie simplement que vous devrez peut-être faire un peu de travail pour vraiment vous comprendre. Et la compatibilité est tellement plus importante que votre signe solaire de toute façon, donc si vos signes lunaires ou une autre partie de vos cartes de naissance correspondent bien, vous pourriez être un match béni astrologiquement de toute façon.

Mais même si votre carte du ciel est pleine de placements Verseau, si vous faites un effort pour comprendre votre Poisson et vice versa, vous pouvez aussi avoir une relation formidable. Et pour être honnête, les « tensions astrologiques » peuvent souvent mener à des « tensions sexuelles », donc il y a quelque chose à dire sur « l’incompatibilité » !

Sexe avec un Poisson

Hum, les Poissons sont incroyables au lit – certains disent même que de tous les signes du zodiaque, ils sont les meilleurs pour le sexe. Ils sont si intuitifs qu’ils savent ce que leur partenaire veut au lit avant même qu’il ne le demande ! Et leur créativité et leur absence de jugement signifient qu’ils sont prêts à essayer à peu près tous les fantasmes et toutes les perversions auxquels vous pouvez penser.

En tant que signe d’eau romantique, ils aiment les câlins et les baisers. Et aussi le sexe sous la douche. Ils sont *le* signe du fantasme, alors oui, ils en ont quelques uns de leur cru qu’ils sont prêts à vous raconter. Et ils sont naturellement doués pour les jeux de rôle !

Tout sur les Poissons

Un homme né sous la constellation du Poisson, le dernier signe du zodiaque, est un vrai rêveur. Il est coquet, charmant et romantique, et, étant un signe d’eau, il est également introverti et émotif – le plus émotif de tous les signes, pour être précis. Son signe est également classé comme mutable, ce qui signifie qu’il est adaptable et changeant. Cela se reflète surtout dans ses humeurs changeantes – il a un flot d’émotions qui ne s’arrête jamais et une immense imagination. C’est un idéaliste et il n’hésite pas à être affectueux, mais lorsque son humeur est à la baisse, il peut être difficile de le côtoyer. Cependant, lorsqu’il retrouve sa douceur habituelle, vous êtes sur un nuage avec lui !

Son signe est régi par Neptune, la planète des rêves, des illusions et des liens affectifs profonds, dans l’astrologie moderne, et par Jupiter, la planète de la croissance et de l’expansion, dans l’astrologie traditionnelle. Neptune est à l’origine de son imagination fantastique, de sa nature romantique et compatissante, ainsi que de son intuition naturelle. C’est un véritable empathe, qui perçoit les émotions des autres et les ressent tout aussi fortement, qu’il le veuille ou non. Ainsi, lorsque vous passez une mauvaise journée, il le sait et intervient immédiatement pour vous remonter le moral. Jupiter, la planète de l’abondance et de la générosité, explique son énorme gamme d’émotions ainsi que sa capacité naturelle à prendre soin des autres et à les soutenir. Neuf fois sur dix, si vous êtes heureux, il l’est aussi. Il veut donc naturellement s’assurer que votre humeur est toujours bonne.

Son signe est nommé d’après la constellation du poisson, qui est symbolique de beaucoup de ses comportements. Il flotte dans la vie sans se soucier de rien et est parfois pris dans un courant de sentiments, mais il navigue généralement dans le monde d’une manière simple et lente. Il est très à l’écoute de l’énergie émotionnelle débordante, où qu’il soit, et remonte rapidement le courant lorsqu’il se sent menacé ou dépassé, ce qui est salvateur en cas de désaccord. Il s’efforcera de résoudre le conflit de manière pacifique, préférant pardonner et oublier plutôt que de laisser une dispute diviser votre couple.

Votre homme Poissons aux yeux étoilés vit la tête dans les nuages, rêvant constamment à son propre petit monde où tout est calme, agréable et romantique. Il vous regarde et voit l’âme sœur. Il ne sortirait avec personne s’il n’avait pas l’impression qu’il s’agit de son âme sœur, car il exige que ses relations dans la vie réelle soient aussi idéalistes que le fantasme dans lequel il est constamment plongé. Il est totalement subjectif et guidé par de vagues idées et fantasmes sur l’amour. Lorsqu’il s’agit de la vie dans la chambre à coucher, l’acte physique du sexe n’est qu’une partie du lien spirituel et poétique qu’il recherche vraiment.

Ses émotions dirigent tellement sa vie que vous pouvez exclure l’utilisation de la logique pour le raisonner.

Son abondance d’idées romantiques et de sentiments amoureux est très agréable, mais pour qu’une relation fonctionne, il faut plus que de bonnes intentions ! Ses émotions dominent tellement sa vie que vous pouvez exclure l’utilisation de la logique, de la raison ou du raisonnement pour entrer en contact avec lui. Mercure, la planète des pensées intellectuelles et de la communication, est en fait considérée comme nuisible en Poissons, donc verbaliser ses pensées et ses sentiments n’est pas du tout facile. Tout cela, en plus du fait que son signe est gouverné par un Neptune brumeux, peut conduire à de sérieux conflits. Ce petit poisson a tendance à s’éloigner dès que quelqu’un élève la voix ou prend un ton tranchant avec lui, ce qui contribue à sa réputation problématique d’évasion.

Signe le plus subjectif du zodiaque, il vit sa vie strictement selon ses propres termes. Il est impossible de le cerner et il vous glisse entre les doigts si vous essayez de l’attraper. Il est difficile de fixer et de faire respecter des limites émotionnelles avec lui, car ses besoins d’espace, d’intimité, d’affection ou de solitude changent en fonction de son humeur changeante. Dans une relation, son cœur géant déborde d’affection et d’adoration pour vous, mais ses exigences incroyablement élevées pour qu’une relation soit toujours facile et parfaite causent des problèmes inévitables.

Sortez avec un Poisson si vous pouvez pardonner son manque d’horaires et de planification en échange de gestes romantiques impromptus. Il préfère s’exprimer par des sentiments et des gestes plutôt que de réfléchir et de parler des choses, donc si vous n’êtes pas émotionnellement compatibles, les chances de rester ensemble sont minces – tout le monde n’est pas capable de la franchise qu’il exige. Il est très sensible, et c’est dans sa nature de s’éclipser pour passer du temps seul lorsqu’il se sent dépassé, puis de revenir en ayant super besoin. Du début à la fin, votre relation avec lui sera une aventure sauvage. Si vous n’arrivez pas à nager à travers son déluge de sentiments, vous risquez de vous noyer. Sans aucun doute, vous serez plus en contact avec vos émotions après avoir été avec un Poisson !