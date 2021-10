Au-delà de Google Translator : d’autres options intéressantes sur le web

in

Si vous souhaitez traduire un texte, la première option qui vous vient à l’esprit est peut-être Google Translator. Cependant, il existe d’autres propositions qui se distinguent également par leur fonctionnalité.

Cette liste va de l’émergent DeepL au Mate, basé à Berlin, en Allemagne. Ils ont en commun des caractéristiques telles que la facilité d’utilisation, la rapidité de réponse, la précision et les alternatives au-delà de la traduction.

Autres traducteurs web que vous devriez consulter

DeepL

L’un des outils de traduction qui a gagné en popularité ces derniers temps est DeepL, qui repose sur des réseaux neuronaux. Selon son historique, il a été mis à la disposition du public en août 2017 et, quelques mois plus tard, en mars 2018, est apparue sa version payante, DeepL Pro, qui propose notamment un traducteur web optimisé.

« La qualité exceptionnelle du traducteur automatique de DeepL est le résultat des innovations de l’équipe de la société en matière de mathématiques et de méthodologie des réseaux neuronaux », peut-on lire dans la description du service, qui est dirigé par Jaroslaw Kutylowski et soutenu par des investisseurs tels que Benchmark et btov.

Bing Microsoft Translator

À l’instar de Google Translator, l’outil de Microsoft permet également de traduire de longues phrases ou des textes, et il est possible de faire des suggestions pour améliorer la tâche.

Il prend en charge une grande variété de langues et est disponible pour les deux principaux systèmes d’exploitation mobiles, iOS et Android, où il est possible de télécharger des paquets pour les traductions hors ligne, utiles lorsque vous devez partir en déplacement.

Yandex

La plateforme russe, qui propose des services et des produits liés à l’internet, offre également la possibilité de tout traduire, des textes aux images, dans une interface qui semble complète au premier abord.

En outre, dans la boîte de traduction, il existe des options telles qu’un correcteur orthographique et un symbole de microphone pour dicter ce que vous voulez savoir dans une autre langue. Un historique des traductions est créé dans Yandex, bien qu’il soit possible de désactiver cette option, ainsi que d’autres fonctions.

Mate

En plus d’une application dédiée pour macOS et les mobiles Apple, cet outil de traduction est également disponible sous forme d’extension pour la plupart des navigateurs web, tels que Chrome, Firefox et Edge.

Donc, une fois installé, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le texte que vous voulez traduire de quelque part et d’attendre que le bouton Mate s’affiche. La traduction est générée immédiatement dans une fenêtre flottante lorsqu’on clique dessus, ce qui peut certainement faire gagner beaucoup de temps.

Contexte de Reverso

Peut-être pas le traducteur le plus complet et le plus intuitif par rapport aux autres, mais cet outil utilise des millions de textes bilingues traités par des algorithmes complexes, selon sa description.

« Nous travaillons constamment à améliorer nos mécanismes de filtrage et à avertir les utilisateurs de tout langage potentiellement inapproprié », indique le service.

En plus de la traduction correspondante, la plateforme fournit d’autres exemples qui peuvent aider les gens à mieux comprendre. Il est nécessaire de s’inscrire afin d’accéder à tous ses outils.