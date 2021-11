C’est le BLACK FRIDAY chez SPEEDWAY ! Profitez en, jusqu’à -70% de réduction sur les casques motos ! Vous pouvez retrouver jusqu’à 3000 références de casque moto en réduction immédiate, de 20% à 70%.

Si vous désirez changer votre casque, en acquérir un autre ou même en offrir un, le Black Friday vous donne l’occasion de faire de très bonnes affaires !

Plus besoin d’attendre les soldes d’hiver ! Il y en a pour tous les styles, pour toutes les fonctions et tous les casques sont en promotion.

Casques moto de marque à prix cassés pour le Black Friday

Vous pouvez trouver un grand nombre de casques adaptés à tous les goûts, du plus élégant au plus sécurisant en passant par les plus technologiques. Retrouvez les grandes marques phares des casques moto pour le black friday 2021 ! L’occasion d’investir dans un casque moto haut de gamme en promo en novembre :

Casques moto Shoei , marque japonaise à la pointe de la qualité et de la technologie

, marque japonaise à la pointe de la qualité et de la technologie Casques moto Shark , une des meilleures marques au monde et numéro 1 français

, une des meilleures marques au monde et numéro 1 français Casques moto Nolan , la marque italienne performante avec un très bon rapport qualité prix

, la marque italienne performante avec un très bon rapport qualité prix Casques moto HJC : marque coréenne innovante numéro 1 aux Etats-Unis

: marque coréenne innovante numéro 1 aux Etats-Unis Casques moto Scorpion : casques moto dotés de technologie unique, origine coréenne

Ces 5 marques sont en tête du classement des meilleurs casques moto. Ces casques moto s’arrachent durant le Black Friday. Mais il existe encore bien d’autres marques comme Airoh, Arai, Roof, Nexx…

Vous avez le choix sur une trentaine de marque afin que vous puissiez trouver le casque moto qui vous convient le mieux.

Que vous recherchiez un casque moto pour la route, le racing, l’aventure, le tout terrain ou encore pour une utilisation urbaine, vous aurez forcément un coup de coeur parmi le large choix proposé par Speedway durant le Black Friday casques moto. De plus, les casques sont disponibles sous plusieurs couleurs et avec des designs et matériaux différents (vintage, élégant, classique, sportif…). Plus qu’à décider selon vos envies.

Quel casque moto choisir durant le Black Friday ?

Un vaste choix de modèles s’offre à vous au meilleur prix : casque demi jet, jet, modulable, intégral ou encore cross pour les plus sportifs!

Les casques demi jet et jet sont équipés d’une visière et protègent votre crâne et votre visage, tout en vous offrant une vision optimale. Souvent léger, peu encombrant, ils conviennent notamment pour des trajets plus restreints et/ou pour une utilisation plus esthétique.

Le casque intégral s’adresse à celles et ceux qui souhaitent faire de la route longue en toute sécurité. Plus complets et plus lourds, ils vous protègent le crâne et la mâchoire de manière optimale.

Si vous hésitez encore sur le type de casque, les casques modulables offrent un bon compromis entre le casque jet et le casque intégral. Ils promettent une vision optimale tout en vous protégeant sur la route comme en milieu urbain.

Choisir Speedway pour un Black Friday 100% moto !

Chez SPEEDWAY vous trouverez forcément votre bonheur, avec des prix d’entrée de gamme très abordables pour le Black Friday, jusqu’aux casques moto les plus complets et innovants, pour vous assurer un confort et une sécurité optimale !

Ce n’est pas tout, chez SPEEDWAY votre satisfaction compte énormément! C’est pour cela que vous bénéficiez :

Des casques garantis jusqu’à 5 ans

La possibilité de payer en 4 fois sans frais

Et pour tout achat sur notre site internet, vous profitez d’un retour gratuit sous 30 jours

Alors n’attendez plus pour venir profiter de remise EXCEPTIONNELLE jusqu’à -70% sur les casques moto pendant le BLACK FRIDAY. Ces bons plans se trouvent dans les magasins Speedway et sur Speedway.fr pour le Black Friday Moto 2021.

N’attendez plus une seconde de plus! Le Black Friday chez Speedway c’est des promotions du 16/11 au 29/11/21 ! Les promotions s’arrêtent bientôt… Alors qu’attendez-vous pour choisir le casque moto de vos rêves ?