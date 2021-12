Blue Origin réalise avec succès son troisième vol privé, avec un équipage complet

Blue Origin a été un concurrent digne de ce nom dans cette nouvelle ère de la course à l’espace, où SpaceX semble parfois avoir une plus grande avance.

Cependant, l’entreprise de Jeff Bezos a maintenu un combat ferme, tant sur le terrain de la concurrence que devant les tribunaux.

Les deux lignes de progrès se poursuivent en parallèle et ils ont maintenant franchi une étape importante avec l’achèvement de leur troisième vol habité privé.

Cette fois-ci avec une particularité, puisque la mission a été effectuée avec la capacité maximale de l’équipage. Et tout s’est avéré être un succès.

Blue Origin réalise un nouvel exploit

Comme à l’accoutumée, la société spatiale privée a assuré une couverture complète en temps réel de tout ce qui s’est passé tout au long de la mission via ses canaux officiels de médias sociaux.

Du moment même du décollage à l’évolution avec la conclusion de la mission de vol dans chacune de ses étapes :

À cette occasion, la fusée New Shepard de Blue Origin comptait un équipage de six passagers, soit la capacité maximale prévue pour ces engins spatiaux.

Parmi les membres à bord du vol se trouvait Laura Shepard Churchley, la fille d’Alan Shepard, le premier Américain à voler dans l’espace en 1961. Elle était accompagnée de la star du football américain et animateur de télévision Michael Strahan.

Plus quatre passagers supplémentaires qui ont payé pour l’expérience : les hommes d’affaires Dylan Taylor et Evan Dick. Plus Lane et Cameron Bess, père et fils, ce dernier âgé de 23 ans.

Bien que le prix du vol soit inconnu, ce qui est certain, c’est qu’il s’agit du troisième vol habité de Blue Origin, dans lequel ils ont fait un saut important, puisque toutes les missions précédentes avaient un équipage de seulement quatre personnes.

Le vol suborbital a duré un peu plus de 11 minutes au total, répétant le même rituel que nous avons vu lors des missions précédentes. Où la fusée décolle pour s’élever à environ 75 kilomètres.

C’est à cette altitude que la capsule de l’équipage se sépare et grimpe encore de 25 kilomètres pour atteindre la ligne de Karman, où commence techniquement l’espace.

C’est à ce moment que les passagers détachent leur ceinture et peuvent faire l’expérience de l’apesanteur pendant quelques secondes, tout en ayant la possibilité de voir la Terre depuis les écoutilles.

Lors de la descente, la chute libre est ralentie par une série de rétro-propulseurs et de parachutes qui amènent l’équipage à atterrir en toute sécurité, sain et sauf.

À l’époque, en 1961, Alan Shepard a effectué un vol spatial d’un peu plus de 15 minutes, tentant d’égaler et de dépasser l’exploit précédent du Soviétique Youri Gagarine.

Il est spécial que sa fille ait pu vivre plus ou moins la même expérience dans un environnement plus sûr et plus moderne.