Bonbon Halloween : notre sélection pour un 31 octobre réussi

in

Vous connaissez certainement la célèbre devise « Des bonbons ou un sort ! ». Évidemment, cette phrase se rapporte à Halloween, cette fête païenne qui a traversé les siècles. Depuis lors, la tradition veut que des sucreries soient offertes à des enfants déguisées qui viennent frapper aux portes des voisins. Pour ce faire, inutile de fêter Halloween sans parler de bonbons. Pour le 31 octobre prochain, vous disposez d’une vaste gamme de bonbons pour Halloween. Découvrez-les ici.

Bonbons Tarentule

En forme de tarentules, ces bonbons vous offriront une véritable sensation pour Halloween. Sans gluten, ils sont empaquetés dans un sachet de 1 kg. Ils constituent de véritables alliés pour se faire plaisir et se régaler toute la soirée.

Au risque de les voir durcir, il est conseillé de les manger immédiatement après ouverture du sachet. Le seul inconvénient avec ces produits est qu’ils n’existent pas en emballage individuel. Sur Amazon, ils coûtent 13 €.

Sachet de bonbons citrouilles Vidal Halloween

Ce sachet de bonbons s’inscrit parfaitement dans le thème de la fête. En forme de citrouilles et très colorés, les bonbons qui s’y retrouvent donnent le choix entre plusieurs saveurs de fruits. Ainsi, vous avez le choix entre la fraise, la myrtille, la framboise, la pastèque, etc. Cependant, comme les bonbons Tarentule, ces sucreries ne sont pas proposées en emballage individuel. Sur Amazon, ils coûtent 9,09 €.

Multipack de bonbons Trolli Halloween

Fidèle à la tradition, la marque Trolli se sert de son savoir-faire pour vous proposer des bonbons pour Halloween adaptés à vos besoins. Existant en sachets individuels, ces bonbons sont surtout décoratifs. Dans le paquet, vous retrouverez 25 mini-sachets d’une capacité de 18 g chacune. Quoi de plus suffisant pour remplir un peu plus les sacs d’autant d’enfants ? Leur prix sur Amazon est de 13,99 €.

Bonbons gélifiés Haribo Happy Life

Au soir d’Halloween, faites-vous plaisir avec les bonbons Haribo Happy Life. D’ailleurs, vous y trouverez jusqu’à 2 kg les grands classiques de la célèbre marque, à savoir :

des Dragibus ;

des Schtroumpfs ;

des Happy Cola ;

des Crocodiles ;

et d’autres références bien connues des enfants.

Ils sont en vente sur Amazon et sur Cdiscount respectivement aux prix de 13 € et de 18,02 €. Toutefois, ils ne sont pas directement liés au thème d’Halloween et n’existent pas en sachet individuel.

Bonbons salades d’yeux Captain Pack

Si vous recherchez des sucreries qui feront un très bel effet à l’occasion d’Halloween, ces bonbons salades sont une très belle option. Il s’agit d’un lot de 14 yeux gélifiés livrés dans une boîte avec une fourchette en plastique.

Avec cet ensemble emballé individuellement, vous avez l’impression d’avoir une salade de globes oculaires entre les mains. Cependant, ils n’existent qu’en petite quantité. Sur Amazon, ils valent 15,99 €.

Boîte de 100 sachets Haribo Ours d’Or

Ici, il est question des célèbres oursons gélifiés d’Haribo, un bonbon Halloween unique. Dans ce seau, il y a précisément 100 sachets individuels d’Ours d’Or. Chacun d’eux contient une grande quantité de sucettes uniques. Enfin, ils font preuve d’un bon rapport qualité/prix et ils sont donc vendus sur Amazon au prix de 15,99 €.

Boîte de 500 soucoupes Look O Look

Dans cette boîte, sont parfaitement disposées 500 soucoupes au goût fruité et acidulé de la marque Look O Look. Cette grande quantité vous permet de récompenser un grand nombre d’enfants pour leurs déguisements effrayants.

Malheureusement, bien que conçus en dextrose, ils ne sont pas adaptés au thème d’Halloween. Cependant, ils sont tous originaux et se distribuent facilement. Vous les retrouverez sur Amazon à 19 €.

Sachet avec bonbons et chocolats de 210 pièces

Ce sachet massif de bonbons et de chocolats en tout genre coûte 24,99 € sur Amazon. Bien que n’étant pas adaptés au thème de la fête, ces bonbons sont proposés en 12 types de sucreries et dans des emballages individuels. Par ailleurs, on retrouve dans le paquet 210 pièces qui correspondent à environ 937 g de friandises.

Miniatures Mix Mars Twix Snickers Bounty

Dans cette boîte de barres chocolatées, vous retrouverez une grande quantité de sucreries. Ces friandises sont essentiellement de type Mars, Twix, Snickers et Bounty. Avec un poids général de 3 kg, ces bonbons présentent l’intérêt d’être emballées individuellement.

Pour finir, ils peuvent fondre et ne sont pas en lien direct avec Halloween. Ils sont disponibles sur Cdiscount et Amazon respectivement aux prix de 34,90 € et de 33,04 €.

Lot de 8 pots de bonbons Haribo

Assez énorme, ce lot contient 8 pots de bonbons représentant 10,2 kg de friandises. Toutefois, toutes ces variétés n’ont absolument rien à voir avec le thème de la fête effrayante. Néanmoins, vous disposez d’autant de choix sous la main pour égayer les papilles gustatives de plusieurs enfants. Sur Amazon, ils se vendent à 80,58 €.