Caldera, la nouvelle carte « Warzone », dévoilée en détail

Pendant le mois de décembre, Warzone va vivre l’un de ses moments les plus importants depuis son lancement. La bataille royale va enfin recevoir une toute nouvelle carte. Et par « complètement », nous entendons un scénario qui n’est en aucun cas inspiré de Verdansk. Son nom est Calderaet Raven Software a partagé un et une galerie d’images complète pour le montrer en détail. En bref, elle est très différente de la carte actuelle.

Caldera se déroule dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.. Ainsi, vous verrez des bâtiments et autres types de constructions conformes à l’époque. Compte tenu de la situation du territoire, vous pourrez observer un environnement tropical où la végétation verte prédomine pratiquement sur toute l’île. Il y a aussi des endroits avec des chutes d’eau et même des ruines d’anciennes civilisations. En général, Caldera est perçu comme un endroit beaucoup plus attrayant.

Selon Raven Software, ils ont pris en compte les commentaires de leur communauté lors de la conception de la nouvelle carte de Warzone. « Caldera a 15 zones immenses des zones uniques à explorer et à combattre dès le lancement de l’opération Vulcain. Il existe également des centaines de petits points d’intérêt à étudier et à exploiter pour obtenir un avantage tactique », ajoutent-ils. Pour étayer leurs propos, ils ont partagé une vue aérienne topographique où l’on peut voir toutes les zones disponibles à Caldera. Vous feriez mieux de commencer à les apprendre maintenant :

Il est également connu que Caldera est légèrement plus grande que Verdansk. Une autre grande nouvelle est que Warzone embrassera le combat aérien grâce à l’incorporation de la avion. C’est certainement un ajout qui ajoute de la variété à l’expérience de jeu. Non seulement pour ceux qui ont la possibilité de voler, mais aussi pour ceux qui sont au sol, puisqu’il sera possible de compter sur les nouveaux véhicules anti-aériens pour abattre les avions.

Pour conclure, il est important de noter que. Warzone aura quelques changements majeurs de gameplay. Au-delà de l’inclusion de la Vanguardde @CharlieINTEL déclare que le capteur de proximité et Dead Silence, utilisé par beaucoup, beaucoup de joueurs, souffrira de nerf.

Quand pourrez-vous vous aventurer dans Caldera ? La nouvelle carte sera disponible à partir de 9 décembre. Cependant, si vous avez acheté Call of duty : Vanguardsera disponible à partir du 8 décembre. Ces jours-ci, on assiste également aux débuts de Ricochetle nouveau système anti-piège de Warzone. Vous trouverez ci-dessous une galerie d’images de Caldera :