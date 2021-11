Ce qu’est un four à convection et comment l’utiliser

En cette période d’achats de fin d’année, vous verrez peut-être un tout nouveau four à convection modèle 2021 annoncé à un prix irrésistible dans l’un de vos magasins préférés. « Vous pensez peut-être que c’est génial, mais.., qu’est-ce qu’un four à convection ? »Bonne question. Dans cet article, nous vous expliquons ce que vous devez savoir sur ces appareils et ce que vous pourrez faire avec eux une fois que vous aurez maîtrisé leur utilisation correcte.

Régler la température

La « convection » dans ces fours fait référence au processus de chauffage par l’air. Un four à convection utilise les méthodes traditionnelles, mais ajoute un processus où l’air chaud est soufflé sur la plaque de cuisson et ventilé à nouveau.

En gros, cela signifie que vos aliments seront cuits grâce à la chaleur rayonnante et à l’air chaud qui passe au-dessus d’eux, ce qui accélère le processus de cuisson. Mais elle présente aussi d’autres avantages : les aliments ont tendance à cuire plus uniformément et sont plus faciles à faire dorer si vous recherchez une délicieuse croûte croustillante.

En fait, la cuisson par convection est si efficace que vous devrez commencer par abaisser la température dans vos recettes, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de garantir que les aliments cuisent comme vous le souhaitez. Voici trois règles essentielles :

Pour des temps de cuisson plus courts ou des préparations simples (comme des biscuits), réduisez le réglage de la température de 10 à 15 %.

Pour les projets de cuisson qui nécessitent plus de temps (comme les rôtis), baissez la température jusqu’à 30 % pour une bonne cuisson.

En cas de doute, abaissez la température de 25 à 30 degrés par rapport à celle que vous utilisez normalement.

Donnez-lui l’espace dont il a besoin

Comme la cuisson par convection dépend fortement de l’air, il est important que votre cuisine dispose d’une circulation d’air suffisante pour que le four puisse faire son travail correctement. En d’autres termes, ce n’est pas une bonne idée de la surcharger de casseroles. Il est préférable de se limiter à une casserole par support afin que l’air ait suffisamment de place pour circuler.

Dans la mesure du possible, utilisez des casseroles et des assiettes à profil bas pour la cuisson. Cela permettra à vos aliments d’être plus exposés à l’air circulant et de cuire correctement. Bien que la plupart des casseroles aient aujourd’hui des bords bas, si vous avez quelques casseroles à profil haut, envisagez de les changer pour améliorer les résultats de la convection.

Réglez le minuteur avec moins de temps et vérifiez le plat.

Même à basse température, les fours à convection peuvent cuire les plats plus rapidement que vous ne le pensez. Pour éviter les mauvaises surprises, réglez la minuterie 5 à 10 minutes plus tôt que d’habitude (en fonction du type d’aliment et du plateau), surtout lorsque vous effectuez vos premières préparations.

Lorsque le minuteur se déclenche, vérifiez les aliments. Si elle est dorée, qu’elle grésille fortement et qu’elle semble prête, vous devrez peut-être réduire le temps de cuisson pour éviter qu’elle ne se dessèche ou ne brûle.

Les aliments qui fonctionnent bien avec la convection

Les aliments qui rôtissent ou caramélisent sont idéaux pour la cuisson par convection. De nombreux produits de boulangerie fonctionnent également bien dans ces conditions. N’hésitez pas à utiliser le réglage de la convection lors de la préparation :

Rôti de jambon, de dinde ou de bœuf.

Légumes rôtis plus croustillants.

Biscuits et muffins. Ces petits aliments défient notre règle « laissez beaucoup de place », mais l’airstream peut leur donner une forme plus curieuse.

Tartes et gâteaux.

Les casseroles munies d’un couvercle ou d’une feuille d’aluminium empêcheront les aliments de perdre leur humidité. Cependant, la convection peut ne pas être aussi efficace dans ces cas.

Pain ou petits pains grillés.

Séchage des aliments. Une bonne alternative pour déshydrater votre poisson ou rôtir des noix, si vous devez les utiliser dans le cadre d’autres recettes.

Évitez la convection avec ces aliments

Essayez d’éviter les aliments à cuisson lente, en particulier ceux qui nécessitent une consistance très spécifique.

Custard ou flan : la surface délicate et spongieuse de ces desserts ne fonctionne pas bien dans un four à convection.

Soufflés : ils nécessitent une cuisson soigneusement contrôlée. Un four à convection finira par les brûler et ne leur permettra pas de se gonfler.

Les gâteaux et les confiseries qui ont tendance à lever ou à cuire rapidement.

Faire des pains rapides. Si certains biscuits et gâteaux sont considérés comme des pains rapides, nous faisons référence à ceux qui doivent lever mais n’utilisent pas de levain traditionnel, comme les pains à la banane, au potiron ou au maïs. Vous pouvez les cuire dans des fours à convection, mais vous devez surveiller de près le processus.

Capteurs et fonctions automatiques

Hamilton Beach

Les fours à convection modernes disposent souvent d’options préréglées et d’une option de « cuisson par capteur » ou de sélection automatique de la température. Faut-il les utiliser ? Tout dépend.

Les fours à convection vous permettent de préparer vos aliments plus rapidement et plus efficacement. Mais si vous ne savez pas quels plats sont les plus recommandés pour ces appareils, nous vous expliquons dans ce guide ce qu’est un four à convection et comment l’utiliser.

En ce qui concerne les options de cuisson automatique, une sonde thermométrique est la meilleure solution. Ils permettent d’établir des températures précises pour la viande et sont disponibles sur un nombre croissant de fours domestiques. Il existe également des versions vendues séparément.