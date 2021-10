Ce sont les meilleurs MacBooks que vous pouvez acheter en 2021.

Le processeur M1 d’Apple dans les MacBook Air et MacBook Pro 13 est la mise à jour la plus importante de cette gamme depuis des années, ce qui en fait les meilleurs MacBooks que vous pouvez acheter en 2021. les meilleurs MacBooks de 2021. Ce système sur puce (SoC) est doté d’un CPU à huit cœurs et d’un GPU à sept ou huit cœurs, selon le modèle. Cela améliore considérablement la puissance et les performances des ordinateurs portables Apple et leur confère une énorme autonomie.

Les meilleurs MacBooks

Il existe trois principaux modèles de MacBook actuellement disponibles chez Apple :

Chaque modèle a ses propres avantages et inconvénients. Examinons-les en détail.

Le MacBook Air est un excellent choix

Le MacBook Air d’Apple a toujours été l’ordinateur portable de référence si vous souhaitez une machine légère et portable. Auparavant, cela signifiait que vous deviez sacrifier les performances pour la portabilité, mais la puce M1 a changé tout cela de façon considérable.

Lorsque nous avons examiné le MacBook Air M1, nous avons constaté que ses performances étaient équivalentes à celles du MacBook Pro 13 (également équipé du M1). Dans HandBrake, il a été 12 secondes derrière le Pro, tout en délivrant un score très rapide dans son propre droit.

Il a terminé légèrement derrière le Pro dans le benchmark Cinebench R23, mais l’a surpassé dans notre test Geekbench 5 ; en fait, le score monocœur du MacBook Air était le deuxième meilleur résultat Geekbench 5 que nous ayons vu, derrière seulement le Mac Mini M1 et l’iMac 24 pouces.

Mark Coppock/Digital Trends

Ce qui est encore plus remarquable, c’est que le MacBook Air fait tout cela sans ventilateur. La puce M1 est si économe en énergie qu’Apple a pu refroidir l’Air de manière totalement passive, tout en lui permettant d’afficher des performances vraiment solides.

Si vous aimez que vos ordinateurs portables soient absolument silencieux, c’est un grand avantage. Grâce à cette efficacité énergétique supplémentaire, l’Air a tenu 18,5 heures dans notre test de lecture vidéo et 15,5 heures en utilisation légère sur Internet. C’est une longévité incroyable.

Mark Coppock/Digital Trends

D’autre part, vous bénéficiez d’un design Apple classique avec le MacBook Air, qui présente un corps en aluminium solide comme le roc et une qualité de fabrication supérieure. Le clavier est le Magic Keyboard d’Apple, dont la course et la fiabilité sont améliorées par rapport au clavier papillon. Il n’y a pas de barre tactile, mais une rangée complète de touches de fonction et un bouton Touch ID sur le côté droit pour se connecter et confirmer les achats.

Quant à l’écran Retina de l’Air, Apple l’évalue à 400 nits (bien que nos tests l’aient fixé un peu plus bas, à 389 nits). Il a obtenu de bonnes notes pour la précision des couleurs et le contraste (1,39 et 1130:1, respectivement, tous deux supérieurs à la moyenne).

Il atteint une gamme sRGB de 100 % et une gamme AdobeRGB de 79 %, ce qui est un peu plus élevé que la plupart des ordinateurs portables Windows, mais inférieur à la note du MacBook Pro. Si vous avez besoin d’un ordinateur portable pour des travaux sensibles à la couleur, vous devriez envisager le modèle Pro plutôt que le Air.

Enfin, vous obtiendrez 256 Go de stockage sur le MacBook Air d’entrée de gamme à 999 $. Il est possible de passer à 512 Go pour 1 199 $, 1 To pour 1 399 $ ou 2 To pour 1 799 $.

Vous pouvez choisir entre 8 ou 16 Go de RAM, mais il utilise une architecture de mémoire unifiée (UMA), ce qui le rend beaucoup plus efficace que les ordinateurs portables standard dans l’utilisation de sa RAM intégrée. Dans presque tous les cas d’utilisation par les consommateurs, 8 Go de mémoire UMA suffiront.

Besoin d’un pro ?

L’amélioration phénoménale que la puce M1 a apportée au MacBook Air place le MacBook Pro dans une situation quelque peu délicate. La différence entre les deux n’est plus aussi prononcée – à bien des égards, elle est très mince – mais il y a encore des cas où le Pro est le meilleur choix.

Il est intéressant de noter que les performances ne font pas partie de ces domaines. Comme nous l’avons mentionné dans la section sur le MacBook Air, l’avance du Pro en termes de performances s’est évaporée grâce au fait que les deux ordinateurs portables utilisent la même puce.

Il a tout de même pris de l’avance dans certains domaines au cours de nos tests, comme le test multicœur dans Cinebench R23, où il avait une avance considérable de 7 547 contre 6 680 sur le MacBook Air.

L’exportation des vidéos dans HandBrake était également plus rapide. Dans certains scénarios, le cœur GPU supplémentaire par rapport au Air d’entrée de gamme sera utile en termes de performances.

Si la performance n’était pas une victoire claire pour le MacBook Pro 13, son écran Retina et ses haut-parleurs le sont. Son écran est évalué à 500 nits de luminosité, ce qui s’est avéré être 485 nits lors de nos tests.

Il surpasse l’Air en termes de contraste (1470:1) et de conformité AdobeRGB à 91 %, ce qui le rend bien meilleur pour les utilisateurs créatifs. De plus, c’est un plaisir d’écouter ses haut-parleurs, ce qui est rare pour un ordinateur portable. Bien que ceux de l’Air ne soient en aucun cas mauvais, ils ne sont pas au même niveau que la configuration audio du Pro.

Contrairement à l’Air, le Pro est livré avec un ventilateur. Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il fonctionne silencieusement, nous ne l’avons pas entendu tourner une seule fois pendant notre examen, même lorsqu’il était poussé à ses limites.

La capacité de la puce M1 à rester froide sous pression signifie également qu’elle peut prolonger considérablement l’autonomie de la batterie du Pro, même au-delà de celle du Air. Nous avons obtenu 21 heures pour la lecture de vidéos et 16 heures pour une navigation légère sur le Web.

Le MacBook Pro est également équipé de la barre tactile d’Apple au lieu de la rangée de touches de fonction. Cette bande tactile comporte des raccourcis et des boutons spécifiques aux applications, mais elle est peut-être sur le point de disparaître. Il y a également un bouton Touch ID sur la droite.

Le prix de départ pour le Pro est de 1 299 $, ce qui vous donne 256 Go de stockage rapide. Pour 1 499 $, vous obtenez 512 Go, 1 699 $, 1 To et le modèle 2 To coûte 2 099 $.

Le prix plus élevé signifie que vous devez bien réfléchir pour savoir si cela en vaut la peine. Oui, vous avez un meilleur écran et de meilleurs haut-parleurs, mais le MacBook Air peut faire tout le reste aussi bien pour 300 $ de moins. À moins que vous ne soyez un professionnel de la création, le Pro est assez difficile à vendre.

Vous devez également être conscient de ce qui va arriver dans un avenir proche. Selon certaines rumeurs, le MacBook Pro subira un rafraîchissement majeur en 2021, le modèle 13 pouces passant à 14 pouces, avec un écran plus grand et plus lumineux, ainsi qu’un nouveau design de châssis et l’inclusion d’un plus grand nombre de ports. La mise à jour était prévue pour le milieu de l’année, donc si vous pouvez attendre un peu, votre patience pourrait être récompensée par la plus grande mise à jour du MacBook Pro depuis la refonte de 2016.

Que se passe-t-il avec le MacBook Pro 16 ?

Lorsque le MacBook Pro 16 est sorti en 2019, nous avons dit que c’était » le meilleur Mac depuis des années « . C’est drôle de voir à quel point les choses changent vite, parce qu’à l’heure actuelle, l’absence d’une puce M1 en fait le MacBook le moins attrayant de l’offre.

Le MacBook Pro 16 n’est pas lent, mais il ne peut pas suivre le M1. Son score à un seul cœur de 1 193 sur Geekbench 5 est loin derrière les 1 707 du MacBook Pro M1, et cela sur le modèle Intel Core i9 du MacBook Pro 16 à 2 799 $.

Les choses étaient plus serrées dans le test multi-core, mais le M1 Pro est quand même arrivé en tête et coûte moins de la moitié du prix. Comme le MacBook Pro 13, le modèle 16 pouces dispose d’un excellent écran Retina aux couleurs précises et de superbes haut-parleurs.

Combiné à son grand écran, cela en fait une excellente machine à consommer du contenu. En fait, ces pouces supplémentaires sur l’écran sont parfaits si vous avez besoin de cet espace supplémentaire, mais c’est l’une des rares raisons pour lesquelles je le choisirais plutôt que n’importe quel MacBook M1.

Vous devrez débourser 2 399 $ pour le MacBook Pro 16 d’entrée de gamme, et celui-ci est livré avec 512 Go de stockage et 16 Go de mémoire. Vous pouvez aller jusqu’à 8 To de stockage SSD et 64 Go de mémoire, mais cela vous coûtera 5 599 $.

Si vous avez besoin de beaucoup de stockage et de mémoire vive, cela peut être tentant (à condition que vous puissiez supporter le prix) mais, même dans ce cas, nous ne vous conseillons pas de l’acheter.

C’est parce qu’Apple devrait mettre à niveau le MacBook Pro 16 à l’automne pour lui donner une puce M1. Là encore, cela en fera une option intéressante si vous avez besoin d’un écran plus grand, de plus de mémoire ou d’un SSD de grande capacité, mais pour l’instant, il vaut mieux opter pour le MacBook Air ou le MacBook Pro 13.

Quel MacBook acheter ?

Mark Coppock/Digital Trends

Cela peut sembler étrange, mais à l’heure actuelle, le MacBook Air est le meilleur MacBook pour la plupart des gens. Il est doté d’un écran supérieur à la moyenne, d’un fonctionnement silencieux et de performances qui surpassent celles de tous les autres, pour un prix raisonnable. Pour presque tous ceux qui cherchent à acheter un MacBook en ce moment, il a tout ce que vous pouvez désirer.

Le MacBook Pro 13 est un produit de niche, surtout si vous avez besoin d’un écran aux couleurs très précises. Cependant, il n’offre pas assez de performances pour justifier l’augmentation de prix par rapport à l’Air.

De plus, les rumeurs de l’industrie indiquent qu’Apple le supprimera progressivement dans le courant de l’année et le remplacera par un MacBook Pro de 14 pouces avec des bords fins et plus de surface d’écran. C’est peut-être le bon moment pour passer au MacBook Pro si vous pensez qu’il répond à vos besoins.

Il est préférable d’éviter complètement le MacBook Pro 16 pour le moment. Son prix est trop élevé et ses performances trop faibles pour justifier son achat. Attendez l’automne pour la mise à niveau d’Apple.