Ce sont les meilleurs shaders dans Minecraft et comment les installer.

L’une des catégories de modifications les plus populaires dans Minecraft est une amélioration graphique connue sous le nom de shader. La plupart des shaders dans Minecraft sont destinés à donner un aspect plus réaliste et dramatique aux éléments tels que l’eau, l’éclairage et les ombres dans le jeu.

Bien sûr, tous les shaders ne sont pas à la hauteur de la tâche, nous avons donc sélectionné quelques-uns de nos préférés pour vous aider à démarrer. Puisque ces objets sont un changement totalement esthétique, vous pouvez finir par trouver certains d’entre eux pas à votre goût, mais ils sont tous garantis pour faire Minecraft ressembler à plus qu’une simple collection de blocs.

Comment installer des shaders dans Minecraft

Comme pour tout mod Minecraft, vous devrez faire un peu de travail préparatoire avant de commencer à installer les shaders. Pour installer la plupart des mods, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mods appelé Forge, mais pour les shaders et les packs de textures, vous devrez utiliser un outil appelé Optifine. En soi, Optifine présente quelques corrections utiles pour Minecraft, y compris l’augmentation de son taux de trame, mais il est également essentiel pour permettre aux shaders de fonctionner. Optifine peut être utilisé avec ou sans Forge.

Pour l’installer, il suffit de se rendre sur le site d’Optifine et de télécharger la dernière version. Après avoir exécuté le programme d’installation, il ajoutera une nouvelle version de Minecraft dans le lanceur du jeu, que vous pouvez sélectionner pour jouer avec Optifine et tous les shaders installés.

Pour installer un shader, il suffit de le télécharger et de faire glisser le fichier obtenu dans le dossier « shaderpacks » de votre installation Minecraft. Si vous ne savez pas où il se trouve, vous pouvez le trouver automatiquement en allant dans les options du menu principal de votre version Optifine de Minecraft, puis en cliquant sur Video Settings > ; Shaders > ; Shader Folder. Une fois que le shader est placé là, vous êtes prêt.

Les meilleurs shaders pour Minecraft

Des shaders Sonic Ether étonnants

Les joueurs de Minecraft qui ont une certaine expérience des shaders ont presque certainement entendu parler de l’étonnant Sonic Ether. SEUS a été l’un des premiers shaders à toucher la communauté des moddeurs de Minecraft, et il est resté l’une des révisions visuelles les plus populaires depuis, pour de bonnes raisons. SEUS se concentre sur un éclairage réaliste, privilégiant les effets subtils aux couleurs et aux contrastes sauvages que produisent les autres shaders. Il existe même une nouvelle version expérimentale qui prend en charge le ray tracing sur toute carte graphique Nvidia, et une autre conçue pour fonctionner sans autant d’impact sur les performances.

Télécharger

Shaders non retardés

Essentiellement à l’opposé du spectre SEUS, Lagless Shaders a été conçu pour donner à Minecraft son meilleur aspect sans nécessiter un PC coûteux ou ralentir le taux de trame du jeu. Il ne présente peut-être pas les effets d’éclairage les plus impressionnants de tous les shaders de cette liste, mais il est toujours une amélioration marquée par rapport à Vanilla Minecraft, en améliorant l’aspect général du jeu et en ajoutant des effets d’éclairage impressionnants comme les rayons divins et le lens flare, et devrait fonctionner sur pratiquement n’importe quelle configuration.

Télécharger

Shaders continus

Lorsqu’il s’agit de shaders photoréalistes pour Minecraft, il n’y a pas moyen de faire autrement : Continiuum Shadres est le meilleur de la bande. Il regroupe toutes les améliorations visuelles haut de gamme dans un seul et même mod, tout en veillant à ce que le tout soit bien équilibré afin de ne pas aboutir à un fatras de jolis effets. Avec de l’eau pure, du brouillard, des nuages réalistes, des ombres incroyables et des couleurs vibrantes mais réalistes, Continuum fait tout bien, et cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil, même pour voir à quel point le jeu se comporte de manière étonnante dans les bonnes circonstances. L’inconvénient, car il en faut bien un, est qu’il s’agit également de l’un des mods les plus gourmands en ressources, qui ne convient vraiment qu’aux machines haut de gamme. Cependant, si vous avez l’équilibre nécessaire, il existe même une version de Continuum avec un ray tracing complet et un pack de textures haute résolution personnalisé créé spécifiquement pour utiliser ces shaders.

Télécharger

Shaders BSL

Si vous recherchez les graphismes les plus réalistes dans Minecraft, mais que votre ordinateur craque à la vue de Continuum, BSL Shaders pourrait être le mod pour vous. Comme Continuum, BSL Shaders est un paquet complet, ajoutant la profondeur de champ, l’éclairage volumétrique, le bloom et à peu près tout autre effet visuel fantaisiste que vous pouvez imaginer pour revoir complètement l’apparence de Minecraft.

BSL Saders serait facile à recommander dans tous les cas, mais ce qui le distingue vraiment, c’est qu’il fait tout cela tout en fonctionnant très bien, de sorte que vous pouvez profiter de l’une des plus belles versions de Minecraft sur un ordinateur moins puissant. BSL Shaders est tellement bon qu’il devrait être l’option par défaut pour la plupart des joueurs.

Télécharger

Ombres vibrantes de Sildur

La plupart des meilleurs shaders pour Minecraft visent un look naturel qui améliore le style visuel du jeu sans le transformer complètement. Les Vibrant Shaders de Sildur prennent une autre voie, en chargeant le jeu d’effets incroyables qui lui donnent l’air d’un jeu complètement différent. Avec un éclairage atténué et des couleurs saturées, Sildur’s Vibrant Shaders est l’un des mods les plus intenses graphiquement disponibles pour Minecraft, donc il peut ne pas être pour tout le monde, mais il est également hautement configurable pour ceux qui aiment l’idée derrière elle mais veulent changer les choses.

Télécharger

Shaders KUDA

Un autre choix extrêmement populaire, KUDA Shaders vise à obtenir un aspect réaliste, mais il y a quelques domaines où il brille vraiment. Ce shader donne aux couleurs de Minecraft un coup de pouce notable mais non exagéré, rend les ombres plus dramatiques et ajoute d’excellents reflets d’eau, bien qu’il y ait d’autres shaders qui le font mieux. Là où peu de mods peuvent rivaliser avec Kuda Shaders, c’est dans le ciel, grâce à ses incroyables effets de nuages et d’atmosphère qui rendent tout, du lever du soleil à la lune, absolument incroyable.

Télécharger

projetLUMA

Si vous remarquez des similitudes entre projectLUMA et l’entrée précédente, KUDA Shader, il y a une bonne raison à cela. projectLUMA est officiellement le successeur de KUDA Shader, créé par le même développeur, il partage donc beaucoup de la même esthétique. Il est conçu pour offrir le meilleur gameplay possible avec des performances minimales et sans que les effets visuels soient trop envahissants. On peut dire que le projetLUMA réussit sur tous les fronts, offrant un gameplay incroyable (notamment les ciels caractéristiques de KUDA Shader) sans trop réduire les performances.

Télécharger

Shader Nostalgie

Au lieu de rendre le jeu aussi réaliste que possible, Nostalgia Shader fait ressembler Minecraft au même jeu, mais avec un aspect de bloc unique et en émulant les shaders populaires d’il y a une décennie. Nostalgia Shader est un choix parfait si vous voulez simplement améliorer l’apparence de Minecraft sans changer radicalement quoi que ce soit. Comme vous ne recherchez pas une qualité époustouflante, Nostalgia Shader a également l’avantage d’être facile à exécuter sur la plupart des machines.

Télécharger

Oceano Shader

Un nouveau venu sur la scène des shaders pour Minecraft, Oceano Shader ne peut pas rivaliser avec certains des packs de shaders les plus connus en termes de réalisme, mais il n’essaie pas non plus de le faire. Au lieu de cela, Oceano anime l’environnement du jeu avec des couleurs vives, des éclairages doux et une belle utilisation des fleurs. Un domaine où Oceano fait mieux que peut-être tout autre shader est dans ses impressions et effets d’eau, mais il excelle vraiment dans l’ensemble, donnant à Minecraft une atmosphère chaleureuse et accueillante qui ne fera que vous donner envie d’y passer plus de temps. Oceano possède une esthétique particulière qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais son style visuel unique peut faire paraître terne même les meilleurs shaders réalistes en comparaison.

Télécharger

Cel Shaders de Naelego

Véritablement hors norme, Cel Shaders de Naelego ne se contente pas d’améliorer l’apparence de Minecraft, il lui donne l’air d’un jeu complètement différent. Au lieu d’améliorer les visuels de Minecraft, il les transforme en quelque chose de plus proche de Borderlands, en ajoutant un effet de cell-shading qui dessine des contours épais et caricaturaux autour du jeu entier. Ce n’est peut-être pas le genre de shader que l’on a envie de mettre à chaque fois que l’on joue à Minecraft, mais en tant que nouveauté unique, les Cel Shaders de Naelego valent au moins le coup d’œil.