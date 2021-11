Ce sont les vidéos YouTube les plus regardées de tous les temps.

YouTube reste le deuxième site web le plus visité de l’internet, avec quelque 22 milliards de vues mensuelles selon les analyses de Statista. Cela signifie qu’au sein de YouTube, il y a des milliers de vidéos avec des milliards de vues, et elles vont des classiques du divertissement moderne comme l’emblématique Gangnam Style à Baby Shark, que vous connaissez sûrement même si vous avez cessé d’avoir trois ans il y a trois décennies. Les goûts varient selon les sexes, et si le règne du reggaeton est indéniable, les contenus pour enfants sont toujours rois. EVoici les vidéos YouTube les plus vues de tous les temps. selon Statista.

Vous serez intéressé par :

10. Psy – Gangnam Style (4,243 millions)

Une véritable icône dans l’histoire de YouTube. La chanson « Gangnam Style » de Psy a été la première à être visionnée plus d’un milliard de fois. Ce qui était encore plus surprenant à l’époque, c’est qu’il l’a fait moins de six mois après sa sortie (de juillet à décembre 2012). Elle deviendra ensuite la première vidéo à atteindre 2 milliards en mai 2014. Il a fallu attendre 2015 pour qu’un concurrent s’en approche.

Bien qu’aujourd’hui plus de 100 vidéos aient été visionnées plus d’un milliard de fois, « Gangnam Style » reste l’une des vidéos les plus populaires de tous les temps.

9. Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk (4,353 millions)

Bien qu’elle soit plus ancienne que les trois premières vidéos de cette liste, « Uptown Funk » attire toujours de nouveaux spectateurs. Elle a fait ses débuts sur YouTube en novembre 2014 et est rapidement devenue l’une des vidéos les plus populaires et les plus aimées de tous les temps. Ce qui pourrait être tout aussi impressionnant que son nombre de vues, c’est le calibre de la concurrence qu’il a battue – Taylor Swift ou Katy Perry. « Uptown Funk » continue de les surpasser tous.

8. Masha et l’ours – Recette du désastre (4,466 millions)

« Recette pour un désastre » est un épisode du dessin animé télévisé russe pour enfants « Masha et l’ours ». L’émission est très populaire en dehors de son pays d’origine et nombre de ses épisodes ont été visionnés en masse sur YouTube. Il est également disponible sur Netflix et NBCUniversal.

L’épisode « Recipe for Disaster » est particulièrement intéressant en raison de son nombre de vues. Elle fait partie d’un club sacré de seulement sept vidéos qui ont dépassé les 4 milliards de vues. Il s’agit de la vidéo non musicale la plus populaire de tous les temps sur YouTube, voire ailleurs. En fait, Get Movies, la chaîne qui a mis en ligne Recipe for Disaster, a obtenu un nombre considérable de téléspectateurs pour ce seul épisode.

7. Miroshka TV – Apprendre les couleurs Œufs multicolores à la ferme (4,527 millions)

Les divertissements pour enfants commencent lentement à s’imposer dans le classement des vidéos les plus regardées de YouTube, ce qui n’est pas surprenant : si les enfants regardent des écrans pendant une bonne partie de la journée, il est logique que la programmation de choix soit gratuite et éducative. « Learning Colors Multi-Colored Eggs on the Farm » ne fait pas exception. Il s’agit d’une vidéo éducative pour les enfants qui a accumulé plus de 3 milliards de vues depuis sa mise en ligne.

En cinq minutes, la vidéo apprend aux enfants les différentes couleurs à travers les œufs d’une ferme. La vidéo est racontée en russe et apprend aux enfants le nom des différentes couleurs en russe. Les seules parties de la vidéo qui ne sont pas en russe sont la chanson « Old MacDonald Had a Farm » en anglais et les sous-titres. La vidéo est un peu lente, mais comporte quelques moments amusants.

6. Comptines Cocomelon – Chanson du bain (4,616 millions)

Lentement mais sûrement, les vidéos éducatives pour enfants s’emparent du top 10 des vidéos YouTube les plus vues de tous les temps. En fait, « Bath Song » de Cocomelon a éliminé « Sorry » de Justin Bieber de la liste. Il s’agit simplement d’une chanson pour l’heure du bain qui dure moins de trois minutes et dont le refrain est du style « Baby Shark Dance ». Cependant, il a réussi à gagner sa place sur cette liste, en prenant la place d’une pop star de renommée internationale.

5.Wiz Khalifa et Charlie Puth – See You Again (5,318 millions)

Première vidéo de la liste dont la promotion est liée à un film, « See You Again » de Wiz Khalifa et Charlie Puth a été visionnée plus de 4 milliards de fois depuis ses débuts en avril 2015. Sorti pour aider à promouvoir Furious 7 (de la franchise Fast and the Furious), il a également servi d’hommage à la star défunte de la série, Paul Walker.

La vidéo de la chanson a été temporairement la vidéo la plus vue sur YouTube, entre le 10 juillet et le 4 août 2017, détrônant « Gangnam Style ». Il a été éclipsé à son tour par « Despacito ». C’est également la vidéo qui a obtenu le plus de likes entre le 16 août 2016 et le 25 juillet 2017. Il est le deuxième à avoir franchi la barre des 2 milliards de vues et l’un des trois seuls à avoir été visionnés plus de 4 milliards de fois.

4. Ed Sheeran – Shape of You (5,517 millions)

On pourrait arguer que le tube le plus populaire d’Ed Sheeran sur YouTube compte 800 millions de vues de plus, car la vidéo des paroles est à elle seule très populaire. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier que « Shape of You » est l’une des vidéos les plus vues de tous les temps. Elle détient le record de la troisième vidéo la plus rapide à atteindre 1 milliard de vues et la deuxième plus rapide à atteindre 2 milliards, ainsi que 3 milliards.

Bien que « See You Again » ait presque rattrapé son retard, « Shape of You » est beaucoup plus moderne. Il a remporté tous ses succès en termes de nombre de vues en seulement deux ans, après avoir fait ses débuts en janvier 2017.

3. LooLoo Kids – Johny Johny Yes Papa (5,818 millions)

Une autre vidéo pour enfants est entrée dans le top 10 des vidéos les plus vues sur YouTube. « Johny Johny Yes Papa » est une comédie musicale courte et animée sur un bébé coquin et son papa. C’est une chanson simple sur un bébé qui essaie de manger des morceaux de sucre, mais son papa n’est pas d’accord. Vous devrez regarder la vidéo jusqu’à la fin pour le découvrir. La chanson n’est pas ennuyeuse, ce qui est une bonne chose vu qu’elle a été vue/écoutée plus de 3 milliards de fois.

2. Luis Fonsi et Daddy Yankee – Despacito (7,617 millions)

Pour un site géré par une entreprise américaine et dominé par un contenu anglophone, voir l’une des vidéos YouTube les plus populaires de tous les temps chantée presque entièrement en espagnol peut surprendre.

Avec les artistes portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee, « Despacito » est apparu sur YouTube en janvier 2017 et a totalisé plus d’un milliard de vues en seulement 97 jours, ce qui en fait le deuxième plus rapide de l’histoire. Il deviendra ensuite le plus rapide à atteindre 2 milliards et le premier à dépasser quatre, cinq, six et maintenant 7 milliards de vues.

1. Pinkfong – Baby Shark Dance (9,621 millions)

Parfois, une chanson devient célèbre simplement parce qu’elle est entraînante. Nous l’avons vu avec Barney à ses débuts, il n’est donc pas surprenant que la même chose se soit produite avec la chanson pour enfants sur une famille de requins.

« Baby Shark Dance », produite par le coréen Pinkfong, n’est pas une chanson compliquée. Il y a des requins, des répétitions et une quantité considérable d’angoisse existentielle. C’est à peu près tout. Pourtant, il s’est élevé au rang de nouveau membre de cette liste et a inspiré d’innombrables variations sur YouTube.

Soyons honnêtes. Si chercher « Baby Shark » et l’écouter 12 fois de suite est le seul moyen de calmer votre enfant, de nombreux parents feront exactement la même chose. Il suffit d’attendre que l’ascension de « Baby Shark » continue.