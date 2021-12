Ce sont toutes les PRÉDICTIONS des Simpsons pour 2022

Les Simpsons sont l’une des émissions les plus influentes de la télévision dans le monde, il est amusant de constater que dans certaines situations où se trouve la famille jaune, ils ont été transportés dans la réalité de manière étonnante et beaucoup commencent à croire en leur capacité à voir l’avenir, nous avons donc fait une liste avec le prédictions Homer et compagnie l’ont fait pour 2022.

Le Brésil recevra un « coup de pouce » lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar

Les Simpson ont prédit dans un épisode de 2014 que pour la Coupe du monde Qatar 2022, qui se tiendra en décembre prochain, l’équipe brésilienne recevra l’aide des arbitres pour atteindre la finale de la compétition. En outre, les personnages créés par Matt Groening ont assuré que la religion du pays arabe aura une influence directe sur la Coupe du monde. Pour la finale de Qatar 2022, les Simpson prédisent l’Espagne contre le Brésil.

Les villes restent fermées en raison de la pandémie

À la suite de la résurgence des cas en Europe, on s’attend à ce que les villes soient à nouveau verrouillées d’ici 2022, à l’instar de ce qui se passe dans le film Les Simpsons, lorsqu’ils placent Springfield sous un immense dôme pour les isoler des États-Unis, car ils risquent d’exploser avec une bombe.

L’interdiction des armes à feu aux États-Unis

Avec les récentes propositions du parti démocrate aux États-Unis, cette prédiction des Simpson pourrait devenir réelle en 2022, car il existe un chapitre de « La petite maison de la terreur » où Lisa convainc tout le monde de ne plus utiliser d’armes à feu aux États-Unis, un fait dont Kang et Kodos profitent pour s’emparer de la Terre.

Voitures volantes

L’un des plus grands fantasmes de l’humanité pourrait devenir réalité en 2022 si les Simpson ont raison dans cette prédiction qui s’est produite lors d’un épisode diffusé en 2005, où ils se sont projetés 20 ans dans le futur, des dates qui coïncident avec notre présent où la « Jetson One », une voiture à 92 000 dollars qui peut voler comme dans le futur chapitre dramatique de la série, a déjà été présentée.