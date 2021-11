Ce SUV Volvo classique a été adapté pour le 21ème siècle.

Lorsque les restaurateurs de voitures ont le feu vert pour modifier l’objet de leurs efforts, les résultats peuvent être incroyables. Cette activité, de plus en plus acceptée par les puristes et les collectionneurs, a été baptisée restomod aux États-Unis, ce qui est le résultat de la combinaison des mots restauration, ou restauration, et modification, ou modification.

Nous vous avons récemment parlé de la Ford F-100 Eluminator, un pick-up F-100 de 1978 restauré à la perfection et modifié par son fabricant non seulement pour avoir un aspect neuf et attrayant, mais aussi avec un nouveau groupe motopropulseur qui en fait un pick-up 100 % électrique.

Nous avons également vu la Hyundai Grandeur électrique, une berline de 1986 restaurée à la perfection avec un extérieur contemporain et futuriste et un habitacle digne d’une boîte de nuit coûteuse des années 1980. Il s’agit du deuxième modèle de la série Heritage du fabricant coréen.

Barrett-Jackson.

Mais ces deux exemples de restomod ont été réalisés par les fabricants des modèles originaux disposant de ressources illimitées. Et ce n’est pas le cas pour ce formidable 1957 Volvo TP21un camion tout-terrain basé sur un véhicule construit à l’origine pour être utilisé par les armées suédoises et belges entre 1953 et 1958.

Barrett-Jackson.

La TP21 originale était basée sur la série Volvo PV800, surnommée dans son pays d’origine Sugga ou « Sow », construite entre 1938 et 1958 pour le marché suédois des taxis et, dans une moindre mesure, pour être utilisée comme ambulance.

Le fourgon d’origine était équipé d’un moteur à six cylindres en ligne, à tête plate, d’une cylindrée de 3,7 litres, capable de générer 90 chevaux et d’une transmission manuelle à quatre vitesses. Ils étaient également dotés d’un système à quatre roues motrices basé sur une boîte de transfert à deux vitesses et des blocages de différentiel avant et arrière actionnés par dépression.

Barrett-Jackson.

Ce restomodèle TP21 était équipé d’un gigantesque moteur Chevrolet V8 de 572 pouces cubes (9,4 litres) développant 620 chevaux et 650 lb-pi de couple, soit près de sept fois la puissance du moteur d’origine, associé à une transmission automatique à trois vitesses TH475 habituellement utilisée dans les camions et les camping-cars.

Barrett-Jackson

Cette Sow particulière a également été équipée d’améliorations qui l’adaptent aux goûts du 21e siècle, comme un système de navigation à écran tactile et la climatisation. Dans la zone de divertissement, les passagers de la rangée de sièges arrière disposent d’un téléviseur LCD et d’une console Playstation 4. Il y a un deuxième téléviseur LCD qui n’est visible que lorsque le couvercle du coffre est ouvert, ce qui est idéal pour le camping ou le tailgating, et un tiroir réfrigérant sous le coffre.

Barrett-Jackson.

Comme la Ford F-100 Eluminator et la Hyundai Grandeur Heritage series, cette Volvo TP1 est un modèle unique, mais contrairement à la Ford et à la Hyundai, elle pourra être achetée par un membre du public. Cette occasion unique aura lieu lors de la prochaine édition de la vente aux enchères annuelle de voitures classiques Barrett-Jackson, qui se tiendra à Scottsdale, en Arizona, en janvier 2022. Qui est prêt à le faire ?

Barrett-Jackson