Centre de notification dans Big Sur : comment utiliser les widgets

Le centre de notification de Big Sur a reçu une grosse mise à jour à l’époque, même s’il existe depuis 2012 sur Mac. Désormais, ses alertes et widgets sont regroupés, ce qui simplifie l’expérience. Cette conception signifie que tout fonctionne un peu différemment des années précédentes.

Dans macOS Big Sur d’Apple, le centre de notification est l’endroit où se trouvent tous vos widgets et (sans surprise) les notifications. Normalement caché hors de l’écran, il offre un moyen rapide et pratique de vous mettre à jour avec les alertes que vous avez reçues au cours de la journée, ainsi que des widgets utiles tels que les prévisions météorologiques, le calendrier et plus encore.

Étape 1 : Introduction au Centre de notification

Pour commencer, cliquez sur la date et l’heure dans le coin supérieur droit de votre écran. Le centre de notification s’affiche sur le côté droit. Faites défiler jusqu’au bas de la liste des widgets et cliquez sur Modifier les widgets pour commencer la personnalisation.

Étape 2 : modifier les widgets existants

En cliquant sur Modifier les widgetsL’écran de personnalisation du centre de notification prend le relais. Il est divisé en trois colonnes : une barre de recherche et une liste des widgets d’application disponibles sur la gauche, un aperçu de chaque widget au centre et une vue de la disposition actuelle du Centre de notification sur la droite.

Passez la souris sur les widgets existants dans le centre de notification et il apparaîtra. Modifier le widget sous certains d’entre eux. En cliquant sur le widget, vous pouvez effectuer des modifications telles que l’emplacement des applications météo ou horloge, par exemple.

Étape 3 : Choisissez la taille du widget

Cliquez sur une application à gauche et vous pourrez voir ce que chaque widget a à offrir. Vous pouvez également trouver une application spécifique à l’aide du champ de recherche situé dans le coin supérieur gauche.

Comme dans iOS 14, certains widgets ont plusieurs tailles au choix. L’application Podcasts, par exemple, propose des widgets de petite, moyenne et grande taille, qui affichent chacun une quantité différente d’informations. Lorsque vous cliquez sur les boutons S, M ou L sous chaque widget, vous obtenez un aperçu de ce à quoi ressemble cette taille.

Étape 4 : Ajoutez le widget que vous avez choisi.

Une fois que vous avez choisi un widget, passez votre curseur sur celui-ci et vous verrez apparaître une icône verte « +« . Cliquez sur ce bouton et le widget sera ajouté au bas de la liste dans le centre de notification. Vous pouvez également faire glisser et déposer le widget à n’importe quel endroit du centre de notification.

Étape 5 : Réorganisez vos widgets

Le glisser-déposer ne se limite pas à l’ajout de nouveaux widgets, vous pouvez réorganiser les widgets déjà présents dans le centre de notification en cliquant et en les faisant glisser vers une nouvelle position. Au fur et à mesure, les autres widgets s’écartent, ce qui vous donne une idée claire de l’aspect final de la mise en page.

Le centre de notification affichera également un contour translucide du widget que vous êtes en train de déplacer, vous montrant à quoi il ressemblera lorsque vous le placerez à l’emplacement sélectionné.

Étape 6 : Finir

Lorsque vous êtes satisfait de la nouvelle mise en page, cliquez sur Prêt en bas de la colonne de droite, ou cliquez simplement sur une zone d’espace vide. Cela vous ramènera à votre bureau, avec le Centre de notification actif sur la droite.

Cliquez n’importe où ailleurs sur l’écran ou faites glisser deux doigts vers la droite dans le centre de notification pour le faire disparaître.