Ces 5 fruits et légumes n’ont pas toujours été tels que vous les connaissez

Les fruits et légumes que nous mangeons chaque jour nous semblent être quelque chose de très constant dans notre vie : leur forme, leur couleur, leur goût. Mais la forme actuelle de nombreux fruits et légumes n’aurait pas été possible sans manipulation génétique. Quand on entend cela, on peut penser que cela signifie que ces plantes ont été modifiées en laboratoire, mais ce n’est pas le cas.

La plupart des aliments que nous consommons aujourd’hui existent tels que nous les connaissons grâce à la sélection artificielle : des processus dans lesquels des individus présentant certaines caractéristiques sont sélectionnés et élevés pour se reproduire.

Un pomiculteur, par exemple, peut choisir les plantes qui produisent les fruits les plus rouges pour les reproduire et obtenir une récolte entière de pommes très rouges.

En définitive, il s’agit d’un processus dans lequel les gènes ne sont pas directement manipulés, comme dans certaines procédures de laboratoire, mais qui, d’une manière ou d’une autre, implique une sélection des gènes que nous préférons.

Ainsi, en réalité, aucun des fruits et légumes que nous mangeons aujourd’hui n’est vraiment « naturel » dans le sens où il s’agit de modifications des espèces que nos ancêtres ont domestiquées et ont commencé à sélectionner.

Banane

Ce fruit, également appelé banane, plantain, banane, cambur ou banane, fait partie du genre de plantes Musa, et a eu un long chemin à parcourir pour devenir ce qu’il est.

Les bananes que nous cultivons aujourd’hui ont une histoire d’au moins 7000 ans : leur domestication aurait commencé en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Mais les ancêtres de nos bananes actuelles étaient très différents : leur intérieur n’était pas doux et charnu, mais plutôt très fibreux et rempli de graines très dures.

Pastèque

La pastèque, une espèce de la famille des cucurbitacées, est originaire d’Afrique : les premières traces de culture de la pastèque remontent à l’époque des pharaons égyptiens, il y a quelque 4000 ans.

Avec leur domestication, de nombreuses caractéristiques souhaitables de ces fruits de vigne, comme un goût plus sucré ou moins de graines, ont également été sélectionnées.

Carotte

Les carottes font partie de la racine des plantes de l’espèce Daucus carota sativa, qui descendent d’une espèce de carottes sauvages.

Leur culture la plus ancienne remonte à l’Asie avant l’an 1000, mais ces carottes anciennes n’avaient pas la couleur orange qui les distingue aujourd’hui : elles étaient blanches ou violettes. Mais non seulement ils avaient cette différence, mais ils étaient aussi plus fibreux et plus petits.

Maïs

Si nous examinions les ancêtres de cette herbe, qui constitue la base de l’alimentation dans de nombreuses régions du monde, nous aurions du mal à les reconnaître comme des parents du maïs.

Le maïs est originaire de la Méso-Amérique et nous pouvons retracer l’histoire de sa domestication jusqu’à il y a 9000 ans.

Le maïs ancestral avait l’apparence d’un épi, peut-être plutôt d’une gousse contenant très peu de grains, qui étaient également très secs.

Tomate

Ce fruit de l’espèce Solanum lycopersicum est gastronomiquement considéré comme un légume, en raison des utilisations qu’on en fait en cuisine. Mais ces légumes rouges, également appelés tomates, n’ont pas toujours été tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Il est possible de retracer l’histoire de leur domestication jusqu’à il y a environ 7000 ans en Amérique : on sait que les premières tomates cultivées étaient en fait très petites par rapport aux tomates actuelles, presque comme les « tomates cerises » d’aujourd’hui, mais le processus de sélection artificielle, nous a apporté petit à petit des tomates beaucoup plus grandes.

Maintenant, vous le savez : de nombreux fruits et légumes que vous mangez avaient une apparence très différente dans le passé.