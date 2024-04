Ces montres de légende ont volé la vedette au cinéma !

in

Découvrez les garde-temps qui ont marqué l’histoire du 7ème art et leur impact indélébile sur la culture populaire

Quand le temps s’invite sur grand écran



Le cinéma, dans sa quête perpétuelle de réalisme et d’excellence, a souvent fait appel à des accessoires devenus emblématiques. Parmi eux, les montres ne sont pas de simples objets donnant l’heure : elles deviennent des symboles caractéristiques des personnages qui les portent, contribuant à définir leur style et souvent, leur essence même. Des agents secrets aux traders sans scrupules, retour sur ces apparitions horlogères mémorables qui ont captivé les spectateurs.

L’élégance fatale de James Bond



La Omega Seamaster , compagne fidèle du célèbre agent 007.

L'évolution des modèles suivant les incarnations successives de Bond.

L’iconique James Bond ne serait pas tout à fait le même sans sa montre signature. La Omega Seamaster, avec son allure sportive et élégante, est devenue aussi essentielle à l’image de l’espion que son Martini secoué, non remué. Chaque acteur ayant endossé le rôle a eu son modèle spécifique, contribuant à la renommée mondiale de cette montre.

Gordon Gekko : le pouvoir au poignet



Dans ‘Wall Street’, le magnat interprété par Michael Douglas arbore une montre qui incarne parfaitement son personnage. La Cartier Santos dorée, chic et ostentatoire, reflète l’opulence et la puissance des années 80. Ce garde-temps précieux est plus qu’un simple accessoire : il est un véritable statement.

L’esthétique futuriste de Men in Black



La forme triangulaire avant-gardiste de la Hamilton Ventura .

. L’intemporalité d’un design qui complète le look iconique des agents.

Pour les agents en noir chargés de protéger la Terre des extraterrestres les plus dangereux, il fallait une montre à la hauteur. La Hamilton Ventura avec son design audacieux et futuriste s’intègre parfaitement dans l’univers technologique des Men in Black.

Le charisme racé de Steve McQueen dans Le Mans



Avec Steve McQueen, c’est toute une aura qui se cristallise autour d’une montre. La Tag Heuer Monaco, portée fièrement par l’acteur passionné de course automobile, s’harmonise avec son image virile et aventurière. Ce modèle est désormais inscrit dans la légende comme un symbole d’audace et de persévérance.

American Psycho : luxe et folie meurtrière



Sous ses airs d’homme d’affaires modèle se cache un psychopathe chez Patrick Bateman dans American Psycho. Son choix horloger ? Une Rolex Datejust II Champagne, miroir d’une réussite sociale teintée d’une élégance classique mais également révélatrice d’une obsession pour le statut et le matériel.

Pulp Fiction et l’héritage temporel



La touchante histoire derrière la Lancet Trench Watch en or.

Chez Tarantino, chaque détail compte. La Lancet Trench Watch en or transmise par Christopher Walken à un jeune Butch crée un moment cinématographique poignant – un legs chargé d’histoire familiale et militaire se transforme en symbole puissant du passage du temps.

Dune : immersion horlogère dans un univers fantastique



L’édition limitée Desert Watch créée par Hamilton pour Timothée Chalamet.

Avec Dune, c’est une incursion dans l’être même du personnage principal que permettent deux modèles Hamilton en édition limitée inspirés par les Fremen. Ces pièces captivent non seulement par leur esthétique mais aussi par leur intégration narrative profonde à cet univers fantastique.