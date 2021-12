Ces rats jouent à « Doom II ».

Depuis sa sortie en 1993, Doom n’a fait que gagner en popularité et attirer de nouveaux fans. Le jeu vidéo, qui consiste à anéantir différentes hordes de démons sur Terre et dans le monde souterrain, n’est plus réservé aux humains, mais peut désormais être joué par des femmes. rats.

Un neuroscientifique hongrois, Viktor Toth, a mis au point une plateforme personnalisée de réalité virtuelle de sorte que ces rongeurs puissent surmonter un niveau très basique de Doom II. Étonnamment, les petits animaux ont réussi à se déplacer dans le jeu et à passer le test initial de l’expérience.

Comme les rats ne peuvent pas jouer au jeu comme les humains, Toth a réussi à adapter le jeu. Tout d’abord, il a utilisé l’éditeur Doom Builder 2 pour concevoir une carte à faible complexité. Il s’agissait d’un couloir avec une porte de sortie. Il a également ajouté un démon à mi-chemin qui, contrairement à la version originale, n’a pas attaqué le personnage.

D’autre part, le neuroscientifique a mis en place une sorte d’environnement virtuel personnalisé. Il s’agissait d’un énorme écran, d’une boule recouverte de caoutchouc et de trois roulements, plusieurs capteurs de mouvement et un harnais. Pour motiver les rats nommés Carmack, Romero et Tom en hommage aux créateurs de Dooma utilisé un stimulus basé sur de l’eau sucrée distribuée dans un tube.

Les rats à l’attaque dans Doom II

Crédit : Viktor Toth

« J’ai construit de toutes pièces un dispositif de réalité virtuelle pour rongeurs et j’ai entraîné trois rats de manière automatisée, sans intervention manuelle, à traverser un couloir rendu dans le moteur. DOOM II. Bien que j’aie mis en place les mécanismes pour entraîner les rats à tirer sur les monstres dans le jeu, je n’ai pas eu le temps de renforcer ce comportement. Viktor Toth

De cette façon, lorsque les rats marchaient, le personnage avançait. Quand le démon est apparu, les rats ne savaient pas quoi faire, car « ils ne comprennent pas que tirer est un acte de tuer.« . Cependant, en levant leur corps (un mouvement préalablement entraîné), ils activaient un bouton qui éliminait la menace dans le temps. Doom. Ils ont immédiatement reçu de l’eau sucrée.

Les plateformes de réalité virtuelle et les rongeurs sont souvent utilisés dans le domaine des neurosciences, mais M. Toth souhaite que son projet crée une configuration d’entraînement automatique. plus abordable. Avec ce projet, qui peut être consulté en détail sur son blog, il a fait le premier pas. Le neuroscientifique assure qu’il y a encore d’autres études à venir concernant les jeux vidéo tels que Doom.

« J’ai eu beaucoup de plaisir à construire une plateforme VR pour rongeurs et rats en formant un petit jouer le DoomCependant, la question demeure de savoir si les rats jouaient vraiment à un jeu de… Doom II ou vous faisiez juste de votre mieux pour obtenir la récompense. Vous pouvez tirer vos propres conclusions avec la vidéo suivante.