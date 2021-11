C’est ainsi que vous pourrez voir la plus longue éclipse lunaire depuis 580 ans.

Aux premières heures du 19 novembre 2021, l’éclipse lunaire la plus longue depuis 580 ans (et donc aussi la plus longue du siècle) se produira, pendant 3 heures, 28 minutes et 23 secondes, mais ce ne sera pas une éclipse totale.

L’éclipse sera visible entre la nuit du jeudi 18 et les premières heures du vendredi 19. Les calculs précédents indiquent que la lune sera cachée à 97 % en raison de l’action de l’ombre de la Terre. Et tant que le satellite restera dans l’ombre, sa couleur sera rougeâtre.

L’éclipse lunaire sera visible depuis plusieurs régions du monde, notamment la Nouvelle-Zélande, le Japon, les États-Unis, l’est de l’Australie, l’ouest de l’Amérique du Sud et une grande partie de la Russie, selon le site web de la NASA.

Sept seront les phases par lesquelles la lune passera, du moins d’après ce qui sera vu sur la planète. À 1 h 02 du matin. (heure de l’Est), le satellite entrera dans la phase crépusculaire et sera moins visible. En revanche, à 2 h 19, la Lune entrera dans ce qu’on appelle l’ombre et commencera progressivement à se coucher.

À 3h45, la Lune sera presque entièrement recouverte d’une couleur rouge, tandis qu’à 4h03, le satellite sera au point maximum de l’éclipse pour entamer son retour à la normale, qui aura lieu à 7h04.

Pour apprécier l’éclipse dans les zones où elle sera visible, aucun équipement spécial n’est nécessaire : la lune et sa couleur rougeâtre peuvent être vues à l’œil nu, même si, évidemment, ceux qui utilisent des télescopes de toute sorte ou même des jumelles auront une meilleure expérience.