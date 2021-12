C’est le film le plus populaire de l’année sur Netflix.

2021 vit ses derniers jours et est la plateforme de streaming la plus populaire, Netflix se prépare à une clôture bien meilleure que celle de 2020 avec des productions locales qui ont connu un succès incontestable.

Ce qui est certain, c’est que Netflix a surmonté la crise de pandémie et cette année 2021, ils ont eu de grandes sorties dans leur catalogue. Mois après mois, ils ont renouvelé leur bibliothèque avec de nouvelles productions, dont de nombreux longs métrages.

L’un d’eux a connu un succès incontesté et est devenu l’un des films les plus populaires et les plus regardés. Il s’agit d’Alerte Rouge, un film qui est sorti le 5 novembre et qui, pendant plusieurs semaines, a été l’un des contenus les plus regardés.

Alerte Rouge a sans aucun doute dépassé toutes les attentes des fans et de la société, et mérite bien le titre de jeu le plus populaire, avec un casting de luxe en vedette Tle Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot, et chacun d’entre eux a réussi à se démarquer par la personnalité de son personnage.

De quoi s’agit-il ?

Il est intéressant de noter que le synopsis d’Alerte Rouge indique à propos de l’histoire que « le… Interpol émet une alerte rouge et John Hartley, le meilleur profileur de la FBI est l’agent affecté à l’affaire. Sa chasse à l’homme internationale le conduit au beau milieu d’un casse audacieux dans lequel il doit faire équipe avec le plus grand escroc du monde, Nola Booth pour attraper le voleur d’art le plus recherché sur la face de la terre, l’évêque« .