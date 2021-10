C’est le vrai Wolverine, l’animal qui a inspiré le personnage de Marvel.

Wolverine est l’un des personnages les plus reconnaissables de Marvel, principalement en raison des couleurs de son costume (jaune et bleu), de son masque particulier dont le dessin ressemble aux ailes d’une chauve-souris, et bien sûr, de ses griffes en adamantium.

La première fois que Wolverine est apparu dans une bande dessinée, c’était dans The Incredible Hulk #180, un volume sorti en octobre 1974. Dans celui-ci, il n’apparaissait que dans la dernière planche, mais dans le volume suivant (correspondant au mois de novembre), il avait un rôle plus important. En fait, la BD s’intitulait The Incredible Hulk and the Wolverine.

Il a d’abord été connu par les bandes dessinées, puis a gagné en notoriété avec la série animée X-Men de 1992, et enfin est devenu immensément populaire avec les films de la saga X-Men des années 2000, dans lesquels Wolverine est joué par l’acteur Hugh Jackman.

Maintenant, d’où vient le curieux nom de ce personnage ? Le carcajou désigne un animal qui vit dans le nord de la péninsule scandinave, en Amérique du Nord et, dans une plus large mesure, dans le nord de la Russie.

Son nom scientifique est Gulo Gulo, mais dans les pays hispanophones, on les appelle glotón ou carcayú. C’est un mammifère carnivore appartenant à la famille des mustélidés, dans laquelle il partage une place avec les loutres, les blaireaux, les belettes et les martres.

Ce qui est curieux, c’est qu’en espagnol, ce héros Marvel a été appelé Lobezno, Aguja Dinámica et même Guepardo, et c’est pour cette raison qu’en Amérique latine, on pensait qu’il était basé sur ce dernier animal, qui est l’animal le plus rapide sur Terre.

En réalité, aucun d’entre eux n’a de rapport avec la créature qui a inspiré le personnage, mais les hispanophones auraient probablement trouvé étrange que le super-héros soit appelé « Glotón », puisque c’est le nom donné à quelqu’un « qui mange avec excès », selon le RAE.

En revanche, le mutant des X-Men partage certaines caractéristiques avec le carcajou, comme sa férocité, ses griffes acérées, sa force impressionnante et sa personnalité recluse.

Le carcajou ne se déplace généralement pas en groupe, préférant marcher seul. En fait, lorsqu’ils sont jeunes, ils ne restent avec leur mère que jusqu’à l’âge de 10 semaines. De plus, en moyenne, un seul carcajou peut occuper un territoire de 260 à 1300 kilomètres carrés.

C’est une petite créature qui ressemble à un mélange d’ours et de martre. En fait, il semblerait qu’il soit docile et doux, mais ce n’est pas le cas : le carcajou est extrêmement fort et féroce. En termes d’anatomie, cet animal est très musclé et peut chasser des animaux plus grands comme le cerf et le bison.

Le carcajou a même été vu en train de combattre des ours et des pumas, mais c’est surtout parce qu’il a tendance à manger les restes de gibier des autres animaux. Puis, lorsqu’ils reviennent chercher de la nourriture, le carcajou n’a d’autre choix que de se défendre.

Son environnement froid, avec ses toundras et ses forêts boréales, ne lui fournit pas beaucoup de ressources pour se nourrir, c’est pourquoi il doit souvent se contenter de restes. Cependant, le carcajou profite des températures froides de l’hiver pour garder ses grosses proies (comme l’orignal) en bon état et les manger plus tard.

Il est capable de parcourir plus de 30 kilomètres par jour à la recherche de nourriture, tout en grimpant aux arbres et aux surfaces glacées, en creusant des trous et en pêchant grâce à ses griffes, ou en courant sur la neige avec ses pattes adaptées. Mais parfois, ses efforts ne sont pas suffisants et il peut rester des semaines sans trouver de nourriture.

La principale raison de leur mort est la famine ou les affrontements avec d’autres animaux pour la nourriture. Cependant, l’homme a également joué un rôle, en les chassant, en empiétant sur leurs terres pour les urbaniser et en contribuant au réchauffement de la planète. Cette dernière a entraîné une diminution de leur habitat enneigé de haute altitude, dont dépendent leurs petits.

« Bien que les régions polaires se réchauffent plus rapidement que les autres latitudes, des augmentations thermiques similaires se produisent en haute altitude, comme dans les Rocheuses. Si le changement climatique se poursuit comme prévu, le carcajou pourrait perdre un tiers de son aire biogéographique actuelle au sud du Canada d’ici 2050 et deux tiers d’ici la fin du siècle », indique National Geographic.

En 2020, il resterait environ 300 carcajous aux États-Unis (à l’exclusion de l’Alaska), et ce nombre va malheureusement continuer à diminuer. C’est pourquoi les groupes de protection de la nature tentent depuis 20 ans de faire inscrire le carcajou sur la liste des espèces menacées. Le Service fédéral des poissons et de la faune sauvage a refusé de les inscrire sur la liste, mais ils sont toujours considérés comme une espèce menacée.

Les fans de Wolverine (le personnage de Marvel) sont probablement ceux qui connaissent l’origine de son nom et les caractéristiques de cet animal, mais en général le carcajou n’est pas si connu.

Même Hugh Jackman ne savait pas « qu’il s’agissait d’un véritable animal » lorsqu’il a été appelé à jouer le personnage, il a même découvert les loups pendant des semaines (en anglais, le mot Wolverine vient de wolf, qui signifie « loup » en espagnol).

Dans les studios d’enregistrement, on a demandé à l’acteur de jouer le rôle du véritable animal. « Eh bien, le carcajou n’existe pas », a dit Jackman, mais le réalisateur de X-Men (2000), Bryan Singer, a répondu : « Va au zoo, mon pote ». L’acteur ne savait vraiment pas que le carcajou existait.

Comme on dit volontiers, « on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau », comme le faisait Jackman à l’époque.