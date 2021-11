C’est officiel : les mèmes nous ont aidés à faire face à la pandémie.

Une étude publiée par l’American Psychological Association affirme que les mèmes peuvent aider les gens à faire face au stress de la pandémie de COVID-19.

Selon l’étude, la visualisation de mèmes sur le coronavirus a également accru la confiance des gens dans leur capacité à faire face à la crise sanitaire.

« Au fur et à mesure que l’enfermement se prolongeait, j’ai trouvé de plus en plus intéressant de voir comment les gens utilisaient les médias sociaux, et les mèmes en particulier, pour réfléchir à la pandémie », explique l’auteur principal, le Dr Jessica Gall Myrick, professeur à l’université d’État de Pennsylvanie, aux États-Unis.

« Nous avons constaté que regarder seulement trois mèmes peut aider les gens à faire face au stress de vivre pendant une pandémie mondiale ».

Les chercheurs ont interrogé 748 personnes en ligne en décembre 2020 pour déterminer si la consultation de mèmes influençait leurs émotions positives, leur anxiété, le traitement de l’information et l’adaptation au COVID-19.

Les scientifiques ont rassemblé des centaines de mèmes populaires qui sont devenus viraux sur Internet, tandis qu’un groupe de participants a examiné et évalué l’humour et le caractère mignon de chaque mème.

« Bien que l’Organisation mondiale de la santé ait recommandé aux gens d’éviter trop de médias liés au coronavirus dans l’intérêt de leur santé mentale, notre recherche révèle que les mèmes sur le COVID-19 peuvent aider les gens à se sentir plus confiants dans leur capacité à faire face à la pandémie », ajoutent-ils.

« Cela suggère que tous les médias ne sont pas uniformément mauvais pour la santé mentale et que les gens devraient s’arrêter et faire le point sur le type de médias qu’ils consomment. »