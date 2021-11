Cet étrange clone de Mario Kart était une exclusivité Macintosh.

Au milieu des années 1990, Super Mario Kart a été un succès absolu pour les joueurs de jeux vidéo de l’époque. Aucune autre console ou plate-forme n’avait de titre similaire, bien que certaines aient essayé. Et parmi ces tentatives, il y avait Emora Kart, un jeu de karting japonais pour le Macintosh.

Emora Kart est comme si la carte de l’écran inférieur du Super Mario Kart original avait été transformée en jeu. Ici, deux personnages roulaient sur une piste, et pour les contrôler, il fallait cliquer avec la souris sur un point de la piste où le personnage se dirigeait.

Pendant le trajet, des pièces de monnaie apparaissaient sur la piste. En roulant dessus, la voiture allait plus vite, comme l’indiquait le compteur de vitesse en haut à droite de l’écran. Des obstacles sont également apparus qui, lorsqu’ils étaient touchés, provoquaient l’arrêt complet de la voiture.

Selon Matt Sephton, un ancien évangéliste d’Apple qui a documenté le jeu sur son site Web, Emora Kart met en scène six personnages différents qui s’affrontent sur six circuits différents dont la difficulté augmente. Et il a été créé à l’aide d’HyperCard, une plateforme de développement de logiciels Apple qui était incluse dans tous les ordinateurs produits par Apple entre 1987 et 1998.

Emora Kart était plein de détails curieux. Par exemple, le jeu avait une vitesse différente qui dépendait de la vitesse de l’ordinateur sur lequel il tournait. Parallèlement, les graphiques étaient en 1 bit, ce qui signifie qu’il n’y avait que deux couleurs : le noir et le blanc, sans aucune valeur intermédiaire.

Des années après sa sortie en 1994, il y a eu une suite à Enora Kart dont la perspective était plus proche de celle des jeux de course traditionnels. Mais comme il s’agissait de titres très obscurs, même pour l’époque, il existe peu de documentation ou d’archives à leur sujet.

Cependant, Emora Kart est jouable via le web grâce à archive.org, ce qui nous rappelle gentiment le chemin parcouru par les jeux vidéo depuis cette époque.