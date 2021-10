Cette course de type Formule 1 était réservée aux voitures autonomes.

Les véhicules autonomes peuvent rouler dans divers environnements, et pas seulement en milieu urbain. À titre d’exemple, Indianapolis a accueilli l’événement Indy Autonomous Challenge, au cours duquel des véhicules de course à conduite autonome se sont disputés un prix d’un million de dollars.

Le prix a été attribué à l’équipe de l’Université technique de Munich, dont le véhicule a fait le tour de l’Indianapolis Motor Speedway à une vitesse moyenne de 218 km/h (135 mph) sur le parcours de six tours.

Le véhicule de l’équipe EuroRacing, qui a atteint la vitesse la plus élevée de tous (223 km/h ou 139 mph), est arrivé en deuxième position parce qu’il était prévu qu’il ne fasse que cinq tours et non six, de sorte que le dernier tour a été moins rapide, ce qui a fait baisser sa moyenne.

Les organisateurs affirment que cet événement sera un avant et un après dans l’histoire des véhicules autonomes, qui jusqu’à présent ont principalement rempli des rôles de transport. Les voitures de la compétition ressemblent aux voitures traditionnelles de Formule 1 ou à des voitures similaires, mais au lieu d’un conducteur humain, elles sont équipées d’un matériel et d’une technologie qui leur permettent de se déplacer à grande vitesse.

Selon les participants à la compétition, les résultats auraient pu être encore meilleurs que ce qu’ils ont obtenu, mais les conditions météorologiques ont joué contre eux. En fait, l’idée initiale était que toutes les voitures concourent en même temps, mais la pluie du week-end l’a empêché et la course s’est donc déroulée sous forme de contre-la-montre.

Les équipes pensent que, grâce à l’utilisation de GPS, de capteurs et autres, ces véhicules peuvent rouler sur un circuit de course à des vitesses similaires à celles atteintes par les voitures conduites par des pilotes professionnels.

Un détail très curieux – et approprié – est que le drapeau à damier du Indy Autonomous Challenge a été remporté par un robot de Boston Dynamics.