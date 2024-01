Choisissez ces 5 fleurs résistantes au gel pour un jardin fleuri toute l’année !

Envie d’un jardin en fleurs tout au long de l’année, même pendant les périodes de gel ? Découvrez notre sélection de 5 fleurs résistantes au froid et ajoutez de la couleur à votre extérieur en toutes saisons.

1. L’hellébore : une floraison hivernale étonnante

L’hellébore, également connue sous le nom de rose de Noël, est une plante vivace qui fleurit pendant les mois les plus froids de l’année. Elle se distingue par ses grandes fleurs en forme de coupe aux couleurs variées, allant du blanc pur au pourpre foncé en passant par le rose délicat.- Résistance : jusqu’à -20°C- Exposition : mi-ombre ou ombre- Sol : humifère, bien drainé et fraisPour profiter pleinement de sa floraison, plantez l’hellébore à proximité d’un chemin ou d’une fenêtre afin de pouvoir admirer ses jolies fleurs malgré le froid.

2. La bruyère : une touche colorée dans le jardin

La bruyère est un arbuste persistant originaire d’Europe et particulièrement appréciée pour sa capacité à égayer les massifs en hiver grâce à ses petites fleurs tubulaires regroupées en épis. Les variétés les plus courantes sont la bruyère d’hiver (Erica carnea) et la bruyère de printemps (Erica darleyensis).- Résistance : jusqu’à -15°C- Exposition : soleil ou mi-ombre- Sol : acide, léger et bien drainéLa bruyère se plaît en compagnie d’autres plantes acidophiles comme les rhododendrons, les azalées ou les camélias. N’hésitez pas à créer un massif dédié pour un effet visuel saisissant.

3. Le cyclamen : une floraison automnale et hivernale

Le cyclamen est une plante bulbeuse qui se décline en plusieurs espèces, dont certaines sont parfaitement adaptées aux conditions hivernales. Parmi elles, le cyclamen de Naples (Cyclamen hederifolium) et le cyclamen coum (Cyclamen coum) offrent une floraison généreuse dès l’automne et jusqu’en mars.- Résistance : jusqu’à -15°C- Exposition : mi-ombre ou ombre- Sol : léger, humifère et bien drainéLe cyclamen est idéal pour apporter une touche de couleur sous les arbres ou dans les zones ombragées du jardin. Veillez à lui offrir un sol frais en été pour assurer sa survie lors des périodes de dormance.

4. Le bergénia : des feuilles persistantes et des fleurs robustes

Le bergénia, surnommé savoyarde ou plante des savetiers, est une plante vivace à feuillage persistant qui se caractérise par ses grandes feuilles coriaces et ses grappes de fleurs en clochettes. La floraison a lieu entre janvier et avril, selon les variétés.- Résistance : jusqu’à -20°C- Exposition : soleil, mi-ombre ou ombre- Sol : ordinaire, humifère et bien drainéLe bergénia est particulièrement apprécié pour sa polyvalence, puisqu’il s’adapte aussi bien en bordure de massif qu’en couvre-sol ou en rocaille. Ses feuilles prennent souvent une teinte rougeâtre en hiver, ajoutant encore plus d’intérêt à cette plante.

5. Le jasmin d’hiver : un parfum envoûtant malgré le froid

Le jasmin d’hiver (Jasminum nudiflorum) est un arbuste grimpant dépourvu de feuilles pendant la période de floraison, qui s’étend de décembre à mars. Ses fleurs jaunes étoilées dégagent un parfum léger et agréable en plein cœur de l’hiver.- Résistance : jusqu’à -15°C- Exposition : soleil- Sol : ordinaire, bien drainéLe jasmin d’hiver se plaît contre un mur exposé au sud pour profiter du moindre rayon de soleil. Il peut également être conduit en haie libre ou palissé sur un support.En choisissant ces 5 fleurs résistantes au gel, vous êtes assuré de profiter d’un jardin fleuri et parfumé tout au long de l’année, même pendant les périodes les plus froides. N’hésitez pas à les associer avec d’autres plantes adaptées à votre climat pour créer un espace extérieur harmonieux et attrayant.