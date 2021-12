Chris Cuomo aurait qualifié Janice Dean de « salope de la météo de Fox ».

Chris Cuomo a cherché à discréditer Janice Dean, la météorologue de Fox News, en l’appelant « la salope de la météo de Fox » dans des SMS après qu’elle ait critiqué le gouverneur. Andrew Cuomo pour avoir transféré des patients du COVID-19 dans des maisons de retraite.

La météorologue principale de Fox, Dean, a perdu sa mère et son beau-père à cause du COVID en mars et avril 2020, et est devenue une critique ouverte du gouverneur et de sa politique mortelle consistant à autoriser les patients atteints du COVID-19 dans les maisons de retraite, déclarant sur « Fox & ; Friends », « Il doit aller en prison ! ».

Selon une source, le présentateur de CNN en conserve Chris voulait se battre pour défendre son frère et a échangé des textos avec l’équipe d’Andrew sur la façon de discréditer Dean.

Selon la source, Chris aurait demandé dans un texto à un membre de l’équipe d’Andrew Cuomo comment il pourrait s’en prendre à « cette salope de Fox weather……Un peu d’aide pour la dépeindre comme une folle d’extrême droite ? ».

On pense également qu’il a participé à des appels avec le personnel du gouverneur, y compris Melissa DeRosa, sur la façon de se venger de Dean en se concentrant sur ses tendances politiques. Cependant, en tant que météorologue, elle n’a pas l’habitude de s’impliquer dans la politique.

Michael et Dolores Newman – les parents du mari de Dean, Sean, que la famille et les amis appellent Mickey et Dee – sont décédés peu après l’annonce de la politique controversée du gouverneur de l’époque.

Mickey, 83 ans, ancien pompier, se trouvait au centre de réadaptation et de soins Grandell, à Brooklyn, et souffrait de démence. Il est décédé le 29 mars 2020.

La météorologue Jancie Dean de Fox News a critiqué l’ancien gouverneur de New York. Andrew Cuomo pour sa politique autorisant les patients infectés par le COVID-19 dans les maisons de retraite. Getty Images

Dee, 79 ans, était en résidence assistée, au Long Island Living Center, et espérait que Mickey la rejoindrait lorsque sa santé s’améliorerait. Elle est décédée le 13 avril.

Mme Dean a déclaré qu’elle était consternée par la directive du 25 mars de l’administration Cuomo, selon laquelle les maisons de retraite ne pouvaient pas refuser l’admission d’une personne uniquement parce qu’elle avait le COVID-19. La police a été étendue aux établissements de vie assistée le 7 avril.

Des articles ont été publiés sur les efforts déployés par le gouverneur et son équipe pour dissimuler le nombre de décès dus au virus parmi les résidents des maisons de retraite de New York.

Dean travaille à Fox depuis 2004 et a raconté l’histoire de son beau-frère à l’antenne, notamment à Tucker Carlson, Sean Hannity, Martha MacCallum et Harris Faulkner.

L’ancien présentateur de CNN Chris Cuomo est accusé d’avoir utilisé les ressources gouvernementales de son frère Andrew pour salir Janice Dean « comme une folle d’extrême droite ». Getty Images

Elle a déclaré sur « Fox & ; Friends », en mars 2021, « Nous savions qu’il dissimulait les chiffres et maintenant nous recevons de plus en plus d’informations et de faits qui prouvent que c’est vrai. Et le fait que sa principale assistante Melissa de Rosa était dans le coup pour aider à dissimuler les chiffres, à les minimiser. »

Dean a poursuivi : « Ils n’ont jamais présenté d’excuses aux familles, 15 000 qui méritent des excuses. La seule chose que le gouverneur va regretter, c’est de s’être fait prendre.

« Vous savez quoi – il doit aller en prison et tous ceux qui l’entourent. »

Dean a ajouté, à propos du travail effectué par les collaborateurs du gouverneur pour modifier le nombre de décès dus à la COVID dans les maisons de retraite, juste avant la sortie du livre d’Andrew, qui le dépeint comme un héros : « Promouvoir ce livre et faire de l’argent sur la COVID et la mort de nos proches est dégoûtant, corrompu et doit faire l’objet d’une enquête ».

CNN a récemment licencié Chris Cuomo en raison de son implication présumée dans l’aide apportée à son frère Andrew pour dénigrer ses accusatrices de harcèlement sexuel. REUTERS

Dans une déclaration à Tribune Occitanie vendredi, Dean a déclaré : « Comme je l’ai dit dès le premier jour, il n’a jamais été question de politique.

« J’ai vu de mes propres yeux comment le bureau du gouverneur a traité les familles endeuillées qui tentaient d’obtenir des réponses au sujet de l’attentat du 25 mars. Ordre exécutif de 2020 pour admettre plus de 9000 patients positifs au COVID dans les maisons de retraite.

« Au lieu de répondre à nos préoccupations ou d’exprimer leurs condoléances, le porte-parole de Cuomo, Rich Azzopardi, nous a traités de « culte de la mort ». »

Andrew et Chris Cuomo sont actuellement au chômage après avoir occupé pendant des années des rôles de premier plan dans les médias et le gouvernement. Getty Images pour HBO

Elle a poursuivi : « Depuis un an et demi, j’ai vu les victimes d’Andrew Cuomo et ceux qui demandent des comptes être rabaissés et dénigrés dans la presse et sur les médias sociaux.

« Et maintenant, avec la publication des textes et des témoignages du rapport du procureur général, nous avons vu la preuve noir sur blanc qu’Azzopardi et Melissa DeRosa ont passé de nombreuses heures de leurs journées en poste à essayer de salir les victimes de Cuomo et à exercer des représailles contre elles, au lieu de travailler dur pour aider les New-Yorkais et leurs familles pendant une pandémie unique.

« Je ne suis donc pas surpris d’apprendre que l’administration de Cuomo et son frère Chris Cuomo faisaient de même avec moi, mais je suis heureux que ces détails soient révélés.

« Aucune de ces personnes ne s’est souciée de nos familles. Ils ne se souciaient que d’eux-mêmes et ont abusé de leur pouvoir pour essayer d’étouffer nos voix. Nous avons seulement demandé des réponses sur les raisons pour lesquelles nos familles ont été mises en danger et sur les raisons de la dissimulation massive de leur mort ».

Chris Cuomo a été licencié par CNN la semaine dernière après que des informations, notamment des textos de Chris à des membres du personnel d’Andrew, rendues publiques par la procureure générale de New York, Letitia James, ont révélé que le présentateur avait été beaucoup plus impliqué qu’il ne l’avait précédemment révélé dans le travail de défense de l’ancien gouverneur contre des accusations de harcèlement sexuel. On a discuté de la manière de discréditer certains des accusateurs d’Andrew.

Il est ensuite apparu que CNN avait également été informée d’une plainte pour inconduite sexuelle déposée contre Chris par une femme anonyme qui avait travaillé avec lui à ABC.

Un représentant de Chris Cuomo et de CNN n’a pas répondu aux multiples appels et e-mails de Tribune Occitanie.

Rich Azzopardi, porte-parole d’Andrew Cuomo, a déclaré : « Je n’ai pas connaissance que cela ait jamais eu lieu, et vous devez vous demander pourquoi le procureur général n’a rien mis à ce sujet dans son rapport ou n’a pas interrogé les personnes concernées. »