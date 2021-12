Ciara se trémousse les seins nus avec une bouteille de rhum sur la tête.

Elle parie que vous voulez ses « Goodies ».

La chanteuse de 36 ans n’a pas laissé grand-chose à l’imagination lorsqu’elle a partagé un clip d’elle faisant un twerk dans un sarong orange.

« She Got Balance », a légendé Ciara sur une vidéo Instagram jeudi, où on la voit secouer son popotin et tenir en équilibre une bouteille de rhum sur sa tête comme une vraie pro.

Ciara montre ses mouvements en tenant en équilibre une bouteille de rhum sur sa tête. ciara/Instagram

Ses cheveux caramel tombaient sur son dos nu, alors qu’elle s’accroupissait sur la plage et se détournait de la caméra pour montrer ses mouvements sexy.

« On se voit plus tard ce soir après le travail hahaha », a commenté son mari Russell Wilson, star de la NFL, sur le post, ajoutant des émojis en forme de cœur à la remarque insolente.

Elle n’a pas laissé grand-chose à l’imagination dans cette vidéo de twerk sexy. ciara/Instagram

L’athlète, qui a épousé Ciara en 2016, a récemment écrit un hommage sincère à sa femme en l’honneur de son 36e anniversaire.

« Parfait en tous points. Dieu t’a fait pour moi », a écrit le quarterback des Seahawks de Seattle, 33 ans, en octobre. « Il t’a fait pour que tu t’adaptes parfaitement à mes bras. Il a fait de vous la femme et la mère extraordinaire que vous êtes. Dieu t’a créé pour divertir le monde avec ton don pour chanter & ; danser ! »

« She Got Balance », a-t-elle légendé la vidéo sexy. ciara/Instagram

Wilson poursuit : « Il vous a donné la capacité d’incliner la pièce… lorsque vous entrez, TOUS les meubles glissent vers vous. Il vous a donné la capacité de sourire et d’apporter de la joie à toutes choses ! Il vous a donné la capacité d’aimer. Joyeux Anniversaire ma Reine @Ciara Envoyé par le Ciel ! »

Ciara lui a rendu la pareille lorsque son homme a fêté son 33e anniversaire au début du mois.

Son mari s’est extasié sur ses mouvements lorsqu’il a commenté le post. Getty Images

« Je me réveille tous les jours excitée de t’aimer, chaque jour avec toi ressemble à une célébration et aujourd’hui c’est une GRANDE célébration », a-t-elle écrit dans un hommage sur Instagram.