Cinq plantes odorantes pour apporter une touche de raffinement à votre jardin

Envie d’ajouter une touche de raffinement et de parfum à votre jardin ? Découvrez cinq plantes odorantes qui sauront enchanter vos sens et embellir votre espace extérieur.

1. Le jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides)

Cette plante grimpante originaire d’Asie est réputée pour ses fleurs blanches en forme d’étoile et son parfum envoûtant. Le jasmin étoilé est idéal pour habiller un mur, une pergola ou un treillis. Ses fleurs apparaissent généralement entre juin et septembre et dégagent une odeur suave et persistante. En plus de son parfum, le jasmin étoilé offre un feuillage persistant vert foncé, qui se teinte de rouge à l’automne.

Pour bien cultiver cette plante, il est recommandé de la planter au printemps dans un sol bien drainé, en lui offrant une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Veillez également à bien arroser le jasmin étoilé durant les périodes de sécheresse.

2. La lavande (Lavandula)

Symbole des paysages méditerranéens, la lavande est une plante aromatique très appréciée pour son parfum caractéristique. Ses fleurs violettes en épis sont également très décoratives et attirent les abeilles et les papillons. Il existe plusieurs variétés de lavande, parmi lesquelles la lavande vraie (Lavandula angustifolia), la lavande papillon (Lavandula stoechas) ou encore la lavandin (Lavandula x intermedia).

La lavande se cultive facilement en pleine terre ou en pot, et préfère les sols calcaires, légers et bien drainés. Il est conseillé de la planter au printemps ou à l’automne, et de la tailler légèrement après la floraison pour lui conserver une belle forme.

3. Le seringat (Philadelphus)

Aussi appelé fleur d’oranger du fait de son parfum similaire, le seringat est un arbuste à fleurs blanches très odorantes qui fleurit entre mai et juillet. Les variétés les plus parfumées sont Philadelphus coronarius et Philadelphus ‘Belle Etoile’. Le seringat est une plante très rustique qui supporte bien le froid et les sols calcaires.

Il est recommandé de planter le seringat au printemps ou à l’automne dans un sol fertile et bien drainé, en lui offrant une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Pensez également à arroser régulièrement cette plante durant sa première année de plantation.

4. La glycine (Wisteria)

Cette plante grimpante à croissance rapide est célèbre pour ses longues grappes de fleurs mauves ou blanches et son parfum délicat. La glycine est idéale pour orner une pergola, un mur ou un treillis. Les variétés les plus connues sont Wisteria sinensis, Wisteria floribunda et Wisteria brachybotrys.

La glycine se plante au printemps ou à l’automne dans un sol fertile et bien drainé, avec une exposition ensoleillée. Il est important de bien la tailler chaque année pour maîtriser sa croissance et favoriser la floraison.

5. Le chèvrefeuille (Lonicera)

Le chèvrefeuille est une plante grimpante très parfumée qui offre des fleurs en forme de tube aux couleurs variées (blanc, jaune, rose, rouge). Son parfum est particulièrement puissant en soirée. Il existe plusieurs espèces de chèvrefeuille, dont Lonicera periclymenum, Lonicera japonica et Lonicera caprifolium.

Cette plante se cultive au printemps ou à l’automne dans un sol riche et bien drainé, avec une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Pensez à bien arroser le chèvrefeuille durant les périodes de sécheresse et à le tailler après la floraison pour lui conserver une belle forme.