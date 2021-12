Colson Baker a abandonné « Machine Gun Kelly » pour « The Last Son ».

Quand il s’agit de jouer, Machine Gun Kelly aime tourner des scènes en tant que Colson Baker.

Le rappeur « Till I Die », âgé de 31 ans, s’est fait une belle carrière à Hollywood, tant dans le domaine de la comédie que dans celui de la musique. Cependant, il préfère utiliser son vrai nom, Colson Baker, plutôt que son nom de scène pour ses rôles au cinéma.

L’acteur de « The Dirt » a expliqué au Hollywood Reporter pourquoi il choisit d’utiliser son nom de naissance. « Je pense que c’est plus par respect pour l’art », a-t-il dit.

« Si vous regardez une œuvre de Basquiat et que vous avez des sentiments personnels à son égard », a-t-il poursuivi, ajoutant : « Est-ce que cela est juste pour l’art à cause de ce que vous ressentez personnellement à son égard ? »

On pourra ensuite voir MGK dans le rôle d’un tueur de sang-froid aux côtés de Heather Graham et Sam Worthington dans le drame occidental « The Last Son », actuellement à l’affiche dans certains cinémas et sur demande. C’est son deuxième grand rôle principal sur grand écran après le biopic de 2019 sur Mötley Crüe, « The Dirt ».

M. Kelly a estimé qu’il était temps de commencer à utiliser son vrai nom pour séparer son personnage de Machine Gun Kelly – qui, selon lui, est un « personnage » – de son personnage musical : « Il y a la musique et puis il y a les films », a-t-il déclaré.

Il compare ensuite ses deux monikers au film « Inception », réalisé par Leonardo DiCaprio en 2010. La rock star a ajouté : « Je n’ai pas envie d’être « Inception » en personne. Comme s’il y avait un personnage à l’intérieur d’un personnage à l’intérieur d’un personnage à l’intérieur d’un personnage à l’intérieur d’un personnage. Je préfère que ce soit moi qui joue un personnage dans un monde, puis moi qui joue un personnage dans un autre monde. »

Colson Baker (A K A Machine Gun Kelly) partage la vedette avec Heather Graham et Sam Worthington dans « The Last Son », réalisé par Tim Sutton. Instagram /@machinegunkelly

« Je jouais toujours des personnages parce que j’étais un nomade dans mon enfance », a noté Kelly, ayant déménagé aux États-Unis dans des endroits tels que Denver et Cleveland dans sa jeunesse. « J’étais très perdue et je trouvais un point d’ancrage dans les autres personnes, comme celles que je voyais à la télévision ou celles que j’écoutais. Je pense qu’ils se sont juste combinés et que ça s’est transformé en un personnage à l’écran. »

Le père d’un enfant est également apparu récemment dans le « Drew Barrymore Show », où il a évoqué ses combats pour la santé mentale. Il s’est ouvert sur la façon dont il est devenu plus nu émotionnellement en dehors de sa musique.

MGK et sa fille de 12 ans, Casie, aux American Music Awards de 2021. OConnor / AFF-USA.com / MEGA

« Je pense que c’est la première fois que je suis vulnérable en dehors des chansons. Je vois beaucoup de photos de moi et il y a des sourires sur ces photos », a-t-il dit. « C’est juste bizarre parce que je ne me sentais pas bien du tout ce jour-là et j’en ai un peu marre de sourire les jours où je n’ai pas envie de sourire. »

Kelly a poursuivi : « Et je ressens comme une pression étrange parce que je ne veux pas que mes fans pensent que je prends quelque chose pour acquis, donc si j’accepte un prix et que je suis super souriante mais que dans les coulisses, il se passait des choses. »

« Le dernier fils » est sorti dès maintenant dans certains cinémas du pays et disponible à la location ou à l’achat pour les membres d’Amazon Prime Video.