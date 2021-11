Combien coûte la maison des Simpson ? Voici ce que dit une agence immobilière

in

La maison du 742 Evergreen Avenue à Springfield, aux États-Unis, est une icône de la culture populaire. Les Simpson y vivent et, bien qu’il s’agisse d’une famille de classe moyenne, la propriété en question n’est pas vraiment bon marché.

L’agence immobilière Garretts Real Estate a calculé le prix de la maison des Simpsons, qui, sur le marché actuel, pourrait se vendre 449 000 dollars. Ce prix tient compte des particularités de la structure, à commencer par la taille, qui est de 204 mètres carrés (2 200 pieds carrés).

La maison dispose de quatre chambres, deux salles de bains, un grand sous-sol avec un sauna, un garage attenant et au premier étage – ou rez-de-chaussée – il y a cinq pièces dont la cuisine, le salon, le séjour et la buanderie.

Selon les données, cette maison a été construite dans une année indéterminée avant 1989 (date du début de la série). L’agence a également estimé que Homer Simpson gagne entre 75 000 et 85 000 dollars par an et que, à la fin des années 1980, la propriété était beaucoup moins chère que son prix actuel.

La maison des Simpson est également proche de certains lieux importants, non seulement pour le tourisme mais aussi pour la commodité des familles. Outre quelques musées, on y trouve également des centres commerciaux, quelques écoles, l’aéroport et même l’hôpital général de Springfield.

Un autre détail important banni par l’agence immobilière est que ce prix est lié à celui des propriétés à Springfield, Oregon. Matt Groening, le créateur des Simpsons, est originaire de cet État, et la ville de la série est basée sur la métropole éponyme de l’Oregon.

À en juger par les caractéristiques et le prix de la maison de cette famille de longue date, Homer Simpson semble s’en sortir mieux que son attitude envers la vie ne le suggère.